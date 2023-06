Vjenčali se i čekali da im roda donese dijete: Nisu ni znali da je za začeće ipak nužan seks

I kad pomislite da ste čuli sve, opet postoje ljudi koji će vas iznenaditi, priča Rachael Hearson, patronažna medicinska sestra s više od 40 godina radnog staža. Ona je u svojoj knjizi Handle With Care: Confessions of an NHS Health Visitor, svojevrsnim memoarima, ispričala neke neobične doživljaje iz svog posla.

Čudesne priče koje vraćaju vjeru u život i ljude te dirljive i emocionalne pa i one bizarne koje je Rachael ispričala dokaz su kako posao medicinske sestre nikad nije dosadan, piše Daily Mail.

Kao jednu od najbizarnijih priča navodi par koji se čudio kako nisu dobili dijete iako su bili godinama u braku. No Rachael je nakon nekog vremena ipak shvatila koji je njihov problem te da nema veze s neplodnošću - neupućeni muškarac i žena uopće nisu shvaćali da je seks nužan za začeće.

- Doista su vjerovali da djeca dolaze kao rezultat 'samog braka', a doslovno učenje nekog o osnovnim životnim činjenicama poput seksa nosi veliku odgovornost. Nakon što sam im objasnila neke stvari, drago mi je reći kako više nisu skidali ruke jedno s drugog - ispričala je.

Foto: Dreamstime

Osim toga, prisjetila se kako je morala svjedočiti jednoj bizarnoj i neugodnoj sceni u kojoj je jedan otac u svojim 20-ima masturbirao na kauču dok su diskutirali o tečaju za seksualne prijestupnike na kojem je sudjelovao sa svojom tadašnjom partnericom.

Objasnila je kako je u njihov dom stigla kako bi posjetila dijete koje im se rodilo, a dečko novopečene majke bio je seksualni prekršitelj. Ona je razgovarala s majkom dok je s krajičkom oka primijetila 'ručnu akciju' u pozadini sobe.

U jednom drugom kućnom posjetu završila je u bordelu gdje je također živjela majka s novorođenčetom.

- Uveli su me kroz kuhinju do sobe gdje je na bračnom krevetu ležao par s bebom. Beba je izgledala zdravo i sretno i moram vam priznati da sam vidjela i puno gore stvari od toga. Vjerojatno bi danas mislila drugačije da to sad vidim, bilo je to neko drugo doba - ispričala je.