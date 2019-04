Znate kako izgledaju mliječne žlijezde? Mnoge je iznenadilo

Ženska dojka sastoji se od mliječnih žlijezda koje su okružene masnim tkivom i vezivom. Mlijeko koje žlijezde izlučuju izlazi kroz kanaliće, na bradavicu dojke. Toliko otprilike znaju svi, ali grafika koja ih prikazuje ipak je uspjela zbuniti mnoge.

Iako je u samo par dana postala pravi hit, samo na Twitteru ju je lajkalo više od 130 tisuća ljudi, mnogi nisu ni znali što gledaju, a neki su pomislili i da nije vjeran prikaz već ilustracija sa cvijećem.

- Upravo sam shvatila da nikad nisam vidjela kako ženski mišićni sustav izgleda. Uopće nisam tako zamišljala mliječne žlijezde - napisala je tako korisnica Artist formerly known as Byeonce na Twitteru.

I just realized I never saw a photo of a female muscle system. This is NOT what I imagined milk ducts to look like. pic.twitter.com/GBK6trgXF8 — Artist formerly known as Byeonce (@lemonadead) 21. travnja 2019.

A bilo je i onih koje je izgled žlijezda čak izbezumio i istraumatizirao.

No I really didn't need to see this, hmmm the trauma! — Ms_MashP (@MsMashP) 22. travnja 2019.

- Ovo nisam trebao vidjeti, imat ću traume - napisao je korisnik Ms_MashP, a jedna je djevojka čak dodala kako 'više ne želi imati grudi'.

I DONT WANT BREASTS ANYMORE — FARMING EQUIPMENT UPDATES (@chicknclit) 23. travnja 2019.

- Isprva sam mislila da je netko preko grudi stavio cvijeće, umjetnosti radi. A sad mi izgleda kao čudno strano biće koje živi u mom tijelu - napisala je korisnica Amandala What You Must.

Majke su za grafiku ipak mislile da je predivna, jer, kako kaže korisnica YourFavBlackAuntie, te su 'stvari' ipak hranile njenu djecu.

It’s beautiful to me- I breastfed my kids and wow! Those things nourished my babies. — YourFavBlackAuntie (@greendoondoon) 22. travnja 2019.

A jedna je mama na fotografiju 'naletjela' baš u trenutku dok je dojila svoju bebu:

I mean, I’m LITERALLY reading these as I nurse my baby at 3am. I think that picture is soooo cool! I’ve always wondered what they look like!! Honestly never gave it any thought that what we see in school is really the man’s — Nazanin R. Floyd (@NazRad11) 25. travnja 2019.

- Gledam ovo u 3 ujutro dok dojim bebu, cool je - napisala je na Twitteru Nazanin R. Floyd, dok su se mnogi i čudili zašto im nitko u školi nije ništa slično pokazao, već su samo imali prilike gledati grafike o muškoj anatomiji. A kao i uvijek, našlo se i onih koji su se uspjeli našaliti:

- Izgledaju kao oni vodeni baloni koji se napune vodom pa ih odjednom imaš 100 komada - napisao je Lol No, koji se potrudio i fotografijom demonstrirati 'na što je točno mislio'.