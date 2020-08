Znate li kako se sladoled stavlja u zamrzivač? Mama otkrila trik

Majka iz Australije je na Facebooku podijelila trik koji navodno sprječava nezgodno isušivanje sladoleda u zamrzivaču i stvaranje ledenih kristala na površini te je slastica ukusnija i mekša

<p>Australka tvrdi da kutije sladoleda u zamrzivaču treba okrenuti naopačke, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8584363/Mother-reveals-store-ice-cream-tubs-upside-down.html">Daily Mail.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Koji se sladoled najbrže topi</p><p>Naime, isušivanje sladoleda u zamrzivaču javlja se zbog isparavanja vlage koja se ponovo kristalizira na površini sladoleda. No ako desert pohranite tako da kutiju okrenete naopačke, poklopcem prema dolje, manja je vjerojatnost da će isušivanje uništiti slasticu.</p><p>- Kako bih spriječila isušivanje, sladoled spremam tako da ga okrenem naopačke - napisala je <strong>Cindy Tran</strong> na Facebooku dodajući kako koristi još jedan trik, a to je da sladoled sprema u vrećice i tako omogućuje da on ostane mekan.</p><p>Mnogi su se oduševili njezinim trikom i kazali da će ga i sami iskušati, dok drugi tvrde da to za njih nije novost i već godinama na taj način spremaju sladoled.</p><p>- Briljantno, ovo će pomoći. Naša djeca su se odselila tako da nam nova kutija sladoleda treba svakih nekoliko mjeseci i za nas je ovo sjajan savjet - napisala je čitateljica, dok je druga dodala kako je to dobra ideja. Mnogi kažu da nemaju razloga za zabrinutost ni iskušavanje trika jer sladoled kod njih nikad ne potraje toliko da se stignu stvoriti kristalići.</p><p>- U kojem to kućanstvu sladoled traje dovoljno dugo da je ovo problem? Moj nikad ne potraje toliko - napisala je čitateljica.</p><p>Prije nego što pohranite sladoled i okrenete ga naopačke, uvjerite se da imate dovoljno čvrst poklopac te da sadržaj neće iscuriti. Dodatno, sladoled je pametnije spremati u pozadini zamrzivača kako bi prilikom otvaranja vrata topli zrak teže prodro do slastice.</p><p>Ako želite omekšati sladoled prije posluživanja, ostavite ga izvan hladnjaka nekoliko minuta.</p><p> </p>