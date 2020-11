Floyd je u mirovini, ali je najavio povratak u ring \u010disto da sjedne jo\u0161 koji milijun na ra\u010dun. Nije poznato tko \u0107e mu biti protivnik na priredbi 'Mega 2021' u Tokio Domeu, ali osim organizatora, i sam Floyd je potvrdio svoj povratak putem dru\u0161tvenih mre\u017ea.

- Tokio, Japan, vra\u0107am se u 2021. Znam da su Olimpijske igre 2021., ali ja, moja malenkost, Floyd 'Money' Mayweather i moj tim napravit \u0107emo ne\u0161to posebno u Tokio Domeu - rekao je u objavljenom videu.

Unato\u010d rasko\u0161i i megalomanskom tro\u0161enju, legenda boksa svoj novac potro\u0161i i na druge stvari. Aktivno donira sredstva u dobrotvorne svrhe i poma\u017ee onima kojima je to potrebno.

Ameri\u010dki poduzetnik John Shahidi bavi se karijerama poznatih YouTube zvijezda, a za Impaulsive podcast ispri\u010dao je zanimljivu pri\u010du o Mayweatheru.

Otkrio je da je Floyd jednom prilikom u Las Vegasu konobarici dao napojnicu od 10.000 dolara.\u00a0

- Moj prvi sastanak s Floydom bio je na ve\u010deri u Las Vegasu. Naravno, tamo su ga svi poznavali, bilo je to mjesto u koje uvijek zalazi, a i konobarica koja je radila ga je dobro poznavala. U jednom trenutku je tu gospo\u0111u, koja je bila krupnija, upitao \u0161to bi prvo u\u010dinila da ima sav novac svijeta na raspolaganju. Ona mu je odgovorila da bi se rije\u0161ila duga koji ima na kartici. Onda ju je opet pitao isto pitanje, a ona je iskrenije odgovorila da se srami, ali da bi smanjila grudi jer joj njihova veli\u010dina ote\u017eava kretanje i \u017eivot op\u0107enito - rekao je Shahidi pa dodao:

- Nakon toga ju je pitao koliko bi to ko\u0161talo, vjerojatno oko \u0161est ili sedam tisu\u0107a dolara. Uzvratila mu je da misli kako je svota otprilike ta koju je rekao, ali da nije sigurna jer nikad nije provjeravala s obzirom na to da radi u malenom restoranu u Las Vegasu pa je to izvan njezinih mogu\u0107nosti. Prije nego smo oti\u0161li, Floyd je iz torbe izvadio deset tisu\u0107a dolara i stavio ih u omotnicu u kojoj je bio ra\u010dun. Rekao mi je da nikome ne govorim \u0161to je u\u010dinio i da to smijemo znati samo on, konobarica i ja.

Multimilijuna\u0161 vjeruje da je ovakve postupke bolje dr\u017eati u tajnosti, daleko od medija. Ova ina\u010dica prvaka je ona koju nismo navikli vi\u0111ati u sportu, ali ipak nije te\u0161ko za povjerovati da je to zbilja u\u010dinio.\u00a0