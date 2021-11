Ona je prema jednom dečku bila zlobna i ponižavala ga je, a za to je bila i plaćena. Sada kaže, želi zaraditi još više. Korisnica TikToka Nikki Fox objasnila je kako je primila poruku od stranca koji ju je zamolio da ga namjerno 'ponizi' u zamjenu za novac.

POGLEDAJTE VIDEO:

Govoreći u svom videu, Nikki je objasnila: 'Zločesta sam i okrutna prema drugima i tako zarađujem novac. Ovaj tip me kontaktirao na Instagramu i rekao mi je da će mi platiti jedan od računa, a sve što moram napraviti zauzvrat je poniziti ga i nazvati glupim. Nije mi baš lako biti zlobna, ali pokušala sam to dobro odglumiti - nazvala sam ga gubitnikom i postavio sam si granicu da za to ne snimam nikakvi video, a on se složio.'

Nikki je objasnila da je pristala poslati kratku glasovnu poruku u kojoj ga je nazvala 'patetičnim' te je zahtijevala da joj odmah plati račune.

Nastavila je: 'Očigledno sam bila jako dobra u tome jer me pitao može li platiti još jedan od mojih računa.'

Nikki je podijelila snimak zaslona na kojem možemo vidjeti kako joj sjeda uplata od 100 dolara (oko 650 kuna). Rekla je: 'Provjerite svoj inbox, nikad ne znate. Tamo ima puno čudnih ljudi'.

Video je od tada dobio gotovo 70.000 pregleda na TikToku i tisuće komentara, od kojih su mnoge žene.

Jedna je napisala: 'Kako da mi se to dogodi?', 'Pretpostavljam da sam upravo pronašao posao iz snova', komentirao je drugi, dok je treći dodao: 'Pa, mogu li dobiti njegove podatke?', piše The Sun.