<p>Svako živo biće ima auru, energetsko polje koje većina ljudi ne vidi golim okom. Ta polja dolaze u raznim bojama, ovisno o vibracijama. Aure su kao otisak nečije duše.</p><p>Aure su jajolikog oblika i okružuju cijelo tijelo, a dolaze u različitim gustoćama i veličinama. One se mogu mijenjati tijekom života, a to pak ovisi o tome kako se čovjek osjeća. Ipak, uglavnom kod svakoga dominira jedna boja.</p><p>Na primjer, ako ste ispunjeni ljubavlju, aura će isijavati nježno ružičastu boju, a kod ljutih pojedinaca ona može biti crvenkasta kao i kod ljudi koji se dobro snalaze u stvarnom svijetu.</p><p>Bijelom aurom su okruženi ljudi čistog duha, a crnom oni koji prolazi teško, tužno razdoblje.</p><p>Ljubičasta aura otkriva čovjeka dobro usklađene psihičke, emotivne i duhovne ravnoteže. Boja lavande otkriva zanesenjake i sanjare, a plavu nose pojedinci koji su utjelovljenje brižnosti.</p><p>Narančastu nose neustrašivi, jaki pojedinci koji imaju želju istražiti svoja fizička ograničenja, a žutu kreativci kojima sve u životu treba pružati zadovoljstvo, prenosi <a href="https://atma.hr/veliki-vodic-kroz-aure-upitnik-za-odredivanje-boja-i-objasnjenja/" target="_blank">Atma</a>.</p><h2>Zelena boja aure je dobra, ako nije tamna i mutna</h2><p>Zelena boja aure je ona kojoj ćemo se malo više posvetiti jer, prema autorici duhovne tematike <strong>Shannon Kaiser</strong>, takvu auru nose ljudi duboko predani životu u harmoniji, ljubavi i miru. Oni su skloni vidjeti pozitivnu stranu svake situacije. Tu se preciznije radi o posebnoj nijansi zelene, menta zelenoj.</p><p>- Netko tko ima menta zelenu auru isijava savršenom ravnotežom. S jedne strane, takvi ljudi mogu biti pustolovni, živahni, energični i neustrašivi. S druge strane, znaju biti skladni, prizemljeni, mirni i odgovorni. Oni imaju sposobnost uravnotežiti duhovni i fizički svijet - objasnila je <strong>Karishma Hira</strong>, YouTuberica koja se bavi duhovnim temama.</p><p>Ljudi koji imaj svijetlozelenu auru mogu osjetiti želju i potrebu krenuti na neko smisleno ili iscjeliteljsko putovanje. </p><p>- Oni prvo žele izliječiti sebe, prije nego što izađu u svijet kako bi iskoristili svoje iscjeliteljske moći na drugima. Oni, također, pridaju važnost vlastitoj dobrobiti. Njih, recimo, može privući neka knjiga o osobnom razvoju ili naglo preuzmu odgovornost za svoje zdravlje - pojašnjava Karishma Hira.</p><p>Kaiser dodaje kako su to pojedinci puni ljubavi i života. Oni vole stvarati nešto novo i jedinstveno pa znaju biti veliki pjesnici, pisci, tekstopisci, slikari... Postoji i zeleno plava aura, a ona je zapravo kombinacija najboljih kvaliteta zelene i plave. To su ljudi vrlo smirene i prizemljene osobnosti.</p><p>- Oni cijene smirenost i udobnost. Privlače ih aktivnosti koje ih pune energijom te im pomažu da se osjećaju prisutnije, u sadašnjosti. Ljudi sa takvom bojom aure su osjetljivi, s jakim osjećajem za svrhu i za svojim unutarnjim vodičem. Ova boja odražava osobni rast, otvorenost srca i spremnost za promjenom i preobrazbom - rekla je Shannon Kaiser.</p><p>Napominje kako postoje mutnije nijanse plavo-zelene koje znaju ukazivati na nečiju posesivnost ili strah od toga da neće biti voljen.</p><p>Još jedna nijansa zelene - smaragdno zelena - otkriva jedinstvene pojedince koji su nadareni za iscjeljivanje. </p><p>- To je boja aure koja privlači ljude, ona je kao magnet. Pojedinci koji je posjeduju od malih nogu znaju kako prirodno liječiti ljude vlastitom energijom. Njihova energija donosi toplinu, radost, udobnost i sklad većini ljudi koji sa njima dolaze u kontakt - kaže Kaiser.</p><p>Postoji i tamno zelena aura, ali se ona povezuje sa nepoželjnim osobinama - sa ljubomorom, gordosti i osjećajem žrtve.</p><p>- Oni se znaju uspoređivati s drugima, a kritiku teško prihvaćaju jer to doživljavaju kao napad. Znaju se usredotočiti na razmišljanje o sebi kao o žrtvi, umjesto da preuzmu odgovornost za sebe - objasnila je Kaiser i dodala da takvim ljudima može pomoći odlazak u prirodu i 'uzemljenje' - boravak bosim stopalima na zemlji, na travi, prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/what-it-means-to-have-green-aura-and-how-to-work-with-it" target="_blank">mindbodygreen.com</a>.</p><h2>Postoji i srebrna aura</h2><p>S vremenom se boja nečije aure može promijeniti, ovisno o okolnostima. Na primjer, ako je netko imao jednu boju aure, a u njoj se s vremenom pojavila srebrna, to može značiti da je tom čovjeku potrebna pomoć duhova.</p><p>Također, pojava srebrne aure zna ukazivati na raspršivanje tame iz nečijeg života i dolazak vedrijih dana. Ona negativnu energiju drži podalje od čovjeka i pročišćava njegovu psihu. To je boja koja simbolizira duhovni i fizički rast. Vrlo mali broj ljudi nosi takvu auru, iako toga nisu svjesni. </p>