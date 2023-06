Znanstvenici otkrili: Evo koja je dob idealna za ulazak u brak

Vjenčanje je veliki korak, a čini se da je tajming istog jedna od najvećih briga većine. Sigurno ste nekada susreli pojedince koji traže partnera samo zato što misle da im sat otkucava... Događa se.

Ovo je savršena dob za stupanje u brak, prema znanosti

Radeći zajedno na pronalaženju najbolje dobi za stupanje u brak, matematika i znanost došli su do pravila '37 posto'. Prema ovom algoritmu, najbolja dob za odlazak do oltara je 26 godina.

Vezati se s 26 godina očito je idealno.

Broj dolazi iz knjige 'Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions' koju su napisali novinar Brian Christian i kognitivni znanstvenik Tom Griffiths. Prema njihovoj knjizi, većina donosi najbolje odluke nakon pregledavanja '37 posto opcija'.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Koriste se primjerom provjere kandidata za posao i tvrde da bi nakon pregledavanja 37 posto pojedinaca koji su se prijavili, imalo smisla izabrati kandidata koji je kvalificiran bez daljnjeg traženja.

Autori studije kažu da u ovom trenutku recenzenti kandidata imaju dovoljno informacija da naprave dobar izbor, ali ne previše da bi bili opterećeni neodlučnošću. Ovaj dvojac ide i dalje, pa kaže da ovo pravilo funkcionira pri odabiru partnera. Raspon u kojem se obično traži ljubav je između 18-40, a 37 posto je 26.

Nakon toga, kvaliteta opcija počinje padati.

Međutim, čini se da se mnogi stručnjaci slažu da su kasne 20-e najbolje za vjenčanje. Psiholog Wyatt Fisher kaže da je ovo vrijeme u životu toliko idealno da se skrasite zato što je to trenutak u kojem ste već završili svoje obrazovanje i započeli karijeru.

Klinička socijalna radnica Kelsey Torgerson kaže da je ključno barem pričekati da se ljudski mozak u potpunosti razvije kako bi se pronašao životni partner, a to nije sve do 25. godine.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

- Vjerujem da je najbolje pričekati do tada. Također je važno iskusiti stresove sa svojim partnerom koje svladavate, pa ako imate ljubav iz srednje škole, trebali biste vidjeti kako se vas dvoje nosite s fakultetom, daljinom, studiranjem u inozemstvu ili pronalaskom posla. Želite znati da imate strategije upravljanja sukobima za zdrav, uspješan brak u budućnosti - objašnjava Kelsey.

Weena Cullins, terapeutkinja za odnose, misli da je magični broj zapravo 28.

- U svom kliničkom iskustvu otkrila sam da je najbolja dob za udaju za žene u SAD-u 28 godina. U dobi od 28 godina moje buduće nevjeste pokazuju samosvijest i povjerenje u svoj izbor. Većina 28-godišnjaka imala je vremena uspješno istražiti tko su na osobnoj i profesionalnoj razini, otkriti kvalitete koje najviše žele kod životnog partnera i naučiti iz pogrešaka koje su učinili u prethodnim vezama. Imali ste vremena snaći se u karijeri, iskusiti fakultet i diplomski studij ako je to vaš preferirani put ili jednostavno živjeti neovisno prije nego što spojite svoj život - kaže Ween.

Foto: Dreamstime

A za muškarce, Cullins misli da je magični broj 32.

- Čekanje do 32. godine daje muškarcima priliku da se smjeste u karijeru i potencijalno nastave profesionalno napredovati prije nego što se vjenčaju. Također im daje priliku da se društveno i emocionalno razviju kroz samostalan život i zabavljanje. Do 32. godine mnogi su muškarci proveli dovoljno vremena na društvenoj sceni da bi mogli donijeti informiranu odluku o ulasku u bračni život. Oni također imaju trijeznu perspektivu o rađanju djece i njihovoj ulozi u suroditeljstvu. To pogoduje cjelokupnom zdravlju veze - pojašnjava.

Iako se cijela ova stvar čini prilično legitimnom kada je potkrijepljena znanošću i matematikom, još uvijek ne postoji siguran način da se sazna tajna dob za uspješan brak. Sve je to relativno, prenosi YourTango.