Znanstvenici: Naglo starimo u ova 2 ključna životna razdoblja

Istraživanje je obuhvatilo analizu više od stotinu odraslih osoba u dobi između 25 i 75 godina. Znanstvenici su promatrali tisuće molekula u tijelu i promjene u mikrobiomu, zajednici mikroorganizama koji žive u čovjeku.

Umjesto da ti biomarkeri polako mijenjaju vrijednosti kako starimo, pokazalo se da se mnogi od njih mijenjaju vrlo naglo u dva specifična životna razdoblja, oko 44. i oko 60. godine života, piše ScienceAlert.

Prvo razdoblje starenja

Prva takva promjena događa se sredinom četrdesetih. Tada se u tijelu događaju značajne promjene u molekulama koje sudjeluju u metabolizmu masti, alkohola i kofeina, ali i u onima koje utječu na funkciju srca, mišića i kože.

Te nagle promjene ne mogu se jednostavno pripisati jednom faktoru poput hormonskih promjena u menopauzi, jer ih znanstvenici uočavaju i kod muškaraca.

Drugo ključno razdoblje

Drugo razdoblje ubrzanog starenja javlja se oko 60. godine. U tom trenutku mijenjaju se molekule povezane s metabolizmom ugljikohidrata, imunološkim sustavom, bubrežnim funkcijama i kardiovaskularnim sustavom.

Ove promjene sugeriraju da tijelo prolazi dodatne faze reorganizacije, nakon kojih slijedi promjena u načinu na koji organizam funkcionira.

Autori istraživanja kažu da je važno razumjeti ove nagle skokove u biološkom starenju jer mogu objasniti zašto neke kronične bolesti postaju učestalije u tim dobnim skupinama. Također otvara mogućnost da se zdravstvena skrb i preventivne mjere usmjere posebno prije i tijekom ovih kritičnih točaka života kako bi se ublažile negativne posljedice ubrzanog starenja.

Naglasak istraživanja stavlja se na to da starenje nije potpuno linearan proces, već uključuje periode u kojima se tijelo suočava s većim biološkim promjenama u relativno kratkom vremenu, piše ScienceAlert.