Iskustva sadašnjih umirovljenika: Ovo su stvari koje morate znati na vrijeme

Hrvatski umirovljenici u mirovini provedu u prosjeku 21 godinu i dva mjeseca, no čini se da je svima, bez obzira na to koliko dugo i dobro radili, jedna briga zajednička - kako podmiriti sve životne troškove. Pročitajte što umirovljenike najviše tišti i brine i što bi promijenili kad bi mogli

<p>Prema podacima HZMO-a, hrvatski umirovljenik u prosjeku radi 32 godine i dva mjeseca, a u mirovini provede otprilike 21 godinu i dva mjeseca. Čak dvoje od troje mladih rijetko ili nikad ne razmišlja o mirovini, no stručnjaci savjetuju da bi se o tome trebali početi brinuti već u dvadesetima, kako kroz štednju tako i kroz informiranje o mirovinskom sustavu.</p><h2>Loša informiranost među mladima</h2><p>U istraživanju koje je proveo UMFO u suradnji s 24sata u srpnju ove godine na 1974 ispitanika pokazalo se da su najmanje o mirovinskoj štednji i mirovinskim fondovima informirani mladi do <strong>35 godina</strong>, njih čak 82,2% izjavilo je da su sva tri mirovinska stupa obavezna. A najviši stupanj informiranosti o stupovima pokazali su oni u dobi od 35 do 44 (90,7%) i od 45 do 54 godine (89,9%).</p><p>Zanimljivo je da oni koji su tek zakoračili na tržište rada, kao i oni koji su s jednom nogom već u mirovini (zaposlenici s 30 i više godina radnog staža) barataju s <strong>najmanje informacija</strong> o mirovinskom sustavu. U nastavku donosimo nekoliko iskrenih ispovijesti umirovljenika koje će nam pokazati zašto je o mirovini važno razmišljati još dok si mlad i u naponu snage. Željezo se kuje dok je vruće, rekli bi u našem narodu.</p><h2>Novac odlazi na režije i lijekove</h2><p>Podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje govore o tome kako <strong>prosječna hrvatska mirovina</strong> iznosi otprilike 2500 kuna mjesečno. Kako kaže Jelena (77), njezina iznosi 2300 kn i njome je <strong>veoma nezadovoljna</strong> jer sve potroši na režije, hranu i lijekove, ali joj, nasreću, pomažu djeca.</p><p>- Mjesečno me režije koštaju oko 1000 kuna, na doplatu za lijekove ode još 200 kn i ono što ostane je za hranu. Robu kupujem na <strong>najvećim sniženjima</strong> ili u prodavaonicama koje prodaju rabljenu robu. Osim toga, sakupljam i plastične boce, ali to je sića s kojom ne mogu mnogo, eventualno kupim neko voće - govori Jelena i dodaje kako svojoj unučadi govori da završe fakultet i štede.</p><h2>Ne možete štedjeti</h2><p>S obzirom na to da joj većina mirovine odlazi na troškove, Mirjana (74) ne uspijeva štedjeti, a ako i uspije, taj novac koristi u <strong>hladnijim mjesecima</strong> kako bi platila veće<strong> </strong>rate grijanja. No to ne bi nikako mogla ostvariti <strong>bez kćeri</strong>, koja joj kupuje higijenske potrepštine, hranu, odjeću i kozmetiku.</p><p>- Moja mirovina iznosi 2880 kuna i mnogo manje novca trošim nego što sam trošila dok sam radila. Najteže je u vrijeme zimskih mjeseci jer najviše novca ode na grijanje. Moje šparanje izgleda tako da ljeti <strong>ostavljam dio mirovine sa strane</strong> kako bih zimi mogla platiti grijanje, pa mi kći uskače kupnjom namirnica i hrane kako bih mogla preživjeti - objašnjava.</p><h2>Više ste s obitelji, manje s prijateljima</h2><p>Prelazak iz jednog životnog razdoblja, a posebice kad ono traje tri desetljeća, itekako predstavlja izazov za svakog čovjeka. Osim što se rutina<strong> mijenja iz temelja</strong>, pa se tako mnogi godinama bore, primjerice, s ranim ustajanjem, većini najveći problem zapravo predstavlja visina mirovine. </p><p>- Moram priznati da mi je umirovljene teško palo. Volio sam raditi, a mirovinu sam smatrao besposličarenjem - iako je došlo vrijeme da se i ja odmorim. S vremenom sam izgubio i <strong>kontakt s ljudima</strong> s kojima sam radio vrlo dugo, no sviđa mi se što stare dane provodim s <strong>najužom obitelji</strong>. Međutim, mislim da se na loše financije ni 23 godine nakon umirovljenja još nisam naviknuo - govori Vladimir (80) i dodaje kako su tad vrijedili drukčiji zakoni.</p><p>- Kad sam ostvario prava na mirovinu, tad još nisu postojali drugi i treći mirovinski stup, ali da sam bio pametniji, vjerojatno bih štedio za treću dob i ne bih danas životario. Da mi najbliži ne pomažu, ne znam kako bih izgurao sam - zaključuje.</p><h2>Reforma sustava</h2><p>Upravo je zbog pada broja zaposlenika i nepovoljnih demografskih trendova mirovinski sustav temeljen na međugeneracijskoj solidarnosti morao biti transformiran. Danas imamo<strong> trostupni mirovinski sustav</strong> u kojem se 15% bruto plaće odvaja za prvi stup, 5% za drugi stup, a treći je stup na dobrovoljnoj bazi.</p><p>Štediše u drugom stupu su osiguranici koji sami određuju koji model štednje hoće i kojemu mirovinskom društvu žele pristupiti. Važno je napomenuti da razlika u prinosima tijekom većeg razdoblja štednje može iznositi od <strong>15 do 20 posto</strong>, što bi u konačnici moglo značiti i od 15 do 20 posto višu mirovinu iz drugog stupa. Zato, <a href="https://www.mirovinskifondovi.hr/" target="_blank"><strong>informirajte se</strong></a> danas za vaše bolje sutra.</p>