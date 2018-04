Život s mikropenisom: Ja sam očajno, malo ništa. Prezirem se

Iako se znanstvenici još nisu dogovorili oko točne dužine, opće prihvaćeno je da je prosječna duljina penisa u erekciji 13,5 centimetara. Isto tako, sve ispod 7,5 centimetra smatra se mikropenisom.

Na internetskoj stranici New York Magazina svoju priču ispričao je čovjek s mikropenisom, koji je želio ostati anoniman. U pitanju je 51-godišnji profesor iz Velike Britanije, koji je podrobno opisao sve probleme, nesigurnosti i emotivnu bol kroz koju je prošao.

Koliko je velik vaš penis?

To se jako razlikuje, normalno je dug 5 centimetara, u erekciji 7,5 centimetara, a obujam mu je 8.3 centimetara spušten i 10 centimetara u erekciji.

Kada ste shvatili da imate manji penis od drugih ljudi?

S vremenom sam shvatio. Moji roditelji su se razveli kad sam imao devet godina i ostao sam s tatom, koji me za ljetne praznike slao kod rođaka. Bio sam jako nesigurno dijete i kompulzivno sam piškio u krevet. Jednom prilikom kad sam prespavao kod prijatelja pomokrio sam se u krevet te me je sljedeće jutro mama od prijatelja ukorila na način da me prisilila da se presvučem pred svima.

Ista stvar dogodila mi se i kad sam imao 12 godina. Bili smo u hotelu, a upraviteljica je došla sa spremačicama kad mi se to dogodilo i rekla da će mi sljedeći put odrezati tu malu stvarčicu među nogama. To mi je i dan danas jedno neugodno i živo sjećanje.

Najgore je bilo u srednjoj školi. Prije tjelesnog smo se morali presvlačiti, a većina dječaka nije imala nikakvog srama. Tada sam postao svjestan da nisam kao drugi. I tu su stvari postale još gore. Svi su me zezali, pa čak i profesori, mada ne tako direktno kao drugi učenici.

Tad ste otkrili da nemaju svi iste penise?

Da. Sjećam se nekolicine dječaka koji su bili jako razvijeni i koji su se voljeli hvaliti svojim tijelom. Ja sam očajnički pokušavao sakriti svoje tijelo, pa sam se s vremenom i stvarno počeo skrivati od njih. Mjeseci su prolazili, svi su ulazili u pubertetske promjene, ali ja ne. S 14 godina i dalje sam bio debeljuškast dječak s jako malim penisom.

Foto: Dreamstime

Kako ste preživjeli pubertet?

S 14 godina sam postao anoreksičan, najviše zato što su me svi zezali zbog debljine. A istovremeno sam jako narastao, dobio sam pubične dlačice, ali ono što nije naraslo - to su bile moje genitalije. Svi moje prijatelji su imali djevojke, imao sam puno više prijatelja nego prije puberteta, ali nevinost sam izgubio tek s 23 godine.

Kad vam je prestao rasti penis?

Kad sam imao 14 godina. Iskreno, cijeli život mi je obilježila dužina penisa. I još nisam u redu s tim, iako sam već sredovječan čovjek. Imao sam veze, ali nisu se održale, uglavnom zato što moje partnerice nisu bile zadovoljne. Stalno se osjećam kao da ne mogu ženi pružiti ono što bi joj trebao moći pružiti svaki muškarac. I to je ono što me brine. A doktori nikad nisu bili od neke pomoći.

Foto: Net.hr

Kad ste shvatili da imate stanje koje se medicinski naziva mikropenis?

Ne sjećam se kad sam priv put čuo taj izraz, ali mislim da je to bilo tijekom devedesetih surfajući po Internetu. Nikad nisam išao dijagnosticirati problem.

Jeste li izbjegavali djevojke kad ste bili u pubertetu ili kad ste bili tinejdžer zato što ste brinuli što će vam reći?

O da, to je bilo stvarno loše razdoblje mog života. Par prijatelja mi je pokušalo pomoći da nađem djevojku i zvali su me na sudare, gdje bi se tijekom večeri svi uparili. Ali, sjećam se jedne takve večeri, bio sam s djevojkom i toliko sam se bojao skinuti da ju nisam ni poljubio. Trebalo mi je dugo da se odlučim skinuti pred ženom. Mislim da sam imao 21 godinu.

Kakvo vam je bilo prvo seksualno iskustvo?

Traumatično. Imao sam 21 godinu i bio sam na tulumu. Jako sam društven i volim izlaziti. To je bio veliki tulum u nečijoj kući i većinu vremena sam proveo s jednom ljupkom djevojkom s kojom sam pričao o svemu i svačemu. U jednom trenutku ona je meni predložila da odemo na kat i pronađemo spavaću sobu. U tom trenutku života sam imao jako dugu kosu, svi smo pušili travu, i takav sam si pomislio - zašto ne? Skoro sam i zaboravio zašto sam još djevac. Bio sam tako opušten s njom i ona je bila tako draga da sam na trenutak zaboravio na svoj problem.

