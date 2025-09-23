Zlatni rujan - mjesec svjesnosti o dječjim malignim bolestima

Program će se održati u četvrtak, 25. rujna 2025., na dvije zagrebačke lokacije. Na Zrinjevcu će od 17 sati biti organizirane radionice i aktivnosti za djecu i odrasle, uključujući izradu nakita, kreativna radionica “Buket emocija”, radionicu “Snaga boja i svjetla” te edukativnu radionicu “STEAM u zdravstvu”.

Atmosferu će dodatno obogatiti nastup mađioničara Luke Vidovića, face painting, klaun balonko, i naravno, Crveni nosovi klaunovi doktori te udruga Krin.

U 19 sati planirana je zajednička šetnja prema Zagrebačkim fontanama, gdje će od 20 sati uslijediti svečani dio programa. Predsjednice udruga i upraviteljica zaklade će kroz riječi hrabrosti, podrške, ljubavi i sjećanja poslati snažnu poruku javnosti, nakon čega će govoriti i predstavnici institucija. Simboličnim paljenjem fontana u zlatnu boju i puštanjem zlatnih balona obilježit će se završetak događanja i poslati snažna poruka zajedništva.

Ovaj skup posvećen je hrabrim mališanima, njihovim obiteljima i cijeloj zajednici, naglašavajući važnost solidarnosti i poruku da nitko u toj borbi nije sam.