Zlostavljani dječak napisao im pismo: Bully ima problem, ne vi

Dječak koji je bio zlostavljan fizički, emocionalno i preko interneta (cyberbullying) napisao je pismo svojim bivšim razrednim kolegama i zadnjeg dana dao ga učitelju u školi, nadajući se da će ga pročitati pred svima.

Nakon dugotrajnog zlostavljanja, 11-godišnji mališan počeo je patiti od napadaja panike i osjećao se potpuno nezaštićeno i nesigurno u svom svakodnevnom životu, piše The Sun.

Zbog toga su on i njegovi roditelji odlučili prebaciti ga u drugu školu. Roditelji su pismo objavili na stranici za dijeljenje priča Bent But Not Breaking. Napisali su da ne vjeruju da je učitelj pročitao pismo, ali i da su iznimno ponosni na svoje dijete.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zadnjeg dana u svojoj staroj školi predao je pismo koje prenosimo u cijelosti:

"Bok razrede, ja sam RJ i pričat ću vam o bullyingu. Primijetio sam da u ovoj školi ima puno bullyinga. Puno djece više ni ne govori učiteljima jer su previše prestrašeni. Vršnjačko nasilje ne događa se samo u našoj školi, događa se i na drugim mjestima i ljudi su zlostavljani po cijelom svijetu, čak i odrasli!



I ja sam bio zlostavljan u ovoj školi, a ovaj razred je bio najteži za mene. Za sve vas koji ne razumijete što je bullying, dopustite mi da vam ispričam.

Bullying je kada su ljudi zli prema vama iznova i iznova.

Foto: Dreamstime

Bullying nije samo kada te netko udari, bullying je i kada ti namjerno kaže nešto da te namjerno povrijedi ili se namjere na tebe zato što nisi dobar u nečemu, umjesto da ti pomognu.

Ljudi zlostavljaju ponekad jer su ljubomorni na tebe, jer se muče s nečim u svom životu i onda svoju ljutnju iskale na druge ljude.

Puno bullieja misli da je "cool" namjeriti se na nekoga, ali ja mislim da je bullying najmanje cool stvar koju netko može učiniti.

Biti cool ne znači biti zao, biti cool je pomagati i poticati druge da budu najbolja verzija sebe.

Moja mama mi je rekla da se zlostavljači ponašaju kao snažni, ali zapravo oni prolaze kroz teško razdoblje.

Zlostavljač nije snažan. On je osoba koja je zapravo vrlo slaba i kojoj je potrebno da vrijeđa druge kako bi se sam osjećao bolje.

Zlostavljač je netko kome zapravo treba pomoć kao i osoba koja je zlostavljana. Mislim da je važno da kad vidimo da je netko zlostavljan ili kada smo sami zlostavljani, da to kažemo nekome, i ako vaš učitelj ne sluša, recite mami ili tati ili drugom odraslom kome vjerujete.

Ja nisam nikome dugo govorio jer i kad jesam učitelji nisu pomogli, a kada su djeca otkrila da sam im rekao postalo je još gore.

Foto: Dreamstime

Osjećao sam se posramljeno. Počeo sam se dosta mijenjati i bio sam uzrujan zbog načina na koji se mijenjam.

Tek nedavno sam shvatio da je razgovor s mojim roditeljima i nekim kome vjerujem težak, ponekad čak i sramotan, ali zapravo se osjećate bolje i ne osjećate se više tako usamljeno.

Kada pričate s nekim o svojim osjećajima, oni vam mogu pomoći.

Mislim da je važno da nam učitelji također pomognu.

Ponekad nas ne doživljavaju ozbiljno. Nadam se da će moje pismo pomoći da svi shvate da je vrlo zastrašujuće ne osjećati se sigurno u školi.

Zlostavljanje nije cool, nije smiješno i zbog toga nećete izgledati snažno.

Zato želim reći svojim kolegama:



Molim vas, zapamtite da trebate ostati snažni. Tražite pomoć kad je trebate i razgovarajte s nekim kome vjerujete kada prolazite kroz teško razdoblje. Ako mislite da netko ima loš dan, pitajte ga kako je i budite mu potpora. Recite nekome ako ste zlostavljani ili ako vidite da je netko drugi zlostavljan.

Svima onima koji su bili žrtve bullying, molim vas zapamtite - vaš bully je onaj koji ima problem, ne vi!"

POGLEDAJTE NOVI SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: