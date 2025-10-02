Znate li koja je temperatura spavaće sobe idealna za san? Nekima će biti i prehladno...

Ako ste se ikad prevrtali u krevetu pokušavajući zaspati, niste jedini. Noćno znojenje, osjećaj vrućine ili, pak, hladnoća i potreba za gomilom pokrivača, sve to može otežati pronalazak idealne temperature za spavanje. Znanstvena istraživanja potvrđuju da okoliš u kojem spavamo izravno utječe na kvalitetu sna i naš cirkadijalni ritam. Ipak, pronaći “zlatnu sredinu” nije lako, gotovo 57 posto odraslih Amerikanaca izjavljuje da im je barem povremeno prevruće dok spavaju, dok 37 posto navodi da im je prehladno.

Pa koja je zapravo idealna temperatura za spavanje? Je li bolje spavati u toplijoj ili hladnijoj prostoriji i kako točno brojke na termostatu utječu na sposobnost opuštanja? Stručnjaci za spavanje otkrivaju odgovore i zašto temperatura ima toliku važnost.

Koja je najbolja temperatura za spavanje?

- Općenito se smatra da je najbolja temperatura za spavanje između 18 i 19 °C - objašnjava neurolog i specijalist za medicinu spavanja dr. Chris Winter. Održavanje sobe u tom rasponu usklađuje se s prirodnim uzorkom tjelesne temperature. Naime, temperatura tijela prirodno počinje padati otprilike dva sata prije spavanja, što signalizira početak odmora. Ujutro se, pak, temperatura počinje dizati, pa nagle promjene topline u prostoriji mogu poremetiti ciklus spavanja i probuditi vas usred noći.

Isto tako, nije nužno tijekom dana boraviti u hladnom prostoru da biste noću spavali bolje. Ključno je da tijelo prolazi kroz normalan temperaturni ciklus: aktivnost i toplina danju, a postupni pad temperature uoči odlaska na počinak.

Zašto je temperatura toliko važna

- Kvaliteta sna uvelike ovisi o prirodnom procesu hlađenja tijela. Ako je prehladno, tijelo se bori za toplinu; ako je prevruće, ne može se adekvatno rashladiti. Oba scenarija remete spavanje - objašnjava dr. Shelby Harris, psihologinja specijalizirana za medicinu spavanja i direktorica Sleep Health centra pri Sleepopolisu.

Ekstremne temperature također negativno djeluju na cirkadijalni ritam, uzrokujući isprekidan san ili pogoršavajući simptome nesanice. Kad se tijelo cijelu noć trudi regulirati temperaturu, smanjuje se udio REM faze sna (faza kad sanjamo), a povećava budnost, pa su duboke faze sna poremećene.

Kako postići bolji san

Prema savjetima stručnjaka:

Tijekom dana zatvorite zavjese ili rolete kako biste blokirali višak topline.

Prije spavanja spustite temperaturu na termostatu i po potrebi upalite ventilator.

Odaberite prozračnu posteljinu i madrac te laganu pidžamu od prirodnih materijala poput pamuka.

Ako stalno okrećete jastuk na “hladnu” stranu, razmislite o kupnji rashlađujućeg jastuka.

Životne navike također mogu poboljšati san. Redovita tjelovježba, dosljedan raspored spavanja, izbjegavanje kofeina i alkohola navečer te stvaranje mirnog, tamnog i hladnog okruženja ključni su za bolji san. Također, ograničite vrijeme provedeno pred ekranom, osobito navečer, zbog plavog svjetla koje može odgoditi pospanost.

Zanimljivo, zagrijavanje prije spavanja može zapravo potaknuti kasnije hlađenje tijela. „Vruća kupka, tuširanje ili sauna nekoliko sati prije spavanja mogu ubrzati prirodni proces hlađenja koji potiče san,“ kaže dr. Winter, piše msn.