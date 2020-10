- Vjerujem da \u0107u uskoro mo\u0107i kupiti ku\u0107u - ka\u017ee\u00a033-godi\u0161nja Naomi.\u00a0Otkako je postala majka, vrlo je usmjerena na to da izgradi svoj sigurni svijet, a dio toga je da posjeduje vlastiti dom. Radi kao poslovna savjetnica u\u00a0zapadnom\u00a0Londonu i imala je jasne\u00a0financijske ciljeve nekoliko godina unaprijed. Od tada je \u0161tedjela ba\u0161 svaki mjesec, bez obzira na sve \u0161to se doga\u0111alo.\u00a0

- Po\u010dela\u00a0sam s izdvajanjem po 100 funti (oko 835 kuna)\u00a0 svakog mjeseca. \u010cak i kad to nije bilo lako, taj novac je jednostavno bio zabranjen. Bila sam vrlo disciplinirana i prvo bih uplatila \u0161tednju. Mo\u017eda to jest \u017ertva, no vrlo sam ponosna na sebe - ka\u017ee.\u00a0

Njen dominantni\u00a0arhetip je vladar, ali\u00a0pokazuje i njegovateljske osobine, jer jo\u0161 uvijek voli pomagati drugima.\u00a0

- Nisam veliki potro\u0161a\u010d, ali tro\u0161im na djecu. Ako mi netko ispri\u010da dirljivu pri\u010du, ja vadim nov\u010danik - ka\u017ee. No\u00a0samohrana majka dvoje djece priznaje da nije uvijek bila tako odgovorna. Dok je bila mlada, nije toliko \u0161tedjela ni razmi\u0161ljala o budu\u0107nosti. No\u00a0sa dvoje djece - od 6 i od 8 godina - danas je usredoto\u010dena na svoje ciljeve,\u00a0\u0161to je tipi\u010dno pona\u0161anje osobnosti vladara novca.\u00a0

Chloe Oladipo, 23-godi\u0161nja poduzetnica ima nevjerojatnu osobnost novca. Ne boji se\u00a0preuzeti rizik\u00a0i slijediti instinkt kad su u pitanju poslovne odluke. Nedavno je osnovala vlastitu marku luksuzne opreme za \u0161minkanje, cc Glam Kit. Najprije je kupila dosta dionica na tr\u017ei\u0161tu kapitala i to po vrlo visokoj cijeni, pa nije dobro pro\u0161la, no onda je odlu\u010dila riskirati i tako da pokrene vlastiti posao.\u00a0

- Preuzimam puno vi\u0161e rizika od ve\u0107ine ljudi u mojim godinama. Vjerujem da ne\u0161to ve\u0107e kontrolira mnoge stvari i da postoji neka vi\u0161a sila, tako da mi sami i ne\u00a0donosimo svaku odluku.\u00a0Vjerujem da ako