Znamo ih kao turističke meke, no tu bogataši kriju svoj novac

Milijarderi unatoč tome što imaju puno, teško se odvajaju od novca kojim moraju platiti porez, pa su našli mjesta gdje ne moraju previše dati državi. Riječ je o zemljama koje znamo kao popularna turistička odredišta

<p>Milijunaši i milijarderi uvijek traže načine kako da zadrže što više novca i plate što manje poreza. Upravo zato su porezna utočišta, tj. zemlje koje imaju izuzetno niske ili nepostojeće poreze, mjesta koja su im od posebne važnosti. Ondje iskorištavaju rupe u zakonima i otvaraju nove račune, ali i pokreću korporacije s nula troškova.</p><p>Čineći to, oni pokušavaju izbjeći inače visoke poreze u svojim državama, bez da moraju preuzeti drugo državljanstvo. Nedavno je američka porezna služba najavila da će krenuti "u lov" na američke državljane koji imaju račune u inozemstvu, no to ih nije zastrašilo.</p><p>Jer ako sve učinite na ispravan način (a zahvaljujući dobrim računovođama, bogataši to i čine), održavanje računa u inozemstvu je potpuno legalno. Isto tako, ne morate imati hrpu novca da biste potražili porezno utočište, jer uz to što imaju blage porezne zakone, mnoge od nacija kod kojih ćete pronaći financijsko utočište dom su predivnih, egzotičnih putničkih destinacija koje vanjskim investitorima nude i jednostavno dobivanje državljanstva, piše <a href="https://blog.cheapism.com/how-rich-hide-their-money/#close">Cheapism</a>.</p><h2>Belize</h2><p>Možete dobiti državljanstvo prijavom trajnog prebivališta ili pomoću programa kvalificiranog umirovljenika. U prvu skupinu se ubrajate ako ondje želite zarađivati kao zaposlenik, a u drugu ako ste spremni ondje provesti najmanje četiri tjedna godišnje, te morate prijeći prag minimalnog dohotka za umirovljenje.</p><h2>Britanski Djevičanski otoci</h2><p>Porez na dohodak ovdje iznosi 0 posto, te ne postoje porezi na korporacije, kapitalne dobitke, poklone, prodaju, dobit ili nasljedstvo. Vlasnici imovine i investitori mogu postati izvanredni stanovnici, živeći ondje do šest mjeseci godišnje, a nominalni porez na imovinu iznosi 1.5 posto od procijenjene godišnje vrijednosti.</p><h2>Kajmanski otoci</h2><p>Ovi otoci su već dugo na radaru najvećim američkim tvrtkama. Apple, IBM i mnogi drugi su njihovi ljubitelji, jer zemlja nema korporacijski porez, kao ni porez na dohodak, kapitalni dobitak, dobit ili nekretnine.</p><h2>Kostarika</h2><p>Korporacije ovdje ne plaćaju porez na dohodak i na dobitke izvan nadležnosti vlade, kao ni na kapitalne dobitke ili porez na dividende. </p><h2>Monako</h2><p>Domovina poznatog Casina i Grand Prixa, igralište je za bogate i slavne, a ondje ne postoji ni porez na dohodak, kapitalni dobitak ili porez na nasljedstvo.</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="587472" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/src/20120728/8fe46ec148b9057bdb04a9a6746a172c.jpg" title="north-island.com" width="100%"></x-inline></h2><h2>Sejšeli</h2><p>Sejšeli se sastoje od 115 rajskih otoka uz obalu Afrike, a rijetko koji bogataš među njima neće naći neki za sebe. Pogotovo kad znate da ne postoji porez na dohodak, na kapitalni dobitak, na darivanje niti na imovinu. Kako biste prijavili stalni boravak, morate ondje živjeti barem pet dana godišnje, te prebaciti najmanje 10.000 dolara godišnje na tamošnji račun.</p><h2>Panama</h2><p>Ova zemlja ima jedno od najbrže rastućih gospodarstava u Srednjoj Americi. Ona ne dijeli porezne ugovore s drugim zemljama i nema obavezu podijeliti financijske informacije s bilo kojom vladom na svijetu. Bankovna diskrecija je definitivno najtajnovitija u ovoj državi. </p><h2>Portoriko</h2><p>Iako je Portoriko na teritoriju SAD-a, zahvaljujući vladavini Britanske zajednice naroda, ima svoje porezne zakone i 2012. godine, zemlja je postala porezno utočište za mnoge američke građane koji žive na otoku 183 dana u godini. Na taj način ne moraju ovdje plaćati porez na kamate, dividende i kapitalnu dobit, a ne moraju se ni odreći svojeg državljanstva.</p>