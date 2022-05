Živjela je u Indiji i evo što sve je tamo naučila: 'Krenite tamo kuda vas zove unutarnji glas'

Jedna od najpoznatijih blogerica, pjesnikinja i ljubiteljica putovanja u Europi, Ukrajinka Ana Šahnazarova, putovala je tri mjeseca i oduševljena onime što je vidjela, po povratku je sažela nekoliko misli na koje ju je to putovanje inspiriralo. Podijelila je s pratiteljima 16 poučaka koji su joj se nametnuli tijekom tog putovanja, koje prenosi portal Atma.

1. Uvijek budite u sadašnjem trenutku, nigdje drugdje

Budite uvijek tamo gdje vam je lijepo i nemojte nigdje žuriti. Ako osjećate da biste trebali biti na drugom mjestu, krenite tamo kuda vas zove unutarnji glas. Ali nemojte zaboraviti, nije nužno da idete negdje da biste nešto pronašli. To je vrlo suptilna činjenica. Smisao je da budete uvijek prisutni. Zato ne žurite, kako biste primijetili ovdje i sada.

2. Pustite (dozvolite) da sve bude kakvo jest

Ne pokušavajte kontrolirati druge ljude i događaje. Ne planirajte, ne očekujte, samo priželjkujte. Opustite se.

- Naučite stati i napraviti pauzu, pauzu u kojoj se ništa ne događa. Nemojte uvijek biti oni koji traže, dopustite da se ljudi u vašem životu sami od sebe pojavljuju, a događaji jednostavno zbivaju, bez vašeg utjecaja oko toga da to požurujete, ili pokušavate organizirati da se dogodi baš onako kako želite. Jer, i jedno i drugo se ne pojavljuje bez razloga u vašem životu.

3. Dijelite slobodu

Dajte sebi slobodu biti što jeste, a drugima dopustite da budu ono što oni jesu, makar i drugačiji od vas. Zapamtite, svatko ide svojim putem i ima svoje vlastite lekcije. Poštujte razlike i učite na njima.

Ako se vaši putevi križaju, to je odlično, ali ako se raziđu, i to treba prihvatiti kao dobro, jer sve što se događa nosi u sebi dobrobit za vas, za njih, za svih.

4. Ne bojte se

Ne bojte se nikad i ničega. Mijenjajte način na koji obavljate svakodnevne stvari. Ako osjetite da morate nešto reći ili nešto napraviti, učinite to i ne obazirite se na formalne prepreke kao što su 'ali već imam povratnu kartu', ili 'nemam novca za to', odnosno ono tako često: 'sigurno neću uspjeti'.

Jednostavno, izaberite slobodu od strahova.

5. Manje je više

Ne pokušavajte imati sve i odmah. Sve što je potrebno uvijek ćete dobiti, a kad vam nešto nedostaje, doći će vam od sestre, brata, prijatelja ili slučajnog stranca. Vjerujte u to.

Budite umjereni u svemu, posebno u očekivanjima.

6. Nemojte se vezivati za ljude

Ne vezujte se za ljude, jer nećete dobiti iskustvo koje vam je namijenjeno. Ionako nikad nećete ostati sami, jer bilo gdje da odete, pronaći ćete ljude koji su 'svoji', koji će vas oduševiti, inspirirati i ispuniti. Takve ljude uvijek prepoznamo.

Kad se vaši putevi raziđu, koliko god trčali za nekom osobom, nećete ostati zajedno, a od svojih, koliko god bježali, nećete moći pobjeći.

7. Otpustite s ljubavlju

Otpuštajte s osmjehom, s ljubavlju, sve i svih. Nikad to ne smatrajte opraštanjem zauvijek, jer ništa nikad nije konačno. Uvijek recite 'hvala ti i vidimo se'.

- Imajte na umu da ne možete izgubiti nešto čega nemate i ne možete dobiti nešto što je već vaše - kaže Ana.



8. Budite voda

Budite kao voda. Pamtite princip morskog vala: Val dolazi i odlazi. I taj princip vrijedi za sve: stanja, osjećaje, ljude, stvari. Ništa nije statično. Mi živimo u svijetu kretanja. Zato se ne zadržavajte u jednom stanju, jer će se i ono promijeniti.

Ništa ne možemo zadržati, zat to i ne pokušavajte napraviti. Umjesto toga, budite zahvalni na trenutku dok on traje i na tome što ste imali tu priliku.

9. Slušajte svoj unutarnji glas

Slušajte savjete drugih, ali postupajte onako kako vam govore vaši osjećaji.

- Da sam na mojem putovanju postupala kako su mi govorili drugi ljudi, nikad ne bih otišla u Varanasi, nikad ne bih pronašla grad svojih snova i još uvijek bih se bojala svega, te živjela u okovima - laže Ana. Slušajte sebe. Uvijek.

10. Imajte povjerenje

U ljude, u svemir, u Boga, zovite to kako god želite. Vjerujte da sve što se događa u vašem život, to se događa za vaše dobro. Čak i u najtežim trenucima, stvari koje teško prihvaćamo.

11. Posvetite nekoliko minuta dnevno sebi

Radite što god želite, meditirajte, crtajte, pišite, otiđite u šetnju ili samo uživajte u tišini. Čak i nekoliko minuta će vam pomoći uvidjeti što vam je potrebno, a što je bilo izazvano umom, drugim ljudima, iluzijama.

12. Volite sebe

Poštujte svoje želje, snove, tijelo. I znajte da možete imati sve. Da, sve je moguće.

13. Dijelite

Svima i uvijek. S prijateljem, s beskućnikom, s psom, i nikad ne očekujte ništa za uzvrat. Kako je govorio moj Guru: “Ji, if you only feed yourself, you’re not doing much benefit.” (Ji, ako hraniš samo sebe, ne radiš ništa previše korisno.)

14. Zaželite želju

Ali budite oprezni oko toga što želite, jer to će se i ostvariti. Budite maksimalno precizni kad formulirate želje.

15. Da bi ste mogli obući novu košulju, trebate prvo skinuti staru

Doslovno i metaforički.

16. Putujte

I najbolje – putujte sami. Jer gdje god idete, svi su uvijek s vama.





