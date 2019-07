Znakovi koji pokazuju da vaše dijete možda ima magične moći

Znakovi da su vaša djeca blagoslovljena duhovnim sposobnostima, odnosno posjeduje moći koje će ga tijekom cijelog života činiti posebnijim od drugih.

Imaju živopisne snove

Zemlja snova je izvanredno mjesto. Prosvijetljeni ljudi će imati posebno fascinantne priče. Dijete koje posjeduje urođenu magiju također će mjesečariti. Pratite živopisne snove svog djeteta i potražite uzorke koji se ponavljaju u njima.

Foto: LeManna

Imaju nevidljive prijatelje

Nevidljivi entiteti su posvuda, ali vrlo malo ima ih može vidjeti. Potreban je visok stupanj osjetljivosti da bi ih osjetili. Magična djeca mogu se povezati s duhovima koji žele interakciju s njima. Djeca ih obično nazivaju prijateljima.

Foto: Dreamstime

Oni razgovaraju s prirodom

Sve biljke su se 'rodile' baš kao i ljudi i povezane su sa svojom okolinom putem veza koje mi ne osjećamo. Ali dijete s magičnim sposobnostima može osjetiti te veze i stoga im daju svoju ljubav pričajući s njima i grleći ih.

Foto: Dreamstime

Životinje

Većina životinja može osjetiti nevidljivu auru oko svake osobe. Instinktivno, oni znaju kome treba vjerovati i koga izbjegavati. Čarobno dijete će privlačiti životinje i ptice jer stvorenja znaju da ono nudi sigurnost, ugodnost i iscjeljenje. Širom svijeta takva se djeca vide kao blagoslov u plemenu. Njihove se moći uzimaju kao znak njihovih jakih vodećih sposobnosti u nadolazećim danima.

Foto: Dreamstime

Znaju čitati rune i simbole

Bez podučavanja, čarobna djeca će sama po sebi bi svjesna određenih simbola i runa koje sadrže magiju. Mogu posjedovati čak i mudrost za koju mnogi misle da je izgubljena. Započet će s crtanjem simbola poput pentagrama i keltskog križa ili slikanjem piramida i obeliska. Eksperimentiranje s njima im daje dobar osjećaj za čarobnu energiju sadržanu u njima. Ove simbole će crtati i radi sigurnosti, ako se osjećaju ugroženo.

Vole učiti o mitovima i religiji

Mnoge religije iz starih vremena su bile prisutne tisućama godina. Ljudi su imali duboku povezanost s prirodom i znali su vračati. Zavjeti svetih muškaraca i žena iz davnina bili su toliko moćni da su 'odzvanjali' generacijama i njihove duše su se iznova rađale. Čarobno dijete može biti reinkarnacija prosvijetljene osobe iz nekog drugog vremena.

Foto: Dreamstime

Na svojim tijelima imaju oznake

To su najčešće neobične oznake i znakovi, a poznate su i kao vještičje oznake. To su simboli magije iz prethodnog života i dolaze u mnogo različitih oblika i boja u rasponu od oblika madeža do obojenih točaka, piše Conscious Reminder.