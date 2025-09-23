Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
UDRUGE NA ZADATKU

Zlatni rujan - mjesec svjesnosti o dječjim malignim bolestima

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: < 1 min
Zlatni rujan - mjesec svjesnosti o dječjim malignim bolestima
Foto: Dreamstime

Četiri udruge, Jak kao Jakov, Krijesnica, Ljubav na djelu i Zaklada Nora Šitum, udružile su snage kako bi obilježile Zlatni rujan i podržale djecu oboljelu od malignih bolesti te njihove obitelji

Program će se održati u četvrtak, 25. rujna 2025., na dvije zagrebačke lokacije. Na Zrinjevcu će od 17 sati biti organizirane radionice i aktivnosti za djecu i odrasle, uključujući izradu nakita, kreativna radionica “Buket emocija”, radionicu “Snaga boja i svjetla” te edukativnu radionicu “STEAM u zdravstvu”.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Volonteri došli pomoći baki koja živi sama u napuštenom mjestu: Naša Smilja sada ima štednjak! 00:52
Volonteri došli pomoći baki koja živi sama u napuštenom mjestu: Naša Smilja sada ima štednjak! | Video: 24sata/Šime Zelić/Pixsell/Privatni album

Atmosferu će dodatno obogatiti nastup mađioničara Luke Vidovića, face painting, klaun balonko, i naravno, Crveni nosovi klaunovi doktori te udruga Krin.

Foto: PR

U 19 sati planirana je zajednička šetnja prema Zagrebačkim fontanama, gdje će od 20 sati uslijediti svečani dio programa. Predsjednice udruga i upraviteljica zaklade će kroz riječi hrabrosti, podrške, ljubavi i sjećanja poslati snažnu poruku javnosti, nakon čega će govoriti i predstavnici institucija. Simboličnim paljenjem fontana u zlatnu boju i puštanjem zlatnih balona obilježit će se završetak događanja i poslati snažna poruka zajedništva.

PROMO Djeca gube volju za učenjem u školskim klupama – ovo svaki roditelj mora znati
Djeca gube volju za učenjem u školskim klupama – ovo svaki roditelj mora znati

Ovaj skup posvećen je hrabrim mališanima, njihovim obiteljima i cijeloj zajednici, naglašavajući važnost solidarnosti i poruku da nitko u toj borbi nije sam.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo koji znakovi Zodijaka imaju ledeno, a koji najtoplije srce
KAKVO JE VAŠE?

Evo koji znakovi Zodijaka imaju ledeno, a koji najtoplije srce

Mnogi vjeruju da horoskopski znakovi otkrivaju kakvi smo u odnosima s drugima. Neki znakovi poznati su po svojoj toplini i empatiji, dok drugi mogu djelovati hladnije i distanciranije
Što im ne smijete raditi tijekom rasprave: Reći Strijelcu da nema pojma, Jarcu skretati s teme...
DA NE BI EKSPLODIRALI

Što im ne smijete raditi tijekom rasprave: Reći Strijelcu da nema pojma, Jarcu skretati s teme...

Na neke svoje poteze pripazite kada krenete u raspravu s njima. Suočavanje sa svakim horoskopskim znakom ima svoja 'pravila' ako želite s njima postići konstruktivnu komunikaciju
FOTO Maja Šuput proslavila je 46. rođendan - pogledajte tortu koja je bila hit večeri
SAMA JE DOVRŠILA TORTU

FOTO Maja Šuput proslavila je 46. rođendan - pogledajte tortu koja je bila hit večeri

Na svojoj 46. rođendanskoj proslavi, pjevačica Maja Šuput ponovno je pokazala svoju kreativnost i ljubav prema detaljima. Pogledajte kakvu tortu je imala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025