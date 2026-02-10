Znanstvenici iz EU ispitali su učinke 5G mreža na zdravlje

Sve je više 5G antena po Europi, što nam omogućava brže preuzimanje, bolju povezivost i pouzdaniji internetski prijenos, no raste i zabrinutost javnosti zbog mogućih učinaka na zdravlje.

POGLEDAJ VIDEO: 5G na Mateu 20x

Pokretanje videa... 00:41 5G na Mateu 20x | Video: Ivan Hruškovec/24sata

Kako bi građanima dali odgovore, istraživači koje financira EU ispituju kolika je zapravo izloženost radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima (RF-EMF) iz 5G mreža u svakodnevnom životu i što to znači za naše zdravlje. Ono što su dosad otkrili zvuči obećavajuće.

Mjerenje izloženosti u stvarnom životu

Jedna od znanstvenica koja radi na tome je profesorica Mònica Guxens, liječnica i istraživačica u području javnog zdravlja na Institutu za globalno zdravlje u Barceloni (ISGlobal).

- Moramo utvrditi trenutačne razine izloženosti europskog stanovništva - izjavila je Guxens, ujedno i koordinatorica petogodišnje međunarodne istraživačke inicijative pod nazivom GOLIAT, koju financira EU, a odvijat će se do lipnja 2027. GOLIAT je dio klastera projekata u području elektromagnetskih polja i zdravlja CLUE-H. To su projekti koje financira EU, a međusobno dijele metode i podatke kako bi dokazi o učincima na zdravlje bili što pouzdaniji.

Tim profesorice Guxen sastoji se od istraživača iz 25 institucija u 10 europskih zemalja i od partnera u SAD-u, Japanu i Južnoj Koreji. Istražuju razine izloženosti u različitim situacijama, moguće učinke na fizičko i mentalno zdravlje te kako na jasan i učinkovit način priopćiti informacije o rizicima.

- Sad kad je tih mreža sve više i više, opsežna mjerenja u različitim zemljama pomoći će nam da utvrdimo na koji su način i na kojem području ljudi najizloženiji 5G RF-EMF-u - dodala je Guxens.

U Hrvatskoj s radom započela mreža 5G | Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ilustracija

Utvrđivanje izloženosti 5G mrežama u Europi

Jedna od prvih zadaća bila je izmjeriti količinu RF-EMF-a s kojom se ljudi svakodnevno susreću.

Da bi shvatili kako to stvarno izgleda, istraživači u Belgiji i Švicarskoj proveli su najdetaljniju procjenu izloženosti 5G mrežama dosad. Koristili su prijenosni ekspozimetar za mjerenje radiovalova u okolini i nove senzore na pametnim telefonima za praćenje emisija.

Provedeno je više od 800 mjerenja u gradskim i ruralnim područjima u osam zemalja EU-a te u Švicarskoj i Engleskoj. Razmotrili su situaciju kad je mobilni telefon u zrakoplovnom načinu rada, kao i aktivnosti s velikom količinom podataka, na primjer dijeljenje privitaka ili gledanje videozapisa uživo.

Rezultati pokazuju da je izloženost RF-EMF-u u svakodnevnom životu i dalje znatno ispod međunarodnih sigurnosnih ograničenja u svim testiranim situacijama.

Ta ograničenja utvrdila su neovisna znanstvena tijela, a definiraju vrlo konzervativno utvrđene maksimalne razine izloženosti sigurne za opću javnost.

Međutim, razine izloženosti razlikovale su se ovisno o tome kako i gdje su se uređaji koristili.

U gusto naseljenim gradskim područjima signali iz mobilnih baznih stanica obično su jači. U ruralnim područjima može doći do kratkotrajnih razdoblja veće izloženosti kad uređaji učitavaju velike količine podataka i koriste veću snagu zbog slabije pokrivenosti.

Ispitivanje učinaka na zdravlje

Međutim, nije dovoljno samo izmjeriti izloženost. Kako bi utvrdili imaju li 5G signali ikakav neposredan učinak na tijelo, francuski istraživači proveli su prve koordinirane laboratorijske studije na ljudima za glavni frekvencijski pojas 5G mreže, onaj od 3,5 gigaherca.

U INERIS-u, Francuskom nacionalnom institutu za industrijsko okruženje i rizike u blizini Pariza, 31 zdravi volonter bio je izložen 5G signalima 26 minuta u kontroliranim uvjetima koji odražavaju stvarnu izloženost u okolišu.

- Nismo uočili nikakav mjerljiv učinak na funkciju srca, razinu stresa, temperaturu kože ili aktivnost mozga kod zdravih mladih ljudi - rekao je dr. Brahim Selmaoui, jedan od istraživača uključenih u studiju.

- Iako treba još istražiti dugotrajnu i ponavljanu izloženost, naši rezultati pružaju dokaze da je sve pod kontrolom u stvarnim uvjetima izloženosti novom 5G pojasu - dodao je. - Doprinose i međunarodnim procjenama sigurnosti koje su u tijeku.

Mjerenje vlastite izloženosti

Istraživači smatraju da, uz rezultate, ljudima treba pružiti pomoć kako bi bolje razumjeli koliko su izloženi i tako smanjiti nepotrebnu tjeskobu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Profesor Martin Röösli, načelnik Odjela za izloženost u okolišu i zdravlje na Švicarskom institutu za tropsko i javno zdravstvo, predvodi razvoj besplatno dostupne internetske baze podataka koja će korisnicima omogućiti da saznaju više o tome kako svakodnevno ponašanje utječe na razine izloženosti.

- Za društvo je važno da se ljudi osjećaju informirano i sigurno. Često postavljaju vrlo praktična pitanja: je li sigurno spavati s telefonom na noćnom ormariću? Trebam li ga držati podalje - rekao je Röösli.

Predstavljanje alata očekuje se u proljeće 2026., a njime će se korisnicima omogućiti da unesu informacije o načinu korištenja mobilnih telefona i drugih uređaja te gdje žive, kako bi dobili jasniju sliku tipičnih razina izloženosti.

Rani rezultati ukazuju na to da telefon na udaljenosti od 30 do 40 cm tijekom noći, uz minimalnu aktivnost, ne predstavlja gotovo nikakvo izlaganje – znatno manje nego tijekom čak i vrlo kratkog telefonskog poziva.

Istraživači smatraju da ljudsko ponašanje ima veću težinu, na primjer, obavijesti koje nas ometaju tijekom spavanja ili provođenje vremena na mobitelu u kasne noćne sate.

Ponašanje i dobrobit ljudi

Razdvajanje jednog od drugog u samom je središtu dugotrajnog zdravstvenog istraživanja koje se provodi. Znanstvenici istražuju veze između uređaja za digitalnu komunikaciju i neuropsiholoških ishoda kod djece i mladih odraslih osoba, uključujući kognitivne funkcije, kvalitetu sna i mentalno zdravlje.

- Ne samo da dovodi do izloženosti radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima. Telefon donosi i izloženost svjetlu zaslona, mentalnu pobuđenost ili ovisnost o samom uređaju. Teško je razdvojiti učinke različitih čimbenika povezanih s korištenjem uređaja - objasnio je Guxens.

Za razliku od niza ranijih studija koje su se odnosile na neko kratko razdoblje, aktualno istraživanje prati sudionike u duljem vremenskom razdoblju, što znanstvenicima pomaže u razlikovanju uzroka od korelacije.

- Ako netko ima problema sa snom, je li to zbog zračenja ili zbog toga što provodi vrijeme na mobitelu u sitne sate - upitao je Guxens. - Ne možemo na to odgovoriti bez uvida u podatke koji obuhvaćaju duži period.

Uklanjanje nedostataka u protoku informacija

Za ove je istraživače jasna komunikacija jednako važna kao mjerenje i analiza. Tvrde da se u raskoraku između brzih tehnoloških promjena i razumijevanja javnosti uporno šire pogrešne informacije o 5G tehnologiji.

Znanstvenici u svojem radu izravno surađuju s građanima kako bi shvatili njihove bojazni i pogrešne predodžbe te prilagodili način predstavljanja rezultata, uključujući kratke i pristupačne videozapise za društvene mreže koji to prikazuju na jednostavan i transparentan način.

- Omogućavanje ljudima da razumiju koncept izloženosti može smanjiti tjeskobu, čak i ako je rizik mali - izjavio je Guxens.

S obzirom na to da EU znatno ulaže u digitalnu infrastrukturu putem inicijativa kao što je Instrument za povezivanje Europe i da se oko 2030. očekuju 6G mreže, istraživači tvrde da će stalno praćenje i dalje biti neophodno.

- Tehnologija se mijenja toliko brzo da procjena izloženosti mora ići ukorak s njom - rekao je Röösli. - Moramo znati što te promjene znače za stanovništvo sada, ali i u budućnosti.

Istraživanje u ovom članku financirano je iz EU-ova programa Obzor. Stajališta sugovornika ne odražavaju nužno stajališta Europske komisije. Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu EU-a o istraživanjima i inovacijama Horizon.

Autorica: Alison Jones

Više informacija

· GOLIAT (CORDIS)

· Internetske stranice projekta GOLIAT

· Instrument za povezivanje Europe

· 5G mreže u Europi

· Izgradnja digitalne budućnosti Europe