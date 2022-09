Znate li kakav je Kerezza seks? Otkrivamo o čemu se radi, kako to izvesti i koje su blagodati

Riječ 'Karezza' dolazi od talijanske riječi 'carezza', što u prijevodu znači 'milovanje'. To je vrsta nježnog spolnog odnosa gdje primarni cilj nije orgazam, već postizanje opuštenog stanja i sjedinjenja sa seksualnim partnerom. Naglasak se stavlja na duhovnu ljubav prema drugoj osobi, a ne na seksualnu strast.

Karezza potiče partnere da budu što opušteniji i duboko dišu kada se pojavi osjećaj intenzivne energije u njima. Ljudi koji su prihvatili ovakav način vođenja ljubavi prakticiraju aktivnosti usmjerene na senzualno zbližavanje, kao što su osmjeh, kontakt očima, lijepe riječi, kontakt kožom na kožu... Sve se radi polako i vrlo senzualno.

Kad u konačnici dođe do spolnog odnosa, on je mnogo sporiji i opušteniji od tipičnog snošaja, a orgazam se izbjegava. To je nešto slično tantričkom seksu, ali bez dolaska do vrhunca.

Kako je nastala ovakva seksualna praksa?

Povijest Karezze zapisana je u knjizi 'The Karezza Method' koja je izdana davne 1931. godine. Napisao ju je teoretičar seksa J. William Lloyd. Prema Lloydu, kvekerska liječnica Alice B. Stockham odgovorna je za imenovanje ove prakse i njezinu popularizaciju u SAD-u, odakle se s vremenom raširila po cijelom svijetu.

Ali, ona nije zaslužna za otkrivanje Kerezze, to se, prema Lloydu, pripisuje Johnu Humphreyu Noyesu iz grada Oneide u američkoj državi New York, on ju je osmislio 1844. godine.

- Noyes je oblikovao seksualnu praksu koja će postati Karezza iz iskustva i eksperimenata u vlastitom borilačkom životu. Svoju praksu postizanja seksualne bliskosti bez orgazma nazvao je 'muška kontinencija' jer je bilo dopušteno da žena postigne orgazam tijekom takve vrste seksualnog iskustva. Kasnije je Karezza definirana tako da oba partnera imaju seksualno iskustvo bez orgazma - pojasnio je Lloyd u knjizi.

Koje su prednosti Karezze?

Prema Lloydu, glavni cilj ovakve prakse je održati jaku seksualnu energiju u partnerima i zaustaviti seksualnu napetost ili smanjivanje seksualne želje. Lloyd je, također, u svojoj knjizi napisao da je 'Karezza sposobna pomoći u liječenju raznih tjelesnih bolesti' uključujući:

Napomena: Ne postoje istraživanja koja bi poduprla Karezzu kao tretman za spomenuta medicinska stanja.

Međutim, iako nema dokaza da pomaže kod nekih zdravstvenih tegoba, ono što je sigurno je to da definitivno potiče centar za osjećaj zadovoljstva u mozgu zato što senzualne aktivnosti, koje su dio Karezze - poput maženja, smješkanja i ljubljenja, podižu razinu oksitocina u tijelu. Oksitocin, koji se naziva i hormonom ljubavi, tada se pojačano oslobađa i stvara osjećaj velikog zadovoljstva.

Kako provesti Karezzu u praksu?

Ne postoji jedna određena metoda za izvođenje Karezze. Međutim, Lloyd u svojoj knjizi naglašava potrebu za tišinom, toplinom, opuštenošću i ljubavlju, a ne za rasplamsalom strasti.

- Počinje se maženjem i izgovaranje riječi 'Volim te' kao i afirmacijama ljepote i i dobrote. Dodir polako prelazi u snošaj koji bi trebao biti spor i, opet, usmjeren na ljubav, a ne na strast. Također bi se trebao usredotočiti na jedinstvo i sjedinjenje sa svojim seksualnim partnerom u osjećajima, energiji i mislima. Uspješno ste odradili Karezzu ako osjećate da ste doživjeli izravnu ujedinjujuću povezanost sa svojim ljubavnikom - pojasnio je Lloyd u knjizi.

Uobičajeni Karezza položaji su vrlo opušteni, kao što je ležanje jedno uz drugo ili jedno na drugom. Penetracija treba biti spora i svjesna kako bi se izbjegao orgazam. Prema praktičarima Karezze, poput Lloyda, to će produžiti vaše seksualno iskustvo i povećati povezanost ili magnetizam (bliskost) sa seksualnim partnerom.

Tijekom Karezze pokušajte koristiti neka od sljedećih obrazaca ponašanja važnih za povezivanje kako biste poboljšali svoje senzualno i seksualno iskustvo, bez izazivanja orgazma:

Evo što trebate znati prije nego probate Karezzu

Kao što smo spomenuli na početku, za razliku od tradicionalnog spolnog odnosa, krajnji cilj Karezze nije orgazam, već povećana bliskost sa seksualnim partnerom. Naglasak Karezze nije strast nego ljubav.

Biološki motiviran seks, gdje je krajnji cilj orgazam, često je stresan i daleko od opuštanja. Opuštajuće, povezujuće ponašanje koje se koristi u Karezzi signalizira sigurnost i bliskost.

Karezza može biti teška onima koji je nikad nisu probali, ne zato što je zbilja teška, već zato što je tako jednostavna, no potrebna je praksa. Stručnjaci preporučuju da ovu metodu isprobavate najmanje tri tjedna, a zatim provjerite njezin učinak na vaše zdravlje i seksualni život.

Za usavršavanje je potrebno puno prakse pa može postati zamorno dok se ne uhodate. Možda ćete se čak u početku osjećati frustrirano pokušavajući izbjeći orgazam.

Budite strpljivi i sigurni da komunicirate sa svojim partnerom dok isprobavate ovu i bilo koju drugu seksualnu praksu. Ono što je najvažnije je da ste oboje na istoj 'frekvenciji', prenosi healthline.com

