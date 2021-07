Možda ste puno puta posegnuli za rubljem iz perilice rublja, očekujući nešto mekano i nježno, a doživjeli da dohvatite hrpu grube tkanine koja je vrlo kruta i neudobna za nošenje. Ako je tako, velike su šanse da koristite preveliku količinu deterdženta za rublje. On će očistiti prljavštinu i mrlje, no na kraju stvoriti novi problem: Ostaci deterdženta koji se nisu dobro isprali dovest će do toga da odjeća bude gruba na dodir i grebe prilikom nošenja.

Štoviše, previše deterdženta dovest će do stvaranja prebogate pjene u perilici, uslijed čega će se komadi rublja 'zalijepiti' jedni za druge, pa se tako neće ni oprati dobro.

Koliko deterdženta zapravo treba koristiti?

Dovoljne su dvije žlice za profesionalnu perilicu koja može primiti oko 12 kilograma rublja, odnosno jedna žlica deterdženta za prosječnu perilicu koja prima oko 8 kilograma - piše Wirecutter.

Ako perete na ruke, potrebno ga je još i manje. Istina, količina deterdženta koja je potrebna može se razlikovati od marke do marke, no čak i kada na deklaraciji na stražnjoj strani boce piše da ga treba staviti više, imajte na umu da tu uputu pišu proizvođači, kojima je cilj da ga potrošite i kupujete više, upozorava Wirecutter.

Stvari mogu biti i gore ako upotrebljavate deterdžent visoke učinkovitosti (HE), koji predstavlja visoko koncentriranu formulu s malo pjene i može se koristiti u tradicionalnim i HE strojevima. Ti su deterdženti najčešće dvostruka koncentracija 'običnih', pa ih treba i duplo manje, pogotovo kad uzmete u obzir da nove perilice visoke učinkovitosti koriste i manje vode za pranje rublja od tradicionalnih. Tako se uobičajene količine deterdženta zapravo ne mogu ni otopiti.

Kako skinuti s rublja nakupine previše deterdženta?

Da biste odjeći vratili puni sjaj, morate ukloniti višak deterdženta koji se upio u vlakna. Whirlpool savjetuje namakanje rublja u mješavini octa i vode. U dubokom sudoperu ili kadi pomiješajte 1 šalicu octa u 1 litri vode i namočite odjeću. Istrljajte vidljive nakupine deterdženta, namačite oko sat vremena, pa stavite u mašinu na ciklus ispiranja odjeće.

Još jedna metoda proslavila se ovih dana na Tik-Toku: Pripremite specifičnu kombinaciju sastojaka - bocu vruće vode, ½ šalice boraksa, ½ šalice sode bikarbone i malu količinu deterdženta. Dodajte rublje u kadu, namočite ga dobro, pa ostavite četiri sata. Potom iscijedite i stavite odjeću na uobičajeni ciklus pranja. Možda neće učiniti rublje jako mekanim, ali će sigurno spriječiti nakupljanje viška deterdženta ili omekšivača u vlaknima.