Znakovi da se pas ozbiljno na vas naljutio i shvaća to osobno

Pas može pokazivati da se ljuti na vas ili je pod nekim stresom ako više puta liže nos i usne, iako u blizini nema hrane. Stručnjaci kažu kako se to zna često događati kada psa grle djeca ili stranci. Rješenje je jednostavno, maknuti životinju od situacija koje mu nisu ugodne.

Ukoliko vam vaš pas okrene leđa i odbija vas pogledati u oči, možete biti sigurni da se naljutio.

- Pas koji je sretan i osjeća se ugodno, vjerojatno će biti spreman uspostaviti kontakt očima sa svojim vlasnikom i tražiti njegovu pažnju. Ali, ako se naljutio ili je uznemiren, ovakva interakcija može izostati. Pas se može udaljiti od vlasnika ili izaći iz prostorije, ili čak spavati na drugom mjestu - objasnila je Erin Askeland, stručnjakinja za obuku i ponašanje pasa iz Kanade.

Događa se i da pas zna što vlasnik želi od njega, ali odbija to napraviti. Na primjer, pozovete ga, a on odbija doći iako inače sa tim problema nemate.

- To bi mogao biti znak da je uznemiren zbog nečega u svojoj okolini ili vas. Prije nego što se i vi uznemirite, odvojite trenutak i provjerite sami sebe - osjećate li se stresno, ljuto, bijesno, uznemireno ili ste tužni. Vaše emocije mogu utjecati na psa. U tom slučaju, napravite nešto da se smirite. To će pomoći vašem psu da se osjeća ugodnije i vaš odnos će se vratiti u normalu - kaže Askeland.

Psi su poput ljudi emocionalna bića pa nije čudo da neke stvari shvaćaju osobno, možda čak i previše.

Na primjer, ako pas stoji ukočen sa repom među zadnjim nogama, to može otkriti kako vašu kritiku ili prijekor shvaća osobnije nego vam se to možda čini. To se zna događati i ako mu se rugate ili previše oštro razgovarate sa njim - psi se znaju duriti kao tinejdžeri.

U takvim situacijama dobro je sniziti ton glasa te sa životinjom razgovarati tiho i umirujuće. To će ponovno vratiti zdravu povezanost među vama, a osim toga, ojačat će povjerenje psa u vas.

Neki psi znaju biti osvetoljubivi kada se naljute pa naprave nešto loše samo kako bi pažnju vlasnika privukli na sebe i izazvali reakciju - recimo, pomokre mu se na cipelu ili je čak sažvaču i unište. Dobro je takvom psu nabaviti nekoliko stimulativnih igračaka za žvakanje koje može prve dohvatiti kada osjeti taj destruktivni poriv.

Također, obratite pažnju i kada pas pretjerano zijeva jer to može otkriti, ne da mu je dosadno u vašem društvu, već da je možda pod stresom, uzrujan. Stručnjaci za ponašanje pasa kažu kako bi psa trebalo odmah ukloniti iz situacije u kojoj se nalazi, jer se očigledno ne snalazi u njoj i ne osjeća se dobro.

Imajte na umu da vas vaš ljubimac stalno drži na oku i promatra promjene na vašem licu. Stoga, želite li ga instantno usrećiti, nabacite na lice veliki osmjeh, to je za njega signal da je sve u redu.

Osim toga, ako vidite da se naljutio i neće imati posla s vama, pustite ga da se ohladi - sam će vam doći kada ga to prođe. Ne forsirajte nikakvu interakciju, prenosi Reader's Digest.

