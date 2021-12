Ovan i Vaga

Već je na prvi pogled jasno da su Ovan i Vaga dva potpuno različita svijeta. Ovan je tvrdoglav, uporan i dobro zna što želi, a Vaga ima problema s donošenjem odluka. Osim toga, ona je miroljubiva i taktična te nesklona sukobima, dok on sve probleme i nesporazume rješava vikom i svađom. Njoj se ne sviđa njegov burni temperament, nepromišljenost i nagla priroda, dok on njoj zamjera inertnost i neodlučnost te smatra da nije iskrena.

Šarmantna i tolerantna Vaga uvijek se brine o drugima i sklona je sagledati sve aspekte neke priče, za razliku od Ovna koji je usmjeren isključivo na sebe i svoje potrebe te se uglavnom ne zamara tuđim mišljenjem pa ga često optužuju za sebičnost. Unatoč svim karakternim razlikama, njih dvoje se često nađu u životu.

Privlačnost koja između njih postoji toliko je snažna da se može opipati prstima, pa se nerijetko zaljube i ostvare ljubavnu vezu. No problemi nastanu kad splasne početna strast i na površinu isplivaju njihovi potpuno različiti karakteri.

Bik i Škorpion

I Bikovi i Škorpioni su uporni, tvrdoglavi i nespremni odustati od svojih načela, no glavna razlika je u tome što je Škorpion mudriji i taktičniji, dok Bik ponekad tjera svoj inat samo zato što je on tako odlučio. Bik je usmjeren na dom i obitelj te je spreman je naporno raditi da bi ostvario materijalnu sigurnost za njih, dok Škorpiona pokreće želja za moći i uspjehom. Nesklon rizicima, Bik će ostvariti zaradu isključivo vlastitim radom, a ostalo će staviti na štednju, dok će Škorpion odvažno ulaziti u razne investicije i spretnim i pomalo rizičnim ulaganjima oploditi zarađeni novac.

Bik je u duši hedonist kojem nijedan ovozemaljski užitak nije stran, pragmatičan je i nesklon duhovnim promišljanjima, što je potpuna suprotnost Škorpionu kojeg zanimaju dublje teme, mistika i alternativne discipline. Budući da se magnetski privlače, često se zaljube na prvi pogled i započnu vezu, a u astrologiji slove za jedan od najuzbudljivijih parova čiji je odnos obilježen strašću i intenzivnim emocijama.

Blizanci i Strijelac

Iako su suprotni znakovi, njih dvoje imaju mnogo toga zajedničkog. Oboje su društveni i veseli ljudi koji su stalno u potrazi za novim iskustvima i imaju mnogo prijatelja, no glavna razlika odnosi se na drukčija razmišljanja i životne ciljeve. Blizanac je stalno u pokretu, nemiran je i ne može se dugo zadržavati na jednom mjestu. Voli učiti i doznavati nove informacije pa ima široko, no površno znanje o svemu, dok se Strijelac više voli usredotočiti na jedno područje interesa.

On je produhovljen i stalo mu je do viših ideala, dok je prpošni Blizanac suviše nemiran i sarkastičan da bi razumio Strijelčevu dubinu. Njemu je važnije imati mnogo prijatelja i dobro se zabavljati nego razmišljati o smislu života. Strijelac je po prirodi filozof koji voli duboke i argumentirane rasprave, dok su Blizancu zanimljiviji površni razgovori, a sklon je i tračanju, koje Strijelac ne podnosi. Kad se nađu u ljubavnoj vezi, mogu dobro funkcionirati, iako će uvijek započinjati beskonačne rasprave koje nikamo ne vode.

Rak i Jarac

Rak i Jarac su na svim razinama dvoje potpuno različitih ljudi. Nježan i osjetljivi Rak u životu je vođen osjećajima i sve što radi, radi sa srcem, dok hladan i suzdržan Jarac smatra da je pokazivanje emocija slabost. Jarac se u životu povodi za razumom i ambicijom pa mu je poslovni uspjeh glavni životni cilj i preduvjet za sreću, dok je Rak okrenut prema obitelji te su mu sreća i zdravlje najmilijih glavni prioritet. I Jarcu je obitelj iznimno važna stavka, no on svoju ljubav pokazuje djelima – zarađivanjem novca i osiguravanjem materijalnog blagostanja, dok je Rak iskazuje brižnošću i toplinom.

Jedno drugom su vrlo privlačni pa često započnu vezu, no na vidjelo brzo isplivaju razlike. Pribranom Jarcu najviše smeta Rakova osjetljiva priroda i sklonost čestim promjenama raspoloženja, a nježan Rak smatra da je Jarac hladna i zatvorena osoba do koje se ne može doprijeti.

Lav i Vodenjak

Ovo dvoje ljudi se na prvi pogled može doimati sličnima, no u osnovi su potpuno različiti karakteri koji imaju drukčije životne ciljeve. Zajedničko im je što su oboje društveni i komunikativni, no tu prestaje svaka sličnost. Lavu je važno mišljenje okoline i želi da mu se svi dive i poštuju ga, što je Vodenjaku nebitno. Njemu je stalo do toga da bude drukčiji i da izazove kontroverze, a ne da ga ljudi vole. Lav želi postići društveni uspjeh i zavidnu reputaciju, a Vodenjaku je važno da ga prepoznaju po tome što je poseban i originalan.

Lavu se često predbacuje sebičnost i usmjerenost na svoje potrebe, što se ne može reći za altruističnog Vodenjaka koji je spreman svakome pomoći i koji ne gaji nikakve predrasude. Pomalo tašti Lav ne voli priznati da je u krivu, a Vodenjak nema dlake na jeziku i uvijek će mu u lice reći istinu, koliko god bila neugodna. Njihov ljubavni odnos bit će eksplozivan i dinamičan. Žestoke rasprave bit će sastavan dio veze, a najbolje će se slagati u krevetu.

Djevica i Ribe

Nježna i romantična Riba potpuna je suprotnost hladnoj i suzdržanoj Djevici. Dok je Riba zanesenjak kojem je glava često u oblacima, Djevica čvrsto stoji na zemlji i ne zanosi se nerealnim idejama i planovima. Vrlo je samokritična i pažljivo planira svakog detalj, dok Riba živi u trenutku, a odluke donosi na temelju trenutnog raspoloženja. Različiti su i u životnim ciljevima – Djevica je odgovoran i marljivi radnik koji želi ostvariti zaradu i osigurati si egzistenciju, za razliku od Ribe kojoj je rad često nužno zlo, pogotovo ako ne voli svoj posao, a novac joj nije ni najmanje bitan.

Djevica pazi na zdravlje, disciplinirana je i nastoji voditi uredan način života pa joj je neshvatljiv Ribin hedonizam i neumjerenost u jelu i piću. Ljubavne veze između ova dva znaka nisu rijetkost, no oba su partnera primorana često pristajati na kompromis. Djevica se treba naviknuti na zanesenost Ribe i njenu sklonost sanjarenju, a Riba se mora pomiriti s njezinom kritičnošću i emocionalnom hladnoćom.