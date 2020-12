Kako ih zavesti: Lav pada na pohvale, Bik na senzualne podražaje, a Ovan voli rasprave

Rakovi potajno vole biti maženi i paženi pa je sjajna ideja ponuditi se i napraviti im domaće jelo. Blizance strašno privlače stručnjaci, a Strijelce se lako zavede kroz dobar humor

<h2>Ovan</h2><p>Kada je u pitanju udvaranje, ljudi rođeni u ovom znaku žele da budete smioni i agresivni. Nemojte tražiti dopuštenje za poljubac - samo iskoristite trenutak. Što je vaš pristup izravniji, to bolje.</p><p>Također, Ovnovi su osjetljivi na pohvale. Oni žele čuti da su najseksepilniji u prostoriji, najbolji u nečemu... Ako ste upravo upoznali Ovna koji vam se sviđa, slobodno mu proturječite. Strastvene rasprave na njih djeluju poput afrodizijaka.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti kako osvojiti srce žene:</p><h2>Bik</h2><p>Polagano i stabilno je ono na što Bikovi padaju. Ljudi ovog znaka žele uživati u svim fazama udvaranja. Bikovi vole darove, a vole i suptilno dodirivanje, zavođenje.... Naime, ovaj znak je izrazito osjetljiv na senzualne podražaje.</p><p>Ako imate dobar smisao za humor, nemojte to skrivati. Biku ništa, osim seksa, zgodne žene i dobre hrane, ne može podignuti raspoloženje kao pikantna šala. </p><h2>Blizanci</h2><p>Najbrži put do spavaće sobe ljudi rođenih u ovom znaku je - kroz mozak. Na primjer, zatražite preporuku za čitanje ili konzultaciju oko nekih intelektualnih stvari. Imate li specijalizirano znanje o određenoj temi, svakako o tome govorite.</p><p>Blizance strašno privlače stručnjaci. Također, ako spominju svoj najnoviji hobi, svakako ih pitajte detalje, jer vole pokazati svoje znanje i stručnost u nečemu.</p><h2>Rak</h2><p>Ljudi rođeni u ovom znaku imaju meko srce pa želite li ih zavesti, svakako pokažite svoju osjetljivu stranu. Pokažite interes za dobrotvorne udruge, osobito one koje uključuju djecu.</p><p>Rakovi potajno vole biti maženi i paženi pa je sjajna ideja ponuditi se i napraviti im domaće jelo. Svjetlo neka bude prigušeno, a glazba lagana i tiha. Rakovi su vrlo osjetljivi na romantičnu atmosferu. Ženu Raka pitajte za poljubac prije nego to napravite, a kod muškog napravite vi prvi potez.</p><h2>Lav</h2><p>Ako želite zavesti Lava ili Lavicu, usredotočite se na njih potpuno. Hvalite kako se odijevaju, jedu pa čak i kako dišu. Priuštite im najbolje od svega, bilo da je to središnji stol u najživopisnijem restoranu u gradu ili najbolje mjesto na najpopularnijem izletištu.</p><p>Kada svjetla budu prigušena, prođite im prstima kroz kosu, uživat će. Šapućite im hvalospjeve na uho polagano, bit će to savršena predigra za njih. </p><h2>Djevica</h2><p>Čistoća je definitivno vrlina kada zavodite ljude rođene u ovom znaku. Pobrinite se da vam je posteljina svježe oprana prije nego išta započnete. Također, preporuka je da i sami budete besprijekorni. Ništa ne uzbuđuje Djevicu kao miris finog francuskog sapuna.</p><p>Zapravo, možda je dobra ideja da se okupate zajedno kao uvod u ljubav. Imate li problema sa "uletom", zamolite, recimo, da vam pomogne organizirati stol, prekontrolirati što ste napisali ili da vam pomogne pronaći ključeve. Ovo je odličan način da se razbije led s ovim uslužno orijentiranim znakom.</p><h2>Vaga</h2><p>Kada je riječ o zavođenju sofisticirane Vage, najbolje je prizvati u pomoć duhove Caryja Granta ili Audrey Hepburn. Ljudi ovog znaka žele romantiku u velikom stilu - to mora biti fini šampanjac, večernja haljina...</p><p>Nikako poziv na utakmicu uz kriglu pive. Poziv na koncert bio bi sjajan uvod u romansu. Također, bilo bi mudro da usavršite tehniku ljubljenja pije nego pokušate poljubiti Vagu. Ovi ljudi jednostavno vole savršenstvo i uživanje u ljubavnim finesama. </p><h2>Škorpion</h2><p>Zavesti tajnovitog Škorpiona mogao bi biti ozbiljan izazov, jer je teško predvidjeti njegove reakcije. Nemojte se obeshrabriti ako vaši potezi naiđu na nedefinirani osmijeh - to je samo način na koji ljudi rođeni u ovom znaku zavode.</p><p>Dobar prvi potez, recimo, bio bi pozvati Škorpiona u zamračeno kino ili kazalište i pronaći osjetljive dijelove na njegovom dlanu - pustite da vaše i njegovo tijelo komuniciraju. </p><h2>Strijelac</h2><p>Strijelce se lako zavede kroz dobar humor - ispričajte nekoliko viceva, ostavite smiješne poruke na telefonskoj sekretarici, pošaljite humorističan SMS...</p><p>Sama pomisao na vođenje ljubavi na otvorenome, za pripadnike ovoga znaka je neodoljiva. Pozovite Strijelca na kampiranje i svakako ponesite vreću za spavanje u koju stanu dvoje. </p><h2>Jarac</h2><p>Dostojanstveni Jarac može biti prilično zastrašujuć kada je u pitanju kako ga zavesti, ali budite uvjereni da je taj seksi znak vrijedan zavođenja. Usporen, stabilan pristup najbolje djeluje na ljude ovog znaka.</p><p>Prvi susret neka obilježi dugotrajni poljubac. Sljedeći put kad se vidite, milujte Jarcu leđa, vrat, ramena... Potom se odmaknite i pričekajte da sam zatraži da nastavite ono što ste započeli. Duboko u sebi ovaj znak zna da najbolje stvari u životu vrijedi čekati.</p><h2>Vodenjak</h2><p>Ovaj znak može biti tvrd orah za zavođenje pa pokušajte s nekonvencionalnim pristupom. Našalite se i recite kako radite istraživanje za seks kliniku i trebate pomoć u eksperimentu.</p><p>Također, pokažite da ste, iako možda neće biti ljubavne veze među vama, spremni biti prijatelj i žrtvovati se - to je Vodenjacima privlačno. Zapamtite, što se neobičniji, to ćete više biti privlačni ovom znaku. </p><h2>Ribe</h2><p>Ako želite zavesti nekoga u ovom znaku, prebacite ga u neki drugi svijet. Pozovite ga da zajedno promatrate nebo kroz teleskop ili posjetite akvarij. Prvi potez napravite čim vidite da mu se ono što ste mu pokazali svidjelo.</p><p>Poljubac pred ulaznim vratima može vas dovesti do mnogo toga. Ljudi rođeni u ovom znaku imaju mnogo erogenih područja, uključujući stopala koja su im posebno osjetljiva. Prijateljska masaža stopala može dovesti do toga da se strasti rasplamsaju, prenosi <a href="https://www.dailyhoroscope.com/" target="_blank">dailyhoroscope.com</a>.</p>