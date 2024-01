Doktorica Petra o muškarcu iz snova: 'Želim vođu i zaštitnika. Mora biti tri puta jači od mene'

Bivša kandidatkinja showa 'Brak na prvu', Petra Meštrić na društvenim mrežama broji preko 85 tisuće pratitelja, a s njima često dijeli trenutke iz privatnog života. Doktorica opće medicine ovog puta je odgovorila na anonimna pitanja, a sve je zanimalo s kakvim se muškarcem Petra vidi u budućnosti.

'Vođa u životu, zaštitnik i savjetnik'

- Muškarac mi mora biti uzor i mentor. Muškarac koji je primjer onoga kakva ja želim biti za 10-15 godina. Sigurnost i stabilnost. Vođa u životu, zaštitnik i savjetnik - započela je doktorica.

- Muškarac koji zna kako razvijati moju karijeru i sa mnom postići moj puni potencijal. Muškarac koji je već u svom životu puno prošao i postigao svoj 'maksimum' - dodala je.

- I nepopularno mišljenje 'mora biti tri puta jači od mene', e pa mora, žao mi je. To je moje mišljenje koje ne namećem nikome - zaključila je.

Petri Meštrić se rijetko tko svidi

Također, priznala je i da joj se rijetko tko svidi.

Korekcije i filteri na fotkama

Petra se nedavno prisjetila kako je izgledala prije deset godina.

- Bilo je tu svega i debljanja i mršavljenja, školovanja i zabave, poslova, uspona i padova. Ponekad znam reći da sam prošla toliko koliko netko ne bi za tri života. Ali opet možda je netko i u kraćem vremenu prošao više nego bi ja ikad...Sve je to individualno - napisala je tada.

Na društvenim mrežama progovorila je i o korekcijama i korištenju filtera.

- Za sve one koji mi stalno postavljaju to pitanje. Iskreno, ne mislim da mi je trebalo ni jedno ni drugo, ali koristim jer je to moj izbor - zaključila je Petra ranije, a u komentarima su joj pisali kako je bila i ostala 'predivna'.

