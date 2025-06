Znanstvenici potvrdili: Svi ljudi svijetle sve do trenutka smrti

Da, doslovno svijetlite – vi i sva živa bića proizvodite suptilnu i gotovo nevidljivu svjetlost koja traje sve do smrti, pokazuje novo istraživanje. Možda biste pomislili da se radi o nekakvoj potvrdi postojanja aure ili duhovne energije, no to ipak nije slučaj.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Dr. Daniel Oblak, fizičar sa Sveučilišta u Calgaryju i glavni autor studije, objasnio je za BBC Science Focus da, iako je aura duhovan i nemjerljiv pojam, ova svjetlost to nije. Riječ je o tzv. ultra slabom fotonskom zračenju (UPE) – prirodnom nusproduktu našeg metabolizma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:58 Snimka dronom prikazuje ljude kako čekaju u redu za osnovne namirnice | Video: Reuters/ilustracija

– Obično to usporedim s procesom u kemijskoj svjetiljci – znate, onim štapićima koji svijetle kad ih savijete – nitko ne vjeruje da ti štapići imaju auru. Isto vrijedi i za UPE – objasnio je Oblak.

Ova svjetlost toliko je slaba da je ljudsko oko ne može percipirati, a u normalnim uvjetima je potpuno zasjenjena drugim izvorima svjetlosti. Čak ni boravak u mračnoj prostoriji nije dovoljan da je vidimo – UPE je od 1000 do milijun puta slabije od granice vidljivosti ljudskog oka.

UPE nastaje kada kemikalije u našim stanicama proizvode nestabilne molekule, poznate kao reaktivne vrste kisika (ROS) – nusprodukti tjelesnog metabolizma. Kad se razine ROS-a povećaju, druge molekule u tijelu prelaze u "pobuđeno" stanje, noseći višak energije. Upravo taj višak energije emitira svjetlost.

Ključni okidač tog procesa je oksidativni stres – proces staničnog "trošenja" uzrokovan starenjem, bolestima i drugim opterećenjima. Što je više oksidativnog stresa, to tijelo proizvodi više ROS-a – i više svjetlosti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

– Kada organizam umre, prestaje metabolizam i time nestaje i UPE – dodao je Oblak.

Kako bi to dokazali, znanstvenici iz Calgaryja mjerili su UPE kod miševa – dok su bili živi, te nakon smrti – i kod oštećenih listova biljaka. Uz pomoć specijalnih kamera, uočili su znatno više zračenja kod živih miševa u usporedbi s mrtvima, dok su listovi isijavali više svjetlosti na mjestima gdje su bili ogrebani, što ukazuje na veću razinu oksidativnog stresa.

Kod mrtvih miševa, metabolizam je prestao, pa više nije bilo ni svjetlosnog zračenja.

Zašto je UPE zanimljiv? Oblak ističe da bi se ova pojava mogla koristiti kao neinvazivna metoda za praćenje zdravlja organizama.

– Mogli bismo pratiti stanje tkiva – primjerice u kontekstu transplantacija – ili razinu stresa kojem je organizam izložen, poput biljaka u poljoprivredi ili šuma – rekao je.

No ovo je područje još uvijek puno nepoznanica. Oblak priznaje:

– Možda UPE nije samo nusprodukt metabolizma, već ima i neku biološku svrhu. To tek moramo otkriti, piše Sciencefocus.