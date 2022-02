Zgodni su, zabavni, s njima nikad ne znate na čemu ste i vrtjet će vas 'oko malog prsta', a vama će to zapravo biti jako zanimljivo. No dugoročno, ostanete li s njim, riskirate epohalan slom srca i trebat će vam dosta vremena da se oporavite.

Ako niste sigurni je li on dobar ili zločest, provjerite ove znakove:

1. Lako daje obećanja, još lakše ih ne ispunjava

Zločesti dečki kažu da će vas nazvati ili da ćete se vidjeti, ali kad dođe vrijeme za ispuniti 'obećano', oni zakažu. Često vam naknadno izmisle lošu ispriku, ali se nekako uspiju iskupiti dovoljno samo da drugi put izađete s njim.

Ako mu prigovorite za to, on se jedva ispriča za to ili se ponaša kao da radite dramu ni iz čega.

2. Pravi je vuk samotnjak

Niste upoznale njegove prijatelje ili obitelj i izgleda da ni nećete. U stvari, ne priča puno o ljudima s kojima se druži. Kad ga pitate za obitelj, on priča površno ili mijenja temu.

3. Nikad ne otkriva svoje 'karte'

Na čelu bi mu trebalo pisati 'toplo-hladno'. Ne možete predvidjeti njegovo ponašanje - u jednom trenutku ste u krevetu, a u drugom se pitate je li u potpunosti nestao.

Ne možete 'shvatiti' što se odvija između vas dvoje jer stalno mijenja svoje ponašanje prema vama. Često razgovarate s prijateljicama do kasno u noć, analizirajući što bi to trebalo značiti.

4. Čini se da ga prati gomila žena

Čak i ako nikada niste vidjeli ili upoznali te žene, to jednostavno možete osjetiti. Kad ste u njegovoj blizini, čini se da ga zanimate, ali vam nešto u vezi njega daje osjećaj da druge žene čekaju u redu. Možda vam namjerno ostavlja takav dojam, a možda je to nešto što slutite.

5. Ima puno 'prtljage'

Zlostavljanje u djetinjstvu? Da. Užasna prošla veza? Da. Tužne priče o tome kako ga 'pogrešno shvaćaju'? Da.

Zločesti dečki vam često stvaraju osjećaj da biste im se mogli približiti kad bi svojom ljubavi uspjeli 'popraviti' njihove probleme i otjerati bol. Bez obzira je li bol stvarna ili ne, to je vješta tehnika, jer vas on 'tjera' da se sažalite i ostanete s njim pa da ima izgovor za svoje loše ponašanje.

Ako je previše 'hladan' radi posljednje veze da bi vas nazvao ili ispunio planove koje ste napravili, možda ste se zakačili za zločestog dečka.

6. Ne voli planove

Zločesti dečko čeka 'bolju ponudu' kad su u pitanju planovi, zato ne želi unaprijed dogovarati izlaske. Ne zakazuje spojeve jer mu to ostavlja otvorene mogućnosti ako vas ne želi vidjeti ili ako upozna nekog novog. Radije će vas iznenaditi kad će za to imati volje i vremena.

7. Voli veliko društvo

Recimo da spojevi nisu nešto što ga zanima. Radije će vam predložiti da se 'družite' kod njega ili kod vas, kako bi što manje financijski ulagao i imao što manje formalnosti i obaveza prema vama. Također mu je lakše skinuti vas kod kuće dok gledate film, nego na večeri u restoranu.

8. Uvijek nađe izgovor zašto ne želi vezu

Zločesti dečki su neprestano u sukobu s vezama. Ponavljat će kako jednostavno 'nije za vezu', ali će vas nastaviti zvati i pozivati da zajedno izađete. Klasičan slučaj u kojem radi jedno, a govori drugo.

Učinit će sve da se osjećate kao da ste za njega 'ona prava', ali i dalje pričati o tome da je u prošloj vezi bio 'previše povrijeđen' da bi započeo novu. Kad vam netko kaže da ne želi vezu s vama, vjerujte mu i krenite dalje.

9. Ja, ja i još malo ja... Samo ja...

Ni u jednom trenutku nemate osjećaj da stavlja vaše potrebe prije svojih. Sebičan je i ravnodušan prema vašim osjećajima.

Kad vas uzruja njegovo nepredvidljivo ponašanje ili bilo što drugo, on jednostavno prijeđe preko toga. Čini se da ga ne dira što ste uzrujani zbog njega ili da je on odgovoran za problem.

A vi ostajete jer...

Zločesti dečki su profesionalci u krevetu, što je jedan od čestih razloga zašto žene 'zagrizu udicu'. Dobar seks nije znak da je dečko zločest, ali seksualna čarolija u kombinaciji s ostalim znakovima s popisa mogla bi vam signalizirati da ste se 'zapalili' za zločestog dečka, piše YourTango.