Foto: Shutterstock

Kad je shvatila koliki mi je penis, vidjelo se na njoj da je razočarana i iziritirana otkrićem, ali razumijem ju, dan danas joj to ne zamjeram. Ipak, to je bilo prije Interneta, svi smo bili jako naivni i nisam znao da postoji svakakvih vrsta seksa i da sam mogao puno toga napraviti, osim penetracije.

Jeste li joj rekli ili ste čekali da vidite njezinu reakciju?

Nisam joj rekao - stvarno je željela seks. Skinula se i onda je meni pomogla da se skinem. Ipak, mene nije oduševila ideja skidanja pa sam bio prilično umrtvljen. Pokušavala me je napaliti jer nije mogla vidjeti što se nalazi tamo dolje. Pretpostavljam da se nadala da će se povećati ili promijeniti. malo se ukrutio, ali ne dovoljno za penetraciju.

Neko vrijeme smo se ljubili u krevetu i valjali okolo, a onda sam počeo glumiti da sam previše pušio i da se ne mogu seksati. Predložio sam joj da se vratimo dolje i nastavimo tulumariti. Trebalo mi je dvije godine da ponovo odem u krevet sa ženom.

Je li to zato što ste se bojali da će i drugi put biti isto?

Da, i još me strah. Problem s mikropenisom je da je to stanje koje se ne mijenja.

Foto: Dreamstime

Smatrate li da ste taj put izgubili djevičanstvo?

Ne.

Kad ste izgubili djevičanstvo?

Nedugo nakon tog incidenta. Na fakultetu sam stalno bio okružen gomilom predivnih djevojaka i ubrzo sam se počeo mrziti. Previše sam se mrzio da bih napravio bilo što seksualno. Postao sam samotnjak. Tri godine nakon fakulteta, kad sam počeo raditi, upoznao sam djevojku i jako smo se zaljubili. Tad sam izgubio djevičanstvo. Imao sam 23 godine.

Kakvo vam je to bilo to iskustvo?

Bilo je mi je lijepo, iako me je bilo jako sram. Sami seks je bio puno bolji nego prvi put jer je moja partnerica imala puno više seksualnog iskustva i točno je znala što treba sa mnom. Znala je kako da tu malu stvarčicu stavi u sebe. Dala je sve od sebe da nam bude dobro. I bila je draga i nasmijana i čudila se kako je mali. Bili smo zajedno skoro godinu dana.

Ali, s vremenom je izgubila interes za mene, i za seks, te je neko vrijeme nakon što smo prekinuli prohodala sa ženom. Dugo smo ostali prijatelji. kasnije mi je znala pričati o svim muškarcima s kojima je bila. Pričala mi je o dečkima koji su bili jako obdareni, napominjući da su dignuti mogli podići cijeli poplun s kreveta, uspoređujući moj mikropenis s tim. Smijali smo se zajedno. Zbog nje sam se bolje osjećao. Da ju nisam upoznao, vjerojatno bih još bio djevac.

Foto: Dreamstime

Je li vas to iskustvo ohrabrilo da se upustite u novu vezu?

Neko vrijeme sam si mislio nema šanse. Pomislio sam si da bih možda mogao probati homoseksualnu vezu. Mogao bih biti nečija djevojka. Probao sam i shvatio da nisam homoseksualac. Ali, svidio mi se cijeli taj homoseksualni svijet.

Je li vam bilo ugodnije pokazivati svoj penis muškarcima nego ženama?

Zbog muškaraca sam se osjećao još gore. Postao sam "onaj frajer s malim penisom" i više su me ponižavali nego žene. Ali u ponižavanju se može i uživati, ako se drugačije postavite.

Koju ulogu ste imali u seksu s muškarcima?

Uglavnom sam bio dolje, ali imao sam jedan seksualni odnos s muškarcem koji me je želio samo oralno zadovoljiti. Za vrijeme tog seksa sam bio toliko šokiran njegovom željom da se uopće nisam mogao opustiti. Bio sam jako zbunjen cijelim tim iskustvom. Privlačila me ta scena, ali ne i seks s muškarcima. Možda sam bio prevelika kukavica. Da sam se opustio i naučio uživati u homoseksualnosti, možda bi mi to bio spas.

Danas se smatrate homoseksualcem ili heteroseksualcem? Kakvi ljudi vas privlače?

Moj idealni partner je mršava žena uskih bokova, malih grudi, dječačkog izgleda, najvjerojatnije tamne kose, intelektualno dominantna žena koja se neće zamarati šminkom i izgledom i koja će mi reći sve što želi i kako to želi, a ako nisam uspješan će biti bijesna. Nikad nisam imao vezu s takvom ženom.

Foto: Pixabay

Jeste li sad u vezi?

