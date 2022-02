Ako se pitate po čemu se pametni ljudi razlikuju od drugih, jesu li takvi rođeni, ili su svoje sposobnosti nadogradili stalnim vježbanjem, nema jednoznačnog odgovora. Pod pojmom 'pametan' najčešće podrazumijevamo akademske sposobnosti i vještine zaključivanja, ali to ne čini samo znanje koje ste stekli čitajući knjige ili prednost da imate viši kvocijent inteligencije. To podrazumijeva i sposobnost suočavanja detalja i suočavanja s različitim situacijama na kreativan način. To nije vještina s kojom se ljudi uvijek rađaju i može se steći s vremenom.

Evo nekoliko stvari koje pametni ljudi rade, po kojima se razlikuju od drugih:

Ne govore o tome koliko su pametni

Pametni ljudi se ne hvale sami sobom, jer im to ne treba. Ako ste pametni ili radite pametne stvari, ljudi to primijete i bez da im ukazujete na to, pa ne morate govoriti o svojim kvalitetama. Osim toga, pametne ljude nije briga za to kako ih drugi percipiraju, već su zauzeti upijanjem stvari koje se događaju oko njih i razvijanjem njihovog uma.

Oni su usamljenici

Mnogi bi mogli reći da su usamljenici gubitnici, ali zapravo je suprotno. Kad ste stalno okruženi ljudima, jedva imate vremena za to da primijetite što se događa oko vas, a to je važno za proširenje vaše perspektive. Jedino kad ste sami možete razmišljati, primijetiti stvari koje se događaju oko vas i steći više znanja. Iz tog razloga uvijek ćete naći pametne ljude koji provode vrijeme sami sa sobom.

Prihvaćaju neuspjehe

Neuspjesi su dio života i prihvaćanje neuspjeha s milošću je vještina koju svi moramo imati. Ponekad ne uspijevamo, ponekad pobjeđujemo, pametni ljudi dobro razumiju da je sve to dio života. Ni nakon više neuspjelih pokušaja ne odustaju. Prihvaćaju pogrešku, uče iz njih i pokušavaju ponovno.

Uče iz svojih iskustava

Čovjek ne može steći cjelovito znanje samo čitajući knjige, posebno je važno učiti iz vlastitog iskustva. Toliko toga možemo naučiti iz naših svakodnevnih iskustava što nam pomaže da budemo bolji u budućnosti. Pametni ljudi uvijek traže znanje i pronalaze obrasce u običnim stvarima koje drugi zanemaruju.

Vole sanjariti

Još jedna uobičajena navika pametnih ljudi je da povremeno puštaju da im misli lutaju. Istraživanja sugeriraju da sanjarenje zapravo može potaknuti vještine rješavanja problema i kreativnost. Sanjarenje je poput podsvjesnog razmišljanja o problemima bez izravnog fokusiranja na stvar. Odmak od stvari i promjena krajolika zapravo povećava razinu kreativnosti.

Vole sami shvatiti stvari

Za razliku od većine ljudi, pametni ne hrle drugima po pomoć čim dođu u neku složenu situaciju. Procjenjuju, pokušavaju razumjeti situaciju i sami, te bez pomoći riješiti problem. Čak i ako im se zadatak čini nemogućim, jednostavno ga ne puštaju dok ne pronađu rješenje. To nije stvar tvrdoglavosti, nego želje za samodostatnošću, piše E-Times.