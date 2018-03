Znamo tajni recept za kultni makedonski ajvar, ali i gravče

Stvar je u lokaciji i položaju, odavno imamo vrhunske namirnice, a iz toga lako napravimo još bolje jelo, rekao je Tihomir Pop Asanović (69).

Klavijaturist grupe Time najveći je promotor makedonske enogastro kulture i organizator studijskog putovanja u Makedoniju. Kroz posjete trima vrhunskim vinarijama, Bovinu, Tikvešu i Chateau Kamnik, kušali smo jela spremljena na tradicionalan način, ali i originalne recepture mladih kuharskih snaga koji tradicionalna jela spremaju na moderan način.

Putovanje je počelo kraj Kamnika, u čijem se podrumu i predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović potpisala na bačvu zadovoljna delicijama. Zeca, jelena i biftek spremili su na moderan način i sljubili sa svojim probranim vinima.

Foto: Dreamstime

Nastavilo se u vinariji Bovin, gdje su pripremili isključivo makedonska jela na tradicionalan način. Pinđur, ajvar, Negotinska pita ili gravče na tavče bili su sjajni, a pogotovo pita koja je baš “legla” uz Imperator, vino koje ponekad pije i Vladimir Putin.

- Mi smo zapravo u specifičnom području. Imamo jako puno sunca i zato se možemo ‘igrati’ brojnim okusima. Tako radim s vinom, ali tako je i s hranom jer je jednostavno drugačijeg okusa. Morate imati vrhunsko povrće da, primjerice, napravite pinđur okusa kakvog ga mi ovdje radimo - rekao nam je Borce Necev, glavni enolog vinarije Bovin.

Posebno je bio ponosan na Negotinsku pitu, a nekoliko je puta upozorio da to nije tijesto za pizzu.

Za kraj je ostao posjet vinariji Tikveš, gdje je vlasnik Sveto Janevski za kuhara doveo Nikolu Stojakovića, koji se školovao u Parizu u restoranima s tri Michelinove zvjezdice.

Foto: Zdravko Mitic PROFOTO_ZDRAVKO

U francuskoj prijestolnici Nikola je i rođen, a djetinjstvo je proveo uglavnom uz majku u kuhinji. Tad je znao da će biti kuhar pa je nakon osnovne škole u Parizu upisao srednju za ugostiteljstvo i gastronomiju.

- Nikad nisam razmišljao koliko sam talentiran za ovaj posao, imao sam samo veliku želju za učenjem i radom te golemu ljubav prema kuhanju. U Parizu sam učio o gastronomiji, ponašanju u kuhinji, mogli bismo reći kuharskom bontonu. Tek nakon toga počela je nadogradnja - rekao je Nikola.

Imao je sreću da ga je “prepoznao” Sveto Janevski i dao mu slobodu u radu. Svake godine barem jednom kuhare iz svojih restorana šalje ne edukacije u svijet. To oni prenose u svoje kuhinje, pa osim tradicionalnih i modernih jela, kod njih se u restoranima može pronaći spoj te dvije stvari. To nam je dočarao Stojaković sa sjajnim jelima u “neobičnim” kombinacijama.

Za predjelo je napravio na zapečenom lisnatom tijestu dinstani luk, domaće paprike, špek nasjeckan na kocke i prepržen te domaće cherry rajčice punjene sirom. Bogatstvo makedonskog povrća došlo je u toj kombinaciji do punog izražaja.

- To mi je bio i cilj jer super su naša jela na 'starinski način', no ja želim samo obogatiti ponudu. Imam slobodu i mogu se 'igrati' u kuhinji, eksperimentirati, a to s ovakvim namirnicama i nije teško - kaže Nikola.

Jela su se sjajno stopila s vinima najveće vinarije na prostoru bivše države. Iskoristio je Nikola i poznate pastrve s ohridskog jezera. File je ispekao posebno, a juhu, kojom je potom prelio file, kuhao je sa strane. Rezultat je bio odličan, poglavito s vinom kojim se u Tikvešu diče, a to je Bela voda.

Kao glavno jelo Nikola je spremio rolanu teletinu s tartufima i njokima.

