Znanstvenici razbili stari mit: Ne morate 'kakati' svaki dan

Ako mislite da je svakodnevno obavljanje velike nužde zdravo za vas, niste u pravu.

Četiri gastroenterologa i istraživač su odlučili razbiti mit te otkrili da ne trebate svakodnevno prazniti crijeva kako bi bili zdravi. Australski stručnjaci su čak napomenuli da češća potreba za obavljanjem velike nužde nego inače, može biti znak infekcije.

Christopher Hair, gastroenterolog na Sveučilištu Deakin

Responding to need to follow-up training in gastroenterology endoscopy at TTM hospital, Apia @ForumSEC @RNZPacific #racspip #anzgita pic.twitter.com/djg3RmXiJ1