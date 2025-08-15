Obavijesti

Komentari 0
Znanost potvrđuje: Pas doista može osjetiti kako se osjećate

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Noina Arka

Psi su naši tajni emotivni detektivi. Osjećaju stres, sreću, tugu i još mnogo toga, a sve preko njuha, pogleda i sluha. To sve čini ih najboljim prijateljima i emocionalnim osloncima ljudi

Psi nisu samo naši vjerni suputnici – oni imaju sposobnost prepoznati i razumjeti naše emocije na razini koja je donedavno bila smatrana isključivo ljudskom. Znanstvenici su otkrili da psi koriste različite osjetilne puteve kako bi „pročitali“ naše raspoloženje – uključujući izraze lica, ton glasa, pa čak i mirisne signale koji ukazuju na stres ili sreću.

U mozgu pasa postoje centri koji se aktiviraju kad čuju emocionalno nabijene zvukove poput smijeha ili plača. Također, kad promatraju lica svojih vlasnika, posebice poznata lica, aktiviraju se centri za nagradu i emocionalnu povezanost.

Emocionalna zaraza i „zrcaljenje“

Psi ne samo da prepoznaju emocije – oni ih često i preuzimaju. Ako ste pod stresom, vaš pas može postati nemiran. Ako ste tužni, pas će biti miran i blizu vas. Zabilježeni su čak i slučajevi kada se srčani ritmovi pasa i vlasnika sinkroniziraju tijekom stresnih situacija. Ova emocionalna povezanost poznata je kao emocionalna zaraza.

Njuh – tajno oružje pasa

Osim što vide i slušaju, psi „njuše“ naše emocije. Njihov izuzetno razvijen njuh omogućuje im da detektiraju hormonalne promjene povezane sa stresom, poput povišene razine kortizola. Istraživanja su pokazala da psi mogu razlikovati znoj osobe pod stresom od onog u mirnom stanju – i pritom mijenjaju svoje ponašanje.

Povezanost kroz oksitocin

Kada se vi i vaš pas gledate u oči, u vašim tijelima se luči oksitocin – poznat kao hormon ljubavi. Ovaj hormon igra ključnu ulogu u izgradnji emocionalnih veza i dodatno produbljuje odnos između čovjeka i psa. Taj biološki odgovor sličan je onome koji se događa između majke i djeteta.

Evolucijski razvoj – zašto su psi tako empatični?

Tisućama godina psi su evoluirali rame uz rame s ljudima, postajući majstori u razumijevanju naših ponašanja i raspoloženja. Njihova sposobnost da čitaju naše izraze lica, govor tijela i emocije razvila se kako bi poboljšala njihov opstanak – i kako bi se bolje prilagodili životu uz čovjeka.

Što to znači za vas?

  • Vaš pas vas ne promatra samo kao hranitelja – on vas osjeća.
  • Psi mogu biti emocionalni oslonac u stresnim ili tužnim trenucima.
  • Njihova sposobnost da osjete kako se osjećate čini ih nevjerojatnim emocionalnim partnerima.
  • Psi su intuitivna bića koja koriste sva svoja osjetila da prepoznaju i reagiraju na naše emocije. Njihova sposobnost „čitanja“ ljudi čini ih ne samo najboljim prijateljima, već i suptilnim čuvarima našeg emocionalnog zdravlja
