Znakovi da imate savršenog muža: Razumije vaše probleme, sluša vas te je partner u svemu

Pravog je partnera teško pronaći, a ako ga imate, čuvajte ga kao 'kap vode na dlanu'. On ne samo da govori lijepe riječi, već i djeluje kad treba. kad god vam treba rame za plakanje, on je tu, može vas utješiti i pomoći vam koliko god to može.

Uz to, zna kuhati - a moderan tip žene smatra da je takav muškarac koji izgleda muževno i u kuhinji, idealan za suživot. To ne mora biti neka posebna hrana, već nešto jednostavno, nije to toliko bitno.

Idealan muž pazi na detalje te će vas uvijek podržati

Morao bi vas podržati bez obzira na situaciju. Ako pogriješite, a to se dešava svima, muž treba biti na vašoj strani.

Vaš savršeni muškarac pazi na detalje. No, to ne znači da mora znati baš svaki detalj ili sjetiti se što ste nosili dana kad ste se upoznali.

Zna ono što vam je bitno - koji slatkiš volite, kakvu kavu pijete, najdražu pjesmu i takve sitnice.

Zna vas razveseliti te je mudar

Zna kad vam treba dobar vic te podići vam raspoloženje kad se posvađate s nekim.

Zna kako izaći iz nekih svakodnevnih situacija i problema ili vam dati dobar savjet. Idealan muškarac vas zna podržati u raznim situacijama kad vam to treba te osjeti kad dođe taj trenutak.

Može naći zajednički jezik sa svima, od majstora i policajca do zločeste susjede - jer je to vama bitno.

Cijeni vaše mišljenje i ne zaboravlja probleme koje imate

Često je muškarcima zapravo teško fokusirati se na više zadataka odjednom. No, ako vas voli, vaše će zahtjeve staviti na prvo mjesto i postavit će ih kao prioritet.

Supružnici bi trebali biti i prijatelji te osobni savjetnici, međusobno si vjerovati.

Osim zajedničkog života, idealno je kad dijele i savjete. No, to ne znači da se međusobno kontroliraju, važno je naučiti zajedno donositi odluke.

Sudjeluje u kućnim poslovima

Ako vas muž cijeni i poštuje, nikada neće dopustiti da se osjećate kao da ste njegova kućna pomoćnica. Shvaća da ste se umorili na poslu te kućne poslove radite zajedno. Osim toga, to je način da sve skupa odradite puno brže.