Znate li jeste li cijepljeni protiv ospica? Evo kako provjeriti...

Kod dvoje zaposlenika RTL-a zabilježene su ospice. Nakon prijavljenih sedam slučajeva tijekom protekla dva tjedna, preko vikenda su se u Kliniku za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević prijavilo još troje ljudi. Za dvoje ljudi laboratorijski je potvrđena bolest.

Kako doznajemo s RTL-a, doktori su proveli i kontrolu ostalih zaposlenika kako bi provjerili je li se zarazna bolest proširila.

Nije poznato jesu li zaposlenici kod kojih su se danas pojavile ospice cijepljeni. Trenutačno su na kućnom liječenju te doktori prate njihovo zdravstveno stanje.

Svih sedam pacijenata oboljelih od ospica pušteni su na kućnu njegu još prošli tjedan, kazao nam je tada izv. prof. dr. sc. Ivan Puljiz, infektolog u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu. Izvor zaraze poznat je u samo jednom slučaju gdje se pacijent zarazio od francuskog turista. Slučajevi nisu bili povezani.

U Hrvatskoj je od početka godine oboljelo 32 ljudi, a lani ih je bilo 23.

- Nemamo nikakvih novih informacija i za sada je situacija stabilna. No s obzirom na smanjeni cijepni obuhvat u predškolskoj dobi, mogu reći da smo u opasnosti od pojave epidemije. Naime, ovisno o zaraznosti bolesti ovisi koliki postotak stanovništva treba biti imun da se spriječi cirkulacija virusa te tako prekine njegovo širenje. Za gripu je dovoljno da je 50 posto stanovništva imuno i širenje gripe prestaje. No ospice su jako zarazne i treba nam procijepljenost od 95 posto. Već desetljećima taj broj imamo u školskoj dobi jer su visoki cijepni obuhvati, no u predškolskoj dobi su niži i ako ospice uđu u skupinu predškolaca, postoji mogućnost veće epidemije - kazao je dr. sc. Bernard Kaić, prim. dr. med. specijalist epidemiologije, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Foto: Goran Jakus/PIXSELL

Kako saznati jeste li cijepljeni?

- Tek unazad 10 godina kroz sustav CEZIH u primarnoj zdravstvenoj zaštiti liječnici upisuju podatke o cijepljenju pacijenata. Na žalost, nemamo središnju bazu ni registar s takvim podacima, a osobito kod starije populacije. Za one koji su u sustavu školske medicine bili devedesetih, takvi se podaci mogu pronaći u arhivi školske medicine. Za one starije od toga, bojim se da je nemoguće doznati što je bilo. Naime, podaci u cijepljenju se upisuju u iskaznicu imunizacije koju ljudi redovito zagube. U ordinacijama pedijatara čuvaju se kartoni cijepljenja s istim tim podacima, no kod starije populacije uglavnom ne postoje više ni ti liječnici, ni te ordinacije ni podaci - istaknuo je dr. Kaić. Foto: Marko Prpic/PIXSELL Dr. sc. Bernard Kaić

Ako ne znate jeste li cijepljeni, nemate svoju iskaznicu imunizacije, izgubili ste podatke tijekom rata ili zbog bilo kojeg drugog razloga, serologija na ospice se može provjeriti u Mirogojskoj 16 u Zagrebu i u serološkom laboratoriju HZJZ-a u Rockefellerovoj ulici u Zagrebu, otkrila nam je specijalistica obiteljske medicine dr. Branislava Čilić.

Serološkom dijagnostikom se testira serum iz venske krvi, a iz njega se može utvrditi prisutnost i količina specifičnih protutijela na različite vrste uzročnika zaraznih bolesti.

- Evidencija preboljelih zaraznih bolesti je kod nekih kolega posljedica lošeg vođenja medicinske dokumentacije tj. ne pišu u karton sve dijagnoze. No u slučaju da se vaša ordinacija zatvorila, liječnik preminuo ili prestao raditi iz bilo kojeg razloga, kartoni ostaju u nasljeđe skupa s pacijentima i ambulanta i dalje radi u mreži zdravstvene zaštite bez prekida. Kartoni su tamo kao da se ništa nije dogodilo i uvid u svoj karton može imati svaki pacijent, ali ga ne smije iznijeti iz ordinacije. Kada mijenjate doktora djeci, od pedijatra do liječnika obiteljske medicine, kartoni bi se trebali slati poštom novom izabranom liječniku. No to malo tko radi nego ga daju roditelju u ruke da nosi doktoru što je službeno neprimjereno - pojasnila nam je dr. Čilić.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić Dr. med. spec. obiteljske medicine Branislava Čilić

- Ne može naštetiti ako čovjek ponovo ode na cijepljenje. Nuspojave cjepiva protiv rubeole, ospica i mumpsa najčešće su vezane uz sam virus koji je živ i može se umnožiti i izazvati bolest, no to je vrlo rijetko. Javlja se uglavnom nakon prve doze i sa svakom sljedećom dozom je šansa manja. Imamo mnogo odraslih koji dolaze i po treću dozu jer da bi otputovali u neku državu, od njih se traži dokumentacija o cijepljenju koju nemaju. Zato se ponovo cijepe i mi to upišemo, a do sad nismo imali nikakvih komplikacija - navodi dr. Kaić.

Za one koji žele biti sigurni da su se zaštitili, rješenje je docijepljivanje.

Simptomi bolesti i njen razvoj

- Inkubacija traje 10-12 dana, riječ je o tipičnoj virusnoj bolesti s osipom koja ima dva stadija. U prvom stadiju se tijekom tri do četiri dana javljaju upale dišnih puteva i sluznice oka praćene hunjavicom, curenjem iz nosa i visokom temperaturom. Na sluznici usta nakon dva ili tri dana od pojave prvih simptoma pojavljuju se tzv. Koplikove pjege, okruglaste sivkaste naslage lokalizirane nasuprot gornjih kutnjaka - pojašnjava prof. Puljiz dodajući kako se ti simptomi gube nakon nekoliko dana, a tada se javlja specifičan crveni osip na koži koji se najprije pojavljuje iza ušiju i po licu te se širi preko trupa do ekstremiteta.

- Bolest traje ukupno od sedam do deset dana, a bolesnici su zarazni u prvom stadiju te još tri dana od pojave osipa. Poznato je da ospice vode do prolaznog oštećenja stanične imunosti, a to može povećati sklonost pojedinim infekcijama poput tuberkuloze, a osobito su u opasnosti pacijenti s oslabljenim staničnim imunitetom kad postoji vjerojatnost većih komplikacija - pojasnio je infektolog ističući kako je cjepivo jedina prevencija ove bolesti.