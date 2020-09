Djeci treba 180, odraslima najmanje 30 minuta aktivnosti kroz dan

<p>U sklopu projekta 'Živjeti zdravo' čiji je jedan dio posvećen tome kako 'Živjeti zdravo kod kuće', Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je uputu 'Što možemo učiniti kako bismo očuvali zdravlje cijele obitelji u vrijeme epidemije?', sa savjetima za građane. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Svaki dan treba osigurati dovoljno voća i povrća u prehrani</p><p>Kao jedan od važnih koraka u očuvanju zdravlja ističe se potreba da se osigura dovoljno tjelesne aktivnosti za sve članove kućanstva. Odraslima je potrebno najmanje 30 minuta intenzivne tjelesne aktivnosti dnevno, djeci u dobi od šest do 18 godina 60 minuta umjerene do intenzivne tjelesne aktivnosti, dok je mlađoj djeci potrebno i do 180 minuta aktivnosti različitog intenziteta, stoji u preporukama. </p><p>Stručnjaci podsjećaju i na potrebu da uravnotežimo obroke, tako da oko 20 posto obroka čine bjelančevine, 30 posto žitarice, 40 posto povrće, a 10 posto voće. </p><p>Program sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda, a voditeljica projekta je epidemiologinja prof. dr.sc. Sanja Musić Milanović, trenutno prva dama Hrvatske. </p><p>Na stranici projekta može se pronaći niz jednostavnih i zanimljivih letaka u sklopu kojih se daju upute građanima za organizaciju vježbanja, prehrane, radnog i slobodnog vremena tijekom pandemije korona virusa, koje možete pogledati <a href="https://zivjetizdravo.eu/category/edukativni-materijali/">OVDJE.</a> </p>