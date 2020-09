Znakovi manjka povjerenja: Od izoliranje od drugih do svađanja

Ako ste primijetili da imate problema s povjerenjem, vrijeme je da poradite na njima i shvatite otkud dolaze. Važno je da ih prevladate kako bi vaši odnosi s onima koje volite mogli procvjetati

<p>Ako ste se vi ili vaš partner prije borili s problemima s povjerenjem, vjerojatno će se oni pojaviti i u vašoj vezi. No, problemi s povjerenjem mogu uzrokovati probleme i u neromantičnim vezama, primjerice s obitelji i prijateljima. U nastavku slijedi nekoliko uobičajenih znakova da imate problema s povjerenjem, kao i kako se nositi s njima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pozicija spavanja puno govori o vašoj vezi</p><p>Uobičajeni znakovi problema s povjerenjem:</p><h2>1. Izbjegavanje predanosti</h2><p>Prema psihologinji dr. <strong>Nicole Beurkens</strong>, ljudi koji imaju problema s povjerenjem često imaju i poteškoća s predanošću. To dolazi iz straha da se ne otvore i da ih drugi ljudi ne 'vide', jer kad imate problema s povjerenjem, mogućnost ostvarivanja povjerenja u vezi i ispunjenja odnosa može se činiti nemogućim.</p><h2>2. Pretpostavljate da ljudi čine neke stvari samo da bi vas povrijedili</h2><p>Ljudi koji imaju problema s povjerenjem, također će raditi na pretpostavci da ljudi namjerno čine stvari da bi ih povrijedili. Općenito može biti teško prihvatiti ljubazne geste, komplimente ili ljubav jer jednostavno ne možete vjerovati da su istinite, već krinka za skrivene motive.</p><h2>3. Izoliranje od drugih</h2><p>Kao rezultat pretpostavki i fobije od predanosti, mnogi ljudi koji imaju problema s povjerenjem povući će se i uz najmanji znak problema. Jednom kada shvatite da ne možete vjerovati ljudima, kultiviranje novih odnosa više nije prioritet, već nešto što biste trebali izbjegavati.</p><h2>4. Pretjerano ste tajnoviti</h2><p>Kad komunicirate s ljudima, čak i s onima s kojima ste bliski, možete biti pretjerano tajnoviti. Takvi ljudi se boje da ih ljudi neće prihvatiti onakvima kakvi jesu. </p><h2>5. Započinjanje svađe</h2><p>Kad se osjećamo nepovjerenje i pretpostavljamo ono najgore, to često može rezultirati reakcijom i poticanjem svađa, čak i oko sitnih stvari. Problemi s povjerenjem ispod površine se 'nakupljaju', manifestirajući se na velike i male načine kada osjetimo da je naše povjerenje narušeno. </p><h2>6. Osjećaj pretjerane zaštite</h2><p>Problemi s povjerenjem mogu uzrokovati da se osjećate prezaštitnički nastrojeno, napominje Beurkens, kako prema sebi tako i prema onima s kojima ste bliski. Uvijek ćete biti u stanju pripravnosti i zamišljati najgore scenarije u svojim vezama ili doživjeti katastrofalno razmišljanje ako osjećate da vas netko pokušava prevariti.</p><h2>7. Nevoljko otvaranje</h2><p>Problemi s povjerenjem mogu nekome otežati otvaranje prema drugima. Možda osjećate da ono što jeste neće biti prihvaćeno ili cijenjeno, čak iako nema razloga da se tako osjećate s određenom osobom.</p><h2>Zašto neki ljudi imaju problema s povjerenjem?</h2><p>Problemi s povjerenjem razvijaju se kao rezultat naših prošlih ili sadašnjih iskustava. Naše djetinjstvo, posebno naš odnos s roditeljima, može igrati veliku ulogu u načinu na koji danas pristupamo odnosima. Ovo je osnova teorije vezanosti. Beurkens napominje da ako je netko u mladosti doživio izdaju, napuštanje ili neku drugu štetu, to može dovesti do problema s povjerenjem u odrasloj dobi.</p><p>Beurkens dodaje da se problemi s povjerenjem 'mogu razviti i kao rezultat izdaje u vezama u odrasloj dobi, uključujući prijatelje, članove obitelji i/ili romantične partnere'. Kao takva, nevjera je čest uzrok problema s povjerenjem. Ako vas netko prevari ili se dogodi bilo koji scenarij koji naruši vaše povjerenje, on može prouzročiti probleme s vezanjem.</p><h2>Kako prevladati probleme s povjerenjem?</h2><p>Uz malo strpljenja i spremnosti da prihvate rizik, ljudi mogu prevladati probleme s povjerenjem:</p><h2>1. Procesuirajte bol iz prošlosti</h2><p>- Svijest o prisutnosti problema s povjerenjem je važan prvi korak - kaže Beurkens. Treba procesuirati ​​izdaje, povrede i druge probleme s povjerenjem kako bismo ih bolje razumjeli i ne nastavili proživljavati te situacije u trenutnim vezama.</p><p>Terapija bi mogla biti neophodan korak ako su vam rane duboke, a povjerenje izazov. Iako, neki ljudi mogu uspješno obraditi rane iz prošlosti i obnoviti povjerenje putem knjiga, internetskih grupa za podršku i slično.</p><h2>2. Izložite se riziku</h2><p>Velik dio posla kada je riječ o problemima s povjerenja jest učenje kako se osjećati ugodno s rizikom. Svi griješe i svi će vas kad-tad iznevjeriti. To ne znači da im se ne može vjerovati. A povrh toga, čak i ako vas netko povrijedi, to možete osjetiti i preživjeti, te i dalje ići naprijed i imati druge zdrave veze u svom životu. Pažljivost može biti dobra praksa koja će vam pomoći da ostanete u sadašnjosti i naučite objektivnije procjenjivati ​​ovo što se sada događa.</p><h2>3. Radite zajedno u paru</h2><p>Ako ste već u vezi, pobrinite se da je vaš partner uključen u vaš problem kako bi vas mogao podržati kroz proces ozdravljenja. Da bi parovi premostili jaz od nepovjerenja do povjerenja, oba partnera moraju biti dostupna, odgovorna i angažirana.</p><p>Povjerenje je ogroman čimbenik u osnovi svake veze, bila ona romantična ili ne. Kada ne možete vjerovati najbližima, možete se osjećati nevjerojatno izolirano i usamljeno. Ali ipak je moguće prevladati probleme s povjerenjem kako bi vaši odnosi s onima koje volite mogli procvjetati, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/signs-of-trust-issues" target="_blank">Mind Body Green</a>.</p>