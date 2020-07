Dvorac je slu\u017eio kao spremi\u0161te zlata i srebra koje je prikupio Marshall. Jedna od povijesnih znamenitosti su masivna drvena vrata - najstarija u Europi - koja su izvorno bila oblo\u017eena \u017eeljeznim plo\u010dama kako bi odvratila okupatore i \u010duvala Marshallovo oplja\u010dkano blago.

Dvorac Carreg Cennen u ju\u017enom Walesu stoji na kamenu uzvi\u0161enom iznad pu\u010dine. U njemu je Lord Rhys dugo i uspje\u0161no vladao kao princ, \u0161ire\u0107i svoj teritorij preko jugozapadnog Walesa. No, kasnije su se njegovi sinovi po\u010deli boriti za prevlast, a on je zavr\u0161io u zatvoru.\u00a0

Jedan od znamenitih dvoraca je i Castell y Bere, smje\u0161ten u dolini Snowdown, primjer je dvorca koji je izgradio veliki vladar neovisnog Walesa, \u00a0Llywelyn Veliki. Tvr\u0111ava iz 13. stolje\u0107a sagra\u0111ena je radi za\u0161tite ju\u017ene granice Llywelyna i jo\u0161 uvijek je ostala jaka utvrda. Iako je Edward I 1283. Zarobio to upori\u0161te, zadr\u017eao je neke karakteristi\u010dne zna\u010dajke, poput dvije kule u obliku slova D.

I dok \u00a0Castell y Bere predstavlja klasi\u010dnu vel\u0161ku tvr\u0111avu, dvorac Conwy je zvjezdani primjer mnogo rasko\u0161nijih dvoraca koje je podigao kralj Edward, koji je od majstora koji ga je gradio tra\u017eio da bude izgra\u0111en u kru\u017enom obliku s visokim kulama i monumentalnim sredi\u0161njim prostorom, tako da je zapravo okru\u017eivao malo gradi\u0107.\u00a0

- To je jedan od najcjelovitijih srednjovjekovnih gradskih bedema \u00a0na svijetu \u2013 ka\u017ee Roberts, istaknuv\u0161i da takva gra\u0111evina omogu\u0107ava pogled na snje\u017ene planine Snowdonije te srednjovjekovni gradi\u0107 Conwy u podno\u017eju. Iako je potro\u0161io ogroman novac za njegovu gradnju, Edward I je tu boravio samo jednom.\u00a0

Kako su ratovi pomalo prestajali, dvorci su se prestali graditi kao vojne utvrde i zapovjedna mjesta, a postaju rasko\u0161ni domovi s umjetni\u010dkom arhitekturom, smje\u0161teni u veli\u010danstvenim vrtovima. Dvorac Raglan odli\u010dan je primjer te promjene.

- Stariji dijelovi dvorca se\u017eu u 13. i 14. stolje\u0107e, no ono \u0161to posjetitelji danas vide uglavnom potje\u010de iz 15. stolje\u0107a, kada je Raglan postao rasko\u0161ni dvorac okru\u017een fontanama. Kasni dodaci u 16. stolje\u0107u uklju\u010divali su pretvaranje u veli\u010danstvenu elizabetansku seosku ku\u0107u, okru\u017eenu vrtnim terasama i jezerom.\u00a0

Dvorac Caerphilly predstavlja jo\u0161 jedan takav primjer. Osnova je izgra\u0111ena u 13. stolje\u0107u, a nakon engleskog gra\u0111anskog rata, pre\u0161ao je u ruke markize Bute. Krajem 18. stolje\u0107a tvr\u0111ava je obnovljena u rasko\u0161an dvorac za \u017eivot plemi\u0107a.\u00a0

U nekim su slu\u010dajevima noviji vel\u0161ki dvorci od po\u010detka zami\u0161ljeni kao velike ku\u0107e \u00a0za odmor. Dvorac Penrhyn je jedan od njih Izgra\u0111en je po\u010detkom 19. stolje\u0107a za imu\u0107nog vlasnika rudnika sjevernog Walesa. Taj dvorac \u010duva jednu od najboljih kolekcija slika Walesa, od nizozemskog pejza\u017ea iz 17. stolje\u0107a do \u0161panjolskih portreta i venecijanskih majstorskih djela, uklju\u010duju\u0107i platna Canaletto s prikazom Velikog kanala.\u00a0

Visoko u alpskom podno\u017eju Njema\u010dke je jedan od najslavnijih dvoraca u Europi. Kralj bajke, Ludwig II, Bavarski, sagradio je ovu sjajnu pala\u010du Neuschwanstein da se povu\u010de iz javnog \u017eivota nakon \u0161to je izgubio mo\u0107 u austro-pruskom ratu.\u00a0

Na tom je podru\u010dju jo\u0161 veliki broj dvoraca koji su kasnije gra\u0111eni na sli\u010dan na\u010din - kao ku\u0107e za odmor plemstva, u kojima su i goleme riznice s blagom. Tu je \u010desto veliki broj umjetni\u010dkih djela, od slika, skulptura i sli\u010dnih umjetni\u010dkih radova, pa do zbirki blaga koje su vlasnici dvorca posjedovali, pi\u0161e National Geographic.\u00a0 \u00a0

- Za jednu malu zemlju, imamo gotovo svaki tip i oblik dvorca, uključujući dvorce s koncentričnom gradnjom, one s ogromnim, dobro utvrđenim kapijama, kao i dvorce koji koriste sve vrste prirodnih prepreka za obranu. Ima i onih koji su građeni s luksuznim dvoranama, prvenstveno za uživanje – kaže povjesničarka Kate Roberts. 

Evo nekih od najljepših dvoraca Walesa: 

Dvorac Chepstow smješten je na litici s pogledom na rijeku Wye. Izgrađen je u 11. Stoljeću, kao jedno od prvih normanskih zapovjednih mjesta. Gradio ga je William FitzOsbern, bliski saveznik Willima I Osvajača. No, njegov idući zapovjednik, William Marshall, pretvorio ga je u veličanstvenu normansku tvrđavu. 