Ne, nisam u vezi. Izlazio sam s jednom predivnom ženom, ali nismo zajedno živjeli. Nisam siguran je li ta veza stvarno gotova jer smo puno puta prekidali. Kad sam u vezi, ženama dajem sve što jesam i imam, ali ako trebaju ili žele nešto više uvijek ih ohrabrujem da za tim idu. Moja zadnja partnerica se nije mogla nositi sa mnom. I to ne zbog mikropenisa, nego zbog toga što prezirem sam sebe.

Smatrate li da nemate vezu zbog mikropenisa?

Uvijek postoji niz stvari koje možete okriviti za neuspjeh veze. Ono što pokušavam reći je da zapravo nemam samopouzdanja. Ja ne bih izlazio sam sa sobom. ja sam očajno, malo ništa, tako se na kraju svega osjećam. Odgojen sam uz niz ujaka koji su bili veliki frajeri, koji očekuju da su muškarci - muškarci, a svi znamo što to sve podrazumijeva. Možda malo dramatiziram, ali sva ta očekivanja su me pretvorila u osobu koja sam danas. Možda mi je to samo izlika. Možda sam samo jako plašljiva i nesigurna osoba.

Kad ste zadnji put imali seksualni odnos?

U veljači 2013. godine.

Možete li imati seksualni odnos s penetracijom?

Da, ali jako teško. Sve drugo ide: oralni seks, ručna pomoć, a sve druge stvari nisam ni isprobao - igračke, vezivanje i vibratore. Ne sviđa mi se to. Volim tijela. Volim dodirivanje, maženje i ostalo, ali sam seks je uvijek problem. Moj penis jednostavno nije dovoljno velik.

Foto: Dreamstime

Postoji li ijedna seksualna aktivnost za koju smatrate da je mali penis prednost?

Da, oralni seks, pružati ga, ne primati. Često se brinem da žene imaju osjećaj da mi moraju uzvratiti, ali trebalo bi jako puno uvjeravanja da ijedna žena želi staviti moj mini penis u svoja usta, i onda okusiti rezultat. Volim misliti da sam dobar u drugim stvarima - možda u upoznavanju s nježnim analnim seksom, ali nikad nisam imao hrabrosti ni pitati.

Masturbirate li?

Obožavam masturbaciju. To mi je fantastično. Sigurno je ljepše kad imaš 10 ili 15 centimetara za igru, ali moram biti oprezan. Za muškarce koji imaju mikropenis veći užitak je uzeti ručnik ili se trljati u posteljinu, nego koristiti ruke.

Je li vam to primarni izvor seksualnih aktivnosti?

Da. ovih dana trudim se masturbirati tri do četiri puta tjedno, ali dođem do klimaksa svakih deset do dvanaest dana, obično razmišljajući o svojem omiljenom seksualnom scenariju.

A to bi bio?

Postoji jedan njemački porno film koji sam gledao u devedesetima. U tom scenariju muškarac je u sobi s mršavom djevojkom i oboje su goli. Ona mu naredi da klekne na pod, ispred ogromnog ogledala. Obrađuje ga dok se u potpunosti ne ukruti i onda klekne pored njega, okrećući mu leđa. polako se uzdiže i približava njemu, a svojom stražnjicom se trlja o njegova prsa. Namješta se na njegov penis dok se oboje gledaju u ogledalu. U principu to je je jako jednostavna penetracija s leđa, ali mi se oduvijek činilo predivnim seksom, koji u stvarnosti nisam nikad mogao iskusiti.

Foto: Dreamstime

Upozoravate li žene na svoje stanje prije seksa ili ih pustite da to same otkriju?

Upozorim ih. Obično kažem nešto u stilu: "Ne vjerujem da ćeš biti impresionirana, ali to je ono što imam."

Osjećate li potrebu reći svojim partnericama prije seksa ili im to kažete kad ste već počeli sa seksom?

Toliko puta sam se zaljubio u zadnjih deset godina, i ono što me ubija je to što se neke od njih sigurno dan danas pitaju što se dogodilo s nama. U većini slučajeva sve bi išlo fantastično i onda bi došli do točke bez povratka - seksa i tu bih se ukočio i počeo udaljavati od njih. Stvarno nisam htio seks s njima. Više volim masturbirati. Žao mi je. To je strašno nepošteno prema njima, ali mislim da je to poštenije jer sam ih poštedio velikog razočaranja.

Koliko te imali seksualnih partnerica?

Spavao sam sa šest žena. To nije puno, zar ne?

Koristite li kondome?

Uh, to je još jedna grozna priča. Kad sam očajnički želio seks i spavati sa ženama, svuda sam tražio kondome koji bi mi odgovarali. Još ih nisam pronašao. Možete nabaviti mini kondome, ali uz njih su vezane tolike grozne priče. Jedino što mogu reći je da mi je žao. Stvarno mi je žao svih tih žena koje su osjetile toliko razočaranje sa mnom.

Kakva je vaša veza s vašim penisom?

Ne mrzim svoj mali penis. On je u redu što se mene tiče, ali nije najbolji u "komunikaciji" s ostatkom svijeta.