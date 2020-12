Disanje je previše usklađeno

Ako vam se čini kako je njezin izraz lica namješten, a uzdasi usklađeni, lako je moguće kako se pretvara da ima orgazam. Ljudi tijekom svršetka znaju imati pomalo čudne izraze na licu, proizvode svakakve zvukove, a uzdasi su im sve samo ne usklađeni.

Izgleda neprirodno sretno

Ako tijekom orgazma ona vrišti i grči se na sve strane, ali nekako previše intenzivno, moguće je da se pretvara. Iako, neke žene toliko uživaju u seksu da doslovce podivljaju. Ukoliko niste sigurni glumi li orgazam ili ne, obratite pažnju na još neke od spomenutih znakova.

Tiha je nakon vođenja ljubavi

Zapravo joj je nekako nelagodno nešto reći jer je svjesna kako je odglumila orgazam pa radije leži i šuti. Iako, može se dogoditi da nakon vatrenog seksa nema snage za nešto izustiti, što je sasvim razumljivo.

Nespretno se osmjehuje

Dok je pogledavate sretni što je seks bio odličan (barem se vama tako činilo), ona djeluje pomalo zbunjeno - kao da joj je neugodno što ne dijeli jednaku dozu uzbuđenja kao i vi. Obično, nakon dobrog orgazma, ljudi imaju blaženi izraz lica.

Izbjegava kontakt očima

Ako uz to tiho i na brzinu kaže kako je bilo dobro, tada možete biti prilično sigurni da je odglumila zadovoljstvo. To što izbjegava kontakt očima daje naslutiti kako se osjeća krivom što nije bila iskrena.

Tapše vas po ramenu nakon seksa

A uz to vas hvali 'na sva zvona' dok na licu ima nekakav kao zaštitnički osmjeh. Sve to ukazuje na jednu iskrenu emociju kod nje u tom trenutku, a to je sažaljenje jer seks sigurno nije bio po njezinom ukusu.

Neugodno joj je na spomen te teme

Recimo, nalazite se u krugu prijatelja i netko spomene tu temu, a ona se naglo uozbilji i zarumeni se u licu, ušuti i ima pogled kao da traži spas. To ne mora značiti da joj je nelagodno razgovarati o samom seksu već joj tematika o glumljenju orgazma nije ugodna, prenosi complex.com.