Savjetnica za partnerske odnose Sarah Woodward je opisala 'crvene zastavice' koje ukazuju na to da je došlo vrijeme da prekinete odnos. U ovim situacijama spašavanje veze više nema smisla.

1. Partner vam provjerava račune i ne daje novac za kuću

Zlostavljanje u obitelji može imati različite oblike, uključujući fizičko ili emocionalno maltretiranje, kontroliranje ili prisilno ponašanje. Ali nemojte podcjenjivati ​​financijsku zlouporabu.

- Crvena zastavica mađe kad vaš partner provjerava sve što ste potrošili i pregledava vaše račune i bankovne izvode - kaže Sarah. Dodaje da je jedna od pet žena u Engleskoj doživjela financijsko zlostavljanje u sadašnjoj ili prošloj vezi, a osim provjere na što sve trošite, u financijsko zlostavljanje spada i situacija u kojoj partner sav svoj novac troši na sebe, a vi ste prisiljeni ući u minus, ili dići kredit, da biste financirali zajednički život.

- Zlostavljanje bilo koje vrste, pa i ovo, jasan je pokazatelj da se veza mora prekinuti - kaže.

2. Ne možete partneru oprostiti prijevaru

Iako je jedna studija pokazala da čak 94 posto savjetnika za vezu smatra da brak može preživjeti aferu jednoga od partnera, za neke parove nema povratka nakon izdaje. Sarah kaže da je to vrlo česti razlog za prekid braka ili dugotrajne veze, ili pojave temeljnih problema u vezi, kao što su osjećaj ljutnje, ogorčenosti i usamljenosti te razlika u seksualnoj želji.

Ako nakon iskustva prijevare stalno imate potrebu proveravati partnerov Facebook račun, razmislite čime je poljuljao vaše povjerenje i nije li vrijeme da odustanete od veze i krenete dalje?

- Morate biti u stanju oprostiti aferu da biste krenuli naprijed i obnovili brak, ali za to će trebati vremena i truda. Ako se zateknete u tome da pazite na svaki partnerov korak i ne želite ga ispustiti iz vida, ili stalno provjeravate njegov mobitel, račune na društvenim mrežama, onda je vrijeme da odustanete i krenete dalje.

3. Nikad se ne svađate i ne raspravljate - da, to nije dobro

Ako nikad nemate potrebu raspraviti neke nesuglasice, to bi mogao biti znak da ne komunicirate jasno svoje želje i potrebe.

- Parovi koji se približavaju kraju puta jedva da razgovaraju jedno s drugim, a kamoli da se svađaju. Ako osjećate da ne možete izraziti svoje potrebe i želje u svojoj vezi, to bi također moglo signalizirati da je vrijeme za odlazak. Svađa vam može omogućiti da izgradite povjerenje i intimnost te vam omogućuje da prenesete svoje misli i osjećaje svom partneru, zato je ponekad korisna - kaže Sarah. Da bi veza napredovala, sukob bi trebao biti razriješen na način da podiže vezu na višu razinu, pa ako se pretvori u igru ​​okrivljavanja i postane više upiranje prstom, i to je crvena zastavica za odlazak.

4. Ne govorite što želite i što vam je na umu

Ljudi se s vremenom mijenjaju, pa parovi mogu poželjeti različite stvari, posebno u vezi koja je započela kad ste bili jako mladi. Iako ste na početku imali mnogo toga zajedničkog, s vremenom možda vidite da su vam se nade i planovi promijenili i više nisu usklađeni, što znači da se osoba u koju ste se zaljubili osjeća kao stranac.

- Ako je to vaš slučaj, moguće je da s kompromisom obje strane možete pronaći put u zajedničku budućnost koja vas oboje podjednako uzbuđuje i motivira. Međutim, zateknete li se kako hodate po ljusci jajeta ili ne izražavate svoje mišljenje, samo da biste očuvali mir u odnosu, to će s vremenom dovesti do ogorčenosti, sve dok jedini način za rješenje ne bude izlazak iz veze.

5. Prvo zovete prijatelje ili članove obitelji

Nakon dugo vremena koje provedu zajedno, mnogi parovi izgube intimnost i osjećaj povezanosti ne samo u seksu – problem može biti i nedostatak emocionalne intimnosti, posebno kod žena.

- Vaš partner je nekad možda bio vaš glavni oslonac, onaj kojem ste uvijek odlazili po savjet i dijelili sve važne trenutke ili svakii problem. Ako s vremenom prijatelji postanu prvi koje zovete ili im šaljete poruku u toj situaciji, to je znak da se intimnost izgubila.

- Možda ćete otkriti da ste prestali dogovarati druženje uz hobije koje ste nekad dijelili, da se manje družite kao par i općenito manje sudjelujete u životu jedno drugoga, što s vremenom postaje razlog za izlazak iz veze.

6. Djeca vas pitaju jeste li sretni

Mnogi parovi ostaju zajedno zbog djece , ali to nije uvijek najbolja odluka.Djeca su pronicljiva i shvaćaju sve negativnosti, napetosti i svađe, čak i ako mislite da ste te stvari dobro skrivali od njih.

- Zapamtite, vi ste uzor svojoj djeci u tome kakav bi trebao biti zdrav odnos. Mogli bi shvatiti da se činite sretnijim kad drugog roditelja nema, pa i izravno vas pitati hoćete li se razvesti jer se činite tako nesretnima. Ako trebate reći djeci da se razvodite, recite im zajedno, kad budete imali dovoljno vremena za pitanja i uvjeravanja. Nemojte previše govoriti o detaljima i potaknite ih da razgovaraju s vama o svim brigama koje mogu imati - savjetuje Sarah. Jer, ako se osjećate nesretno u vezi, to je znak da joj je došao kraj, piše The sun.