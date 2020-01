Znanost o dojenju: Teoretski je moguće da muški imaju mlijeko

Majčino mlijeko se proizvodi i skladišti u malim šupljinama u tkivu dojke koje se nazivaju mliječni alveoli. U fazi trudnoće za to je zaslužan hormon progesteron, dok je hormon prolaktin odgovoran za proizvodnju zrelog mlijeka, nakon što se vaše dijete rodi. Majčino mlijeko sadrži masnoće, proteine, ugljikohidrate i vodu te žive stanice koje se nazivaju leukociti, a njihova je funkcija da pomažu u borbi protiv virusa i bakterija, stoji u članku čiju je recenziju potpisala dr. sc. Regina Cardaci, asistentica na NYU Meyers College od Nursing, odnosno njujorškoj školi primaljstva.

Foto: Thinkstock

Zapravo, sposobnost majke da proizvede mlijeko je fascinantna, a uz to se veže čitav niz podjednako fascinantnih detalja. Evo samo nekih od njih:

Kako nastaje mlijeko

Prije nego što majka počne proizvoditi mlijeko, na početku trudnoće proizvest će žućkastu mliječnu tekućinu koja se zove kolostrum. U drugoj polovici trudnoće razina hormona trudnoće progesterona će porasti, što pokreće proizvodnju kolostruma. Kolostrum je bogatiji proteinima, vitaminima i mineralima od samog mlijeka te novorođenčadi daje poticaj za razvoj tijekom prvih nekoliko dana života.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kad majka započne redovito dojiti, povećava se razina prolaktina, koji signalizira tijelu da počne proizvoditi veće količine zrelog mlijeka. To se događa tri do pet dana nakon rođenja. Proizvodi se i pohranjuje mliječnim alveolima i kako dijete sisa, ono putuje dovodima do bradavica.

Kakvo je majčino mlijeko u usporedbi s mlijekom drugih sisavaca

Svi sisavci mladunce hrane mlijekom iz mliječnih žlijezda, koje su nam poznate kao dojke. Sastav tog mlijeka varira ovisno o vrsti. Također, dok su ljudske bebe po svemu ovisne o osobi koja ih njeguje i ne kreću se, drugi sisavci počinju hodati ili trčati samo nekoliko sati nakon rođenja, pa je sastav njihovog mlijeka drugačiji.

Na primjer, kravlje mlijeko sadrži više bjelančevina i masti od ljudskog, jer telad mora hodati ubrzo nakon rođenja i slijediti majke radi hrane i zaštite.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

Teoretski je moguće da muškarci proizvode mlijeko

Teoretski, muškarci bi također mogli proizvoditi majčino mlijeko jer, kao i žene, imaju mliječne kanale, tkivo mlijeka i proizvode hormone prolaktina, kaže dr. Delicia Shimkoski iz Zavoda za ženske bolesti Hutzel u Medicinskom centru Detroit. Štoviše, muškarac može i dojiti dijete, pomoću uređaja poznatog kao Dopunski sustav za njegu, koji sadrži dugu tanku cijev koja se može zalijepiti uz bradavicu i opskrbiti je mlijekom.

- Bilo je izvješća o muškarcima koji su uspjeli proizvesti majčino mlijeko uz opsežnu stimulaciju dojki i bradavica, jaže Shimkoski, no dodaje kako nije poznato koliko vremena je muškarcima za to potrebno.

Foto: Dreamstime

Što sadržava majčino mlijeko

Da bi podržalo zdravi razvoj novorođenčeta, 100 mililitara majčinog mlijeka sadrži:

- 4,2 grama masti

- 1,1 grama proteina

- 7,5 grama ugljikohidrata

- 30 miligrama kalcija

- vitaminei minerale.

O čemu majka mora voditi računa

Važno je slijediti zdravu, uravnoteženu prehranu, kako biste osigurali da vaše mlijeko sadrži pravu količinu vitamina i minerala.

Uz to, majčino mlijeko ima više od oznake hranjive vrijednosti. Žive stanice u majčinom mlijeku zvane leukociti pomažu u borbi protiv virusa i bakterija koje ne pripadaju u mlijeko.

Kofein, alkohol i neki lijekovi mogu ući u mlijeko, ali u većini slučajeva tkiva koja su uključena u proizvodnju mlijeka djeluju i kao prepreke sastojcima koji u njega ne pripadaju. Zato majke koje doje mogu konzumirati kofein umjereno, dvije do tri šalice kave dnevno, dok je opće pravilo za alkohol pričekati jedan sat nakon pića prije nego što nahranite dijete.

Prije uzimanja lijekova tijekom dojenja, uvijek se posavjetujte s liječnikom.