- Sve su to jela koja inače ovdje koristimo, samo ih ja pripremam u nešto drugačijim kombinacijama - rekao je Nikola.

A za svoje eksperimente može zahvaliti Janevskom, koji je prvo podignuo pivarski biznis u Makedoniji, a sad se primio vina.

- Oduvijek me je to privlačilo i nakon piva ovo je za mene izazov koji sam morao prihvatiti - objasnio je Janevski.

Makedonski recepti

Negotinska pita

Sastojci: 1 kg brašna, dvije žličice soli, kvasac, malo mlake vode, 1 jogurt, pola kilograma mesa (svinjsko ili pileće), razni začini po želji (možete dodati i ljutih feferona)

Foto: Privatni album

Priprema: Negotinska pita je ukusno jelo koje može biti glavno jelo ili predjelo. Zamijesite tijesto od brašna, soli i kvasca s malo mlake vode, pustite da odstoji i nabuja. Kad je gotovo, stavite ga ravnomjerno u pleh.

Meso ne morate prije obraditi, odnosno pirjati ili peći, ali ako ga stavljate sirovog, nasjeckajte ga na manje kockice. Kad ste na tijesto rasporedili meso, stavite pitu u pećnicu na 180°C i pecite 20 do 25 minuta.

Umutite jaja i u njih dodajte oko pola jogurta te soli i začina po želji. Izvadite pitu te mješavinu jaja polijte po njoj i vratite natrag u pećnicu dok se jaja ne zapeku. Kad je gotovo, izvadite i narežite na trokute, a po želji na nju stavite feferone.

Gravče od tetovca

Sastojci: pola kilograma graha tetovca, veća glavica luka, lovorov list, žličica suhe crvene paprike

Foto: 123RF

Priprema: Grah, po mogućnosti tetovac, dan prije pripremanja stavite u vodu da se namače. Drugi dan stavite ga kuhati. Kad grah prokuha, tu prvu vodu bacite. U drugu, posoljenu vodu, stavite grah, lovorov list i žličicu do žličice i pol suhe crvene paprike. Kuhajte dok grah ne omekša. Potom se grah stavi u posudu za pečenje i polije vodom da ne bude suh. U pećnici se peče dok se gravče ne zapeče.

Juha od divlje pastrve na moderan način

Sastojci: 3 kg pastrve, 500 g luka, 200 g mrkve, 150 g celera, 15 g češnjaka, 150 g pasirane rajčice, 1 svježa rajčica, 100 g pastrnaka, 30 g svježe ljute paprike, 2 lovorova lista, 15 g slatke mljevene paprike, 4 g ljute mljevene paprike, 1 dl maslinova ulja, 1 L bijelog vina, 3 l vode

Foto: Privatni album

Priprema: Povrće nasjeckajte na male komadiće i popržite na maslinovu ulju oko 10 minuta. Potom dodajte pasiranu rajčicu, lovorov list, slatku i ljutu papriku te pržite još desetak minuta. Potom zalijte bijelim vinom i pustite barem 10 minuta da ispari alkohol. Nakon toga dodajte vodu te riblje glave i repove. Kuhajte na jakoj vatri 40 minuta. Juhu potom procijedite i stavite sa strane. File pastrve ispecite. Servirajte tako da u duboki tanjur prvo stavite ispečeni file pastrve, a preko njega prelijte riblju juhu.

Domaći ajvar

Sastojci: 5 kg crvene rog paprike, 1,5 kg patlidžana, 1-2 ljuta feferona, 1 žlica alkoholnog octa, 1 glavica češnjaka, 1/2 l ulja, oko 2 žlice soli

Foto: 123RF

Priprema: Paprike operite i dobro osušite, a potom staviti u pećnicu na 225°C ili na roštilj dok se kožica ne počne odvajati. Kad se ohlade, očistite ih od kožice, sjemenki i peteljki. Patlidžane pecite na istoj temperaturi oko 30 minuta. U veliku posudu ulijte oko pola litre ulja, ocat, dodajte patlidžane i papriku te kuhajte od dva do tri sata. Potrebno je cijelo vrijeme miješati, a na kraju dodajte začine po želji.