Znanost prigovaranja: Koji je najbolji način, a kad nas 'truje'

Prigovaranje, kukanje, zvocanje, žaljenje, njurganje - koji god termin odabrali bit je ista, svi to radimo bilo da je riječ o prometu, neugodnim navikama šefa, člana obitelji ili partnera.

- To nam dođe prirodno poput disanja, iako se nadamo da nije baš tako često - kaže Robin Kowalski, profesor psihologije na Sveučilištu Clemson.

Iako prirodno, nije uvijek dobra stvar. Izražavanje negativnih osjećaja i njihovo pojačavanje kroz rasprave s drugim ljudima može rezultirati katastrofom, jer 'može doprinijeti depresiji', rekla je Margot Bastin, koja proučava komunikaciju s prijateljima na nizozemskom sveučilištu Katholieke Universiteit Leuven.

Prema njoj, to se događa jer što više nešto radimo, taj se obrazac više utiskuje u mozak. Neprestano prigovaranje može biti i jednostavan način da frustriramo svoje bližnje, no ipak postoje istraživanja koja pokazuju da takvo ponašanje može biti i korisno sredstvo za povezivanje i pomaganje u procesuiranju emocija poput stresa i frustracije.

- Ukratko: Da, dobro je žaliti se, da, loše je žaliti, i da, postoji pravi način da to učinite - ističe dr. Kowalski.

Najbolji način prigovaranja

Trik kako to učiniti ispravno započinje s razumijevanjem kako se riječ 'prigovaranje'. često zloupotrebljava za opisivanje različitih ponašanja, pri čemu su neka štetnija ili korisnija od drugih. Raščlanjivanje tih razlika zahtijeva rječnik koji se razlikuje od stručnjaka, ali postoje otprilike tri kategorije: odzračivanje, rješavanje problema i prepucavanje.

Otkrivanje kojem od njih smo sami skloni i s kojom svrhom može pomoći uspostaviti navike koje ne samo da će prigovaranje učiniti strateškim, već će poboljšati emocionalno zdravlje i izgraditi jače odnose s ljudima.

Zašto to radimo

Generalno ljudi nisu naročiti dobro u izražavanju svojih osjećaja društvu, pa žaljenje postaje način da te osjećaje izrazimo, objašnjava Tina Gilbertson, psihoterapeutkinja i autorica brojnih knjiga iz područja psihologije za New York Times.

- Svaki put kad s nekim dijelimo emocionalni sadržaj, to je sredstvo povezivanja, a posebno volimo koristiti prigovaranje jer se tako osjećamo kao da pripadamo te time jačamo prijateljstva i zajedničke ciljeve - ističe Gilbertson.

Ipak, upozorava da nas prigovaranje drži dugo zaokupljenima problemima, što potiče reakcije na stres. Veze izgrađene na obostranom nezadovoljstvu mogu se pokazati krhkim čim se problem jedne strane riješi.

Najočitiji razlog zbog kojih se ljudi žale je činjenica da život doista nije savršen. Zato izražavanje negativnih osjećaja nije samo normalno, već je i zdravo, rekao je dr. Kowalski dodajući da nas nerealno očekivanje da bismo trebali uvijek biti sretni čini nesretnijima.

Sprječavanje objavljivanja našeg nezadovoljstva 'može proizvesti negativan učinak', rekla je, jer nas ne samo što sprečava da identificiramo problem, već nam omogućava 'da izbacimo stvari na otvoreno i da osvijestimo svoje osjećaje kako se oni ne bi gomilali'.

Teoretski možemo izbjeći žaljenje i prigovaranje, no to nije baš uvijek preporučljivo, što podupiru studije o iskustvenom izbjegavanju koje ukazuju na to da imenovanje problema smanjuje našu brigu oko njih.

Prigovaranje nije dobro za financije

U knjizi 'Secrets of the Millionaire Mind', autor (koji je ujedno samostalno došao do statusa milijunaša) T. Harv Eker identificirao je naoko bezopasnu svakodnevnu naviku koju posjeduje većina prosječnih ljudi, a koju izbjegavaju bogataši: prigovaranje.

Naime, kad prigovarate i žalite se, usredotočeni ste na ono loše u vašem životu, a ono na što smo obično fokusirani se ima tendenciju proširiti i rasti. 'Slične stvari se privlače', piše milijunaš i dodaje: 'Kad prigovarate, vi ustvari privlačite drugo s*anje u svoj život'. Što znači da vam ostaje jako malo mjesta za rast, pogotovo onaj financijske prirode.

Udaljavanje od osoba koje se stalno žale jednako je bitno kao i odupiranje potrebi da se sami žalite, tvrdi on. 'Negativna energija je zarazna. Mnogi se ljudi pak vole družiti s osobama koje prigovaraju i slušati ih. Zašto? Odgovor je vrlo jednostavan: Čekaju svoj red!'.

Vrlo je lako upasti u taj začarani krug koji će vas na kraju puno koštati. Ako ste u financijskim problemima, ili se jednostavno želite obogatiti, prestanite prigovarati (i na glas i u svojoj slavi), te se okružite pozitivnim, uspješnim ljudima.

