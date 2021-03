Ako ste muškarac u vezi sa ženom i po subjektivnoj procjeni nemate savršeno tijelo, samo naprijed i pitajte je kakav tip tijela preferira kod muškaraca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ok, jeste li pitali? Ako je rekla nešto drugo osim 'masivnih trbušnjaka', 'nauljenih izbočenih bicepsa' ili 'snažnih definiranih ruku', velika je vjerojatnost da vas mulja kako vam ne bi povrijedila osjećaje, barem prema novoj studiji iz Griffitha Sveučilište, Queensland.

Cilj studije bio je testirati koliko je tjelesna snaga važna za tjelesnu privlačnost muškaraca. Fotografije muških torza bez glave prikazane su skupinama žena od kojih se tražilo da ocijene njihovu privlačnost ili tjelesnu snagu. Neki su bili normalni studenti, drugi muškarci koji su vježbali tri do pet puta tjedno. Testirane su snage svih muškaraca.

Kako ste ih ocijenili? Prema novom istraživanju, ako ste ocijenili bolje manje mišićavo tijelo, odnosno mršavo, u manjini ste. Zapravo, od 160 anketiranih žena, niti jednoj nije bilo privlačnije to tijelo.

- Nismo bili iznenađeni što su žene fizički snažne muškarci više privlačili ... iznenadilo nas je koliko je moćan učinak bio - rekao je glavni autor istraživanja Aaron Sell.

Najveći prediktor koliko su muškarci bili privlačni ženama u istraživanju bila je njihova percepcija fizičke snage. Muškarci za koje se smatra da su najjači činili 70 posto muškaraca za koje se smatra da su najatraktivniji. Nakon daljnje analize, istraživači su također otkrili da žene preferiraju visoke i vitke muškarce - no i dalje s istaknutim mišićima.

Istraživanje objavljeno u časopisu Proceedings of the Royal Society suprotstavlja se ideji da vas snaga samo privlači suprotnom spolu do trenutka kada vas možda doživljavaju 'previše mišićavima' i ponovno postajete manje privlačni. Tim je to sveo na prethodne studije provedene s linijskim crtežima, a ne sa stvarnim fotografijama.

Bolje i deblji nego mršav bez mišića

Ako nemate idealan oblik tijela (poput otprilike svih koji nemaju vremena svaki dan ići u teretanu), ne brinite. Prvenstveno, očito, izgled nije sve. Vrlo je malo vjerojatno da će ljudi u bilo kojem trenutku u bliskoj budućnosti birati partnere po kriteriju njegovog torza.

Drugo, ovo nije bila velika studija. Ukupno 160 žena nije velik broj sudionika, a potrebna su daljnja istraživanja. Tim priznaje da su druge studije pokazale da žene imaju tendenciju da preferiraju ženstvenija lica koja se obično ne nalaze na vrhu izrazito mišićavog tijela.

Uz to, istraživači su pružili još jednu 'umirujuću stvar':

- Čak i ako ste malo pretili, to izgleda snažno. U osnovi je biti jak, deblji momak u redu, što mislim da bi mnogima donijelo utjehu', prenosi riječi istraživača IFL Science.