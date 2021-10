Vjerojatno ste čuli za sve zdravstvene prednosti koje pruža svakodnevno ispijanje kave, ali s druge strane, moguće je i da ste čuli da ona može biti štetna za vaše tijelo. Što je od tog istina? Studija koja je nedavno provedena tvrdi da može biti oboje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Studija, objavljena u The New England Journal of Medicine (NEJM), pregledala je 95 studija. Autori su utvrdili da je ograničavanje unosa kofeina na oko 400 miligrama (ili četiri do pet šalica kave) dnevno najbolje.

Prednosti ispijanja kave

Čini se da su prednosti ispijanja kave daleko veće od negativnih, iako se izvorno mislilo da to nije slučaj. Rane studije o kavi zanemarile su uzimanje u obzir određenih čimbenika. Na primjer, mnogi ljudi koji su u većim količinama pili kavu skloni su konzumiranju duhanskih proizvoda i bili su prilično neaktivni.

Kada su se sve takve stavke uzele u obzir, rezultati su pokazali da ne samo da je kava prilično dobra za vas, već vam može čak pomoći i da živite dulje.

- Kofein je prva stvar koja vam padne na pamet kada pomislite na kavu. Ali kava također sadrži antioksidanse i druge aktivne tvari koje mogu smanjiti unutarnju upalu i zaštititi od bolesti - rekla je Diane Vizthum, magistrica medicine i istraživačica nutricionistica za Medicinski fakultet Sveučilišta Johns Hopkins.

Prema tome, oni su došli do zaključka kako ispijanjem kave postoji manja vjerojatnost da ćete umrijeti od koronarne bolesti srca, moždanog udara, dijabetesa i bolesti bubrega.

Kava također sadrži nekoliko tvari za koje se pokazalo da štite od Alzheimerove i Parkinsonove bolesti. Za one koji već boluju od Parkinsonove bolesti, čak se pokazalo da im pomaže da bolje kontroliraju svoje pokrete.

Također, ispijanje kave se povezuje sa zaštitom od bolesti jetre, jačanjem DNK niti, smanjenjem rizika od moždanog udara i zaštitom od dijabetesa tipa dva.

- Puno je dokaza koji ukazuju na to da je kava povezana s nižim rizikom smrtnosti - rekla je Erikka Loftfield, istraživačica na Nacionalnom institutu za rak.

Dr. Giuseppe Grosso, docent za ljudsku prehranu na Sveučilištu Catania u Italiji, rekao je za New York Times da dobrobiti kave vjerojatno dolaze od polifenola. Ovi biljni spojevi imaju antioksidativna svojstva.

Rizici pijenja previše kave

No, iako kava ima toliko pozitivnih učinaka na zdravlje, može biti i štetna kada se pretjera s njenom konzumacijom. Možda ste čak i jednom doživjeli onaj osjećaj nervoze koji imate kada popijete četiri ili pet šalica kave za redom.

Taj osjećaj je posljedica prekomjerne količine kofeina koju ste konzumirali. On može dovesti do ubrzanog otkucaja srca, visokog krvnog tlaka, tjeskobe i nesanice. Međutim, ti učinci možda neće biti jednaki za sve, jer ljudi različito obrađuju kavu i kofein.

Grosso je objasnio da neki ljudi imaju polimorfizam, koji može usporiti njihov metabolizam kada je u pitanju kofein. To znači da im stvarno ne treba više od jedne kave.

Savjetuje se da procijenite svoju toleranciju na kavu i koliko vam je zapravo potrebno kave svaki dan kako biste od nje dobili maksimum, bez ikakvih negativnih posljedica.

- Mislim da je kofein toliko uobičajen i toliko ukorijenjen u mnogim kulturama i svakodnevnim navikama da često ne razmišljamo o njemu kao o potencijalnom izvoru problema - govori Mary M. Sweeney, docentica psihijatrije i bihevioralnih znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Johns Hopkins.

Kako piti kavu na pravi način?

Koje je najbolje pravilo kada je u pitanju zdrava, umjerena konzumacija kave? Opet, kod većine ljudi to varira. Autori studije priznaju da neki ljudi mogu konzumirati veće količine kave bez ikakvih problema, dok se drugi osjećaju nervozno nakon više od jedne. Međutim, postoji nekoliko stvari koje treba uzeti u obzir.

Važan je način na koji pripremate kavu. Ako svakodnevno kavu pijete s vrhnjem, mlijekom ili šećerom, možda i nećete imati najveće zdravstvene prednosti od nje. Umjesto toga pokušajte koristiti kremu bez mliječnih proizvoda i prirodne zaslađivače.

- Neki od čimbenika koji imaju veći utjecaj na vaše zdravlje su uravnotežena prehrana, tjelovježba i održavanje zdrave tjelesne težine. Ispijanje kave trebalo bi biti samo dodatak tim ključnim zdravstvenim čimbenicima - rekla je Vizthum.

Druga stvar koju treba uzeti u obzir je način na koji kuhate kavu ili vrstu kave koju pijete. Većina zrna kave pruža iste zdravstvene prednosti, ali se pokazalo da instant kava nudi nešto manje.

Marilyn C. Cornelis, docentica preventivne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Northwestern Feinberg, također je rekla da kuhana kava, poput turske kave, zapravo može povisiti LDL, poznat kao loš kolesterol.

Iako povećanje nije dovoljno značajno da bi zabrinjavalo većinu ljudi, za one koji imaju problema s kolesterolom, možda je najbolje odabrati kavu koja je filtrirana, piše Ladders.