Znanstvenici objasnili najgore i najbolnije načine za umrijeti...

Smrtnost je velik dio naše kulture u svakom društvu, a iako je dio svakodnevice postoji mnogo toga o njoj što nam je neobjašnjivo i ne tiče se samo pitanja zagrobnog života. Strah od smrti duboko je usađen u svakom živom biću, no neke smrti su očigledno puno gore od drugih. Tako bi najveći broj ljudi volio umrijeti u snu, a znanstvenici su objavili koji su dokazano najgori načini umiranja kroz povijest:

1. Nakon izdaje

Foto: themoviedb.org

Smrt uslijed mučenja ili bolesti će bez sumnje uzrokovati veliku patnju čovjeka, no čini se kako su još gori psihološki efekti povezani sa samim načinom smrti. Jedna od najvećih rana za čovjeka je svakako izdaja, koja u posljednjim trenucima života baca sumnju na svako povjerenje, odnosno na to što je istina, a što nije - pa onda samim time i koja je bila poanta cijelog života. Zbog toga psiholozi smatraju da je smrt nakon izdaje jedan od najbolnijih načina umiranja.

2. Glad

Foto: AFP/PXL

Ovakav način smrti donosi ogromnu agoniju, a u prosjeku je potrebno između osam i 12 tjedana kako bi netko umro zbog nedostatka nutrijenata, u kojima tijelo iskoristi svoje vlastite mišiće za energiju i potom kreće "izjedanje" unutarnjih organa. Mišićna atrofija rezultira nesmiljenom boli.

3. Lagano kopniti

Foto: Dreamstime

S napretkom moderne medicine ljudi mogu živjeti poprilično dugo nakon što bi po svim pravilima prirode trebali zapravo biti mrtvi. Održavanje života uz umjetne načine je zasigurno jedna od najgorih vrsta smrti, a iako se fizička bol može umanjiti lijekovima, ništa ne može umanjiti strah i psihološku bol od očekivanja smrti za koju znamo da će uslijediti.

4. Pojedeni

Foto: PIXSELL, 24sata

Suočavanje sa sudbinom stojeći pred licem predatora može biti vrlo brza smrt, jer su životinje poput lavova ili morskih pasa vrlo učinkoviti ubojice. No druge životinje poput hijena ili pak zmija su poznate po tome da proždiru svoj plijen dok je još živ, donoseći neizmjernu patnju.

5. Razapinjanje

Foto: screenshot/Youtube

Riječ je o drevnoj metodi mučenja, a prakticirali su je u Rimu kao jedan od najbolnijih načina umiranja i samim time kao veliku kaznu čovjeku. Žrtve su bile vezane ili pak zakucane čavlima na veliki drveni križ te su tako ostavljeni da vise dok ne umru. Patili bi danima, gladni, žedni, u krvi i bolovima - dok bi oko njih letjeli insekti i čekali ih strvinari.

6. Zdrobljeni do smrti

Kad se dogodi iznenada, gnječenje do smrti može biti poprilično brz način umiranja, no u nekim kulturama taj se čin koristio kao metoda mučenja i smaknuća, obično kako bi se prouzročila ogromna bol. Na taj su se način obično ubijale nesretne žene i muškarci optuženi za bavljenje crnom magijom. Drobljenje bi uzrokovalo lomljenje kosti i rasprsnuća unutarnjih organa, što sve vodi do bolne i spore smrti.

7. Deranje kože

Ova metoda mučenja i smaknuća je bila vrlo popularna u antičkom svijetu, a uzrokovala je ogromnu bol. Čovjek bi, tako izložen, ubrzo umirao od infekcije - no nakon što bi već napola bio pojeden od strvinara i kukaca.

8. Smrznuti

Foto: YouTube

Smrt uzrokovana hipotermijom, odnosno smrzavanjem, jedan je od najsporijih i najbolnijih načina smrti koji se može iskusiti. Kako se tijelo smrzava u različitim fazama, žrtva može osjećati kočenje mišića i njihovu utrnutost, sve dok organi ne odumru i ne prestanu bjesomučno drhtati. Ovo je bio vrlo čest način smrti tijekom ratovanja na mjestima poput Finske ili Rusije.

9. Polomljeni na kotaču

Đavolje kolo je bila posebna naprava za mučenje i glavni način smaknuća u rana moderna doba kad su se takve stvari najčešće radile javno. Smatralo se kako je to jedan od najbolnijih načina smrti, a uključivalo je lomljenje kostiju žrtve i ostavljanje da umre u bolovima.