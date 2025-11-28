Značaj specijalista za korijenske kanale u stomatologiji

Specijalist endodont, koristeći suvremenu tehnologiju, omogućuje liječenje korijenskih kanala koje čuva prirodnu strukturu zuba i sprječava širenje bakterija u okolno tkivo. U Ordinaciji Sladović u Zadru takvo liječenje provodi se na najvišoj razini, uz jednoposjetne metode kada god je to indikacijski moguće, a izliječeni se zub planski opskrbljuje trajnim nadomjestkom za dugoročnu stabilnost.

Kada je potreban endodontski specijalist

Specijalist je ključan u slučajevima dubokog karijesa, opetovane boli, osjetljivosti na toplo i hladno, otoka, promjene boje krune zuba ili nakon traume koja je oštetila korijen. Posebno je važan u složenoj anatomiji kanala, reendodontskom liječenju (ponovno liječenje nakon neuspjele terapije), kod perforacija, resorpcija i fraktura. Svaki takav slučaj zahtijeva detaljnu dijagnostiku kako bi se procijenila održivost zuba i odabrala optimalna metoda.

Kako izgleda moderno liječenje korijenskih kanala

Dijagnostika započinje rendgenskim snimkama ili 3D CBCT-om, čime se precizno procjenjuju korijen, kanal i stanje kosti. Slijedi lokalna anestezija koja osigurava bezbolan zahvat.

Kada su upala i anatomija povoljni, provodi se jednoposjetno liječenje korijenskih kanala: kanali se u istom posjetu suše i hermetički pune toplinski omekšanom gutaperkom i biokeramičnim brtvilima. Takva metoda donosi više prednosti: manje dolazaka, brže smanjenje boli, manji rizik reinfekcije između posjeta i brži povratak funkciji.

Zašto je krunica nakon liječenja nužna

Nakon endodontske terapije zub je oslabljen zbog gubitka tvrdog tkiva, a promijenjena vlažnost i struktura povećavaju rizik od frakture. Zbog toga se izliječeni stražnji zubi u pravilu rehabilitiraju krunicom koja obuhvaća zub i vraća mu čvrstoću, funkciju i dugotrajnost. Prednji zubi ili oni s minimalnim oštećenjem ponekad se mogu sigurno nadomjestiti kvalitetnom plombom, no to su iznimke koje se procjenjuju individualno. Opće je pravilo: što je veće početno oštećenje i opterećenje zuba, to je snažniji argument za krunicu kao završni korak.

Tehnologija i stručnost u Ordinaciji Sladović

Endodontsku terapiju vodi specijalistica za liječenje korijenskih kanala, jedina takva u regiji, što kompleksnim slučajevima donosi dodatnu sigurnost i predvidljivost. Interdisciplinarna suradnja s licenciranim implantologom s edukacijom u Njemačkoj omogućuje cjelovito planiranje – od spašavanja zuba do, po potrebi, implantološkog rješenja.

Kada zub nije moguće očuvati zbog vertikalne frakture korijena, opsežnih resorpcija ili nedostatne preostale strukture, implantat postaje racionalna alternativa. U takvim slučajevima očuvanje kosti je prioritet; primjenjuju se moderne metode kao što su tretmani krvnom plazmom (PRP) za poticanje cijeljenja i precizna implantologija uz zubne implantate, uključujući All-on-4 za bezubost. Prednost ovakvog pristupa je u tome što pacijent dobiva najbolje rješenje za svoj slučaj – prvo pokušaj spašavanja zuba, a zatim, ako je nužno, predvidiv implantat.

Najčešća pitanja pacijenata

Hoće li boljeti? Zahvat se provodi pod lokalnom anestezijom i u pravilu je bezbolan; akutna bol uzrokovana upalom često se smiruje već nakon instrumentacije kanala.

Zahvat se provodi pod lokalnom anestezijom i u pravilu je bezbolan; akutna bol uzrokovana upalom često se smiruje već nakon instrumentacije kanala. Koliko traje vrijeme liječenja? Jednoposjetno liječenje obično traje od 60 do 120 minuta, ovisno o broju kanala i složenosti anatomije; složeni slučajevi mogu zahtijevati dodatne termine.

Jednoposjetno liječenje obično traje od 60 do 120 minuta, ovisno o broju kanala i složenosti anatomije; složeni slučajevi mogu zahtijevati dodatne termine.

Reendodontsko liječenje ili endodontska kirurgija (apikotomija) rješavaju perzistentne infekcije, no odluka se donosi nakon dijagnostike CBCT-om i procjene rizika. Kada je plomba dovoljna? Kod malih oštećenja, osobito na prednjim zubima bez velikog gubitka strukture, kvalitetna adhezivna rekonstrukcija može biti sigurna opcija; u svim ostalim slučajevima preporučuje se krunica.

Zašto jednoposjetno liječenje donosi stvarnu vrijednost

Osim komfora, jednoposjetna endodoncija smanjuje privremena mikropropuštanja, ubrzava funkcionalnu rehabilitaciju i skraćuje razdoblje u kojem bakterije mogu ponovno kolonizirati kanal. Kombinacija pažljive mehaničke obrade, aktivirane kemijske dezinfekcije i brze, trodimenzionalne obturacije stvara uvjete za zacjeljivanje periapikalnog tkiva i dugoročnu stabilnost. Kada se na to nadoveže pravodobna krunica, rizik loma se znatno smanjuje, a zub pouzdano služi u žvačnom opterećenju.

Integrirani pristup: očuvanje, funkcija i estetika

Endodoncija, protetika, parodontologija i implantologija međusobno su povezane grane stomatologije. U praksi to znači da se svaki plan liječenja gradi oko cilja očuvanja funkcije, zdravlja i estetike. Spašen zub s dobro izvedenim liječenjem korijenskih kanala i kvalitetnom krunicom često je biološki najprihvatljivije rješenje. Kada to nije moguće, precizno postavljen implantat očuva kost i žvačnu funkciju, a dodatne estetske metode poput hijalurona i suvremenih protetskih materijala nadopunjuju prirodan osmijeh.

