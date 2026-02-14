Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
BIOLOŠKE PROMJENE

Znanstvenici: Naglo starimo u ova 2 ključna životna razdoblja

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Znanstvenici: Naglo starimo u ova 2 ključna životna razdoblja
Foto: 123RF

Znanstvenici su otkrili da ljudi zapravo ne stare potpuno postepeno tijekom života, nego prolaze kroz dvije faze u kojima se biološke promjene odvijaju znatno brže nego inače

Admiral

Istraživanje je obuhvatilo analizu više od stotinu odraslih osoba u dobi između 25 i 75 godina. Znanstvenici su promatrali tisuće molekula u tijelu i promjene u mikrobiomu, zajednici mikroorganizama koji žive u čovjeku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

manekenka 00:59
manekenka | Video: KanalRi

Umjesto da ti biomarkeri polako mijenjaju vrijednosti kako starimo, pokazalo se da se mnogi od njih mijenjaju vrlo naglo u dva specifična životna razdoblja, oko 44. i oko 60. godine života, piše ScienceAlert.

Prvo razdoblje starenja

Prva takva promjena događa se sredinom četrdesetih. Tada se u tijelu događaju značajne promjene u molekulama koje sudjeluju u metabolizmu masti, alkohola i kofeina, ali i u onima koje utječu na funkciju srca, mišića i kože.

Te nagle promjene ne mogu se jednostavno pripisati jednom faktoru poput hormonskih promjena u menopauzi, jer ih znanstvenici uočavaju i kod muškaraca.

Drugo ključno razdoblje

Drugo razdoblje ubrzanog starenja javlja se oko 60. godine. U tom trenutku mijenjaju se molekule povezane s metabolizmom ugljikohidrata, imunološkim sustavom, bubrežnim funkcijama i kardiovaskularnim sustavom.

Ove promjene sugeriraju da tijelo prolazi dodatne faze reorganizacije, nakon kojih slijedi promjena u načinu na koji organizam funkcionira.

INSTITUCIJE SU ZASTARJELE Živimo u novom dobu starosti: Treba li i dalje životni redoslijed biti - škola, rad, mirovina?
Živimo u novom dobu starosti: Treba li i dalje životni redoslijed biti - škola, rad, mirovina?

Autori istraživanja kažu da je važno razumjeti ove nagle skokove u biološkom starenju jer mogu objasniti zašto neke kronične bolesti postaju učestalije u tim dobnim skupinama. Također otvara mogućnost da se zdravstvena skrb i preventivne mjere usmjere posebno prije i tijekom ovih kritičnih točaka života kako bi se ublažile negativne posljedice ubrzanog starenja.

KOZMETIČKE ZAMKE Stručnjakinja za njegu kože otkriva deset uobičajenih sastojaka koji vas čine starijima
Stručnjakinja za njegu kože otkriva deset uobičajenih sastojaka koji vas čine starijima

Naglasak istraživanja stavlja se na to da starenje nije potpuno linearan proces, već uključuje periode u kojima se tijelo suočava s većim biološkim promjenama u relativno kratkom vremenu, piše ScienceAlert.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ivana Perić je u godinu i pol izgubila 47 kg: Ovo su recepti uz koje to možete postići i vi!
NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA

Ivana Perić je u godinu i pol izgubila 47 kg: Ovo su recepti uz koje to možete postići i vi!

Nikada nije jela jeftinije ni zdravije nego danas, ističe Ivana Perić, riječka dopisnica HRT-a, koja je prošla impresivnu transformaciju i okrenula novu stranicu u životu
Dnevni horoskop za subotu 14. veljače: Ovnu treba malo mira, Djevicama ide zavođenje...
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za subotu 14. veljače: Ovnu treba malo mira, Djevicama ide zavođenje...

Pročitajte dnevni horoskop za subotu 14. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
FOTO Istaknula je grudi za Dan zaljubljenih pa ju izvrijeđali: 'Slomila me tolika mržnja'
ISPOVIJEST LJEPOTICE

FOTO Istaknula je grudi za Dan zaljubljenih pa ju izvrijeđali: 'Slomila me tolika mržnja'

Mlada influencerica objavila je fotografiju u elegantnoj haljini s dubokim dekolteom kako bi promovirala sushi restoran povodom Valentinova, no umjesto komplimenata i pozitivnih reakcija, dočekao ju je val brutalnih uvreda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026