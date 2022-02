Savjetnica za veze Persia Lawson podijelila je informacije o šest 'crvenih zastavica' na koje treba obratiti pažnju ako izlazite s partnerom kojeg tek upoznajete i želite trajniju vezu, a pitate se što želi druga strana.Ovi će vam znakovi pomoći da prepoznate partnera koji želi samo na brzinu u krevet, a ne zanima ga ništa više, piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Talijanski svećenik na misi priznao da je zaljubljen

Zovu vas kao plijen

- Počnimo s najočiglednijim: SMS poruka vam stiže u subotu kasno na večer, s pitanjem: 'Kakvi su tvoji planovi za večeras?' Ako partner odgovori da će poslati Uber po vas, ili doći do vas, ali nikada nije bio zainteresiran za sastanak tijekom dana, time definitivno pokazuje da želi samo seks. Očito je da je ste mu samo plijen kojeg poziva kasno na večer, nakon što nije uspio dogovoriti ništa drugo - pojašnjava Lawson.

Gomilaju vam pritisak

Ako imate osjećaj da vas partner nagovara na nešto, to je očiti znak da ih zanima samo krevet. Vrlo rano će pokušati doći do fizičkog kontakta, ili 'spuštati' seksualne insinuacije ili šale da 'pripreme' teren.

- Možda će vam biti neugodno jer previše žure. Kad ste s njima, oni žele fizički kontakt, a kad vam šalju poruke, stalno spominju seks i on je uvijek na prvom mjestu prioriteta. To nije dobar znak - kaže Lawson.

Kažu da žele 'samo malo zabave'

- Ako vam partner kaže da traži samo malo zabave i ne želi ništa ozbiljno, sve je jasno. Ponekad se to dogodi kad je netko upravo izašao iz ozbiljne veze, no ako vam tako nešto daju do znanja, nemojte gubiti vrijeme. Očito traži samo jednu 'bezobraznu' noć, a ne obavezu - pojašnjava Lawson. Mnogi ljudi, posebno žene, koje to često ne žele priznati, i u takvim situacijama pokušavaju odvesti stvari prema dubljem, ozbiljnijem odnosu, ali to najčešće ne uspijeva, dodaje. Dakle, ako vam kažu da ne traže ništa ozbiljno, shvatite to tako.

Razgovori su vrlo površni

- Netko tko održava kontakt ili dinamiku na površnoj razini vjerojatno traži samo jednu vrstu intimnosti. Možda su prilično površni u svom razgovoru i možda se ne trude upoznati vas na dubljoj razini. Razgovor često može djelovati usiljeno ne baš osobno - priča Lawson. S druge strane, postoje ljudi koji vas žele natjerati da mislite da su stvarno zainteresirani za najdublji dio vaše intime, ali vas vas zapravo mame lažnim osjećajem sigurnosti, tako da se otvorite i spavate s njima, nakon čega nisu spremni ništa drugo ponuditi.

- Dakle, ili su vrlo izravni i površni, ili idu preduboko i ponašaju se kao da im je stvarno stalo i kao da su stvarno ranjivi - kaže Lawson.

Izbjegavaju druženje s prijateljima

Pazite na ljude koji nisu zainteresirani za druženje s vašim prijateljima, kao i za to da vas upoznaju sa svojim prijateljima. Neki ljudi otkazuju u zadnji čas i zapravo ne pokazuju interes za povezivanje s vašim životom, osim toga da se nađete na samo, jer ih zanima samo seks. Zvuči stvarno užasno, ali s vremena na vrijeme sam znala vidjeti i ljude koji se srame osobe s kojom su u vezi pa ju zato ne žele upoznati s prijateljima, kaže Lawson.

Često će to protumačiti kao da jednostavno vole biti s vama i vole ono što vas dvoje zajedno predstavljate, pa će se činiti da im se stvarno sviđate. No, ako netko želi više od seksa s vama, bit će stvarno uzbuđen zbog toga što ćete upoznati njegove prijatelje i obitelj i veselit će se tome.

Ne troše nikakav novac na vas

Persia Lawson kaže: Ako netko samo traži seks, nije baš zainteresiran da vas impresionira ulaganjem u vas na onaj način kako bi to činio da mu se stvarno sviđate. Tako će se činiti pomalo škrt.

- Vidjela sam to kod ljudi koji puno spavaju, jer imaju toliko spojeva da si ne mogu priuštiti da troše novac na druge. Ali, čim upoznaju nekoga tko im se stvarno sviđa, rado će otvoriti novčanik - kaže.