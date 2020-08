Znanstvenici kažu: Zadovoljstvo nije jedini razlog za oralni seks!

Osjećaj ugode je pola priče. I to onaj dio koji je evolucijski nastupio puno kasnije - a jedan od razloga zašto muškarci vole na taj način zadovoljavati partnericu je i što time smanjuju šansu za njenu prevaru

<p>Na pitanje zašto ljudi prakticiraju <strong>oralni seks</strong>, osim vjerskih fundamentalista, odgovor svih ostalih bit će otprilike: "Pa, zato što je ugodan, genije!" Znanstvenici su, međutim, otkrili da je to samo pola istine, i to na evolucijskoj ljestvici onaj dio koji je nastupio kasnije.</p><p>Pogledajte video:</p><p>Prema<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10706945" target="_blank"> studiji objavljenoj u znanstvenom časopisu <strong>Journal of Reproductive Immunology</strong></a> za oralni pristup žena muškarcima pobrinula se sama priroda, i to zato kako bi čim više smanjila mogućnost da tijelo žene prepozna gene muškarca u fetusu koji se razvija skupa sa genima žene, kao strano tijelo.</p><p>Unos <strong>muškarčevog DNA</strong> u probavni sustav, pa tako i u tijelo, gutanjem <strong>sperme</strong>, navodi studija, rezultira time da se tijelo žene <strong>privikava na DNA muškarca </strong>i posljedično lakše tolerira DNA fetusa, odnosno <strong>ne odbacuje ga kao strano tijelo</strong>.</p><p>Što se oralnog seksualnog pristupa muškaraca ženama tiče, riječ je čisto o tome, kako su dokazali znanstvenici <a href="http://evp.sagepub.com/content/11/2/147470491301100210.full.pdf" target="_blank">u studiji objavljenoj u<strong> Evolutionary Psychology</strong></a>, da je muškarcima na takav način često <strong>lakše seksualno zadovoljiti ženu</strong>. A to onda donosi emocionalne prednosti, pa i evolucijske s obzirom na, navodi dalje studija, posljedično <strong>manju opasnost od nevjere</strong>.</p><p>Sve ostale varijante seksualnih oralnih odnosa raznih ili istih spolova međusobno po tim bi temeljnim evolucijskim zakonitostima trebale biti varijante temeljene<strong> na tjelesnom zadovoljstvu</strong>, kao što je slučaj i s heteroseksualnim oralnim odnosima.</p><h2>Oralni seks ne štiti od spolno prenosivih bolesti</h2><p>Uzevši u obzir da se spolne bolesti nazivaju i seksualno prenosivim bolestima, nezaštićeni seks je očigledan i prvi način zaraze, a ljudi najčešće zanemaruju rizik oralnog seksa. Ono što je najčešći problem je činjenica kako u oralnom seksu rijetko tko koristi zaštitu, smatrajući kako je rizik zaraze malen. Zapravo, ističu stručnjaci, to je velik mit - jer se <strong>neke bolesti lakše rašire</strong> oralnim od klasičnog seksa!</p><p>Kao najveći rizik zaraze navode se<strong> tri vrlo česte</strong> spolne bolesti, a to su gonoreja, genitalni herpes (kao posljedica virusa HPV-a) te sifilis, piše NHS.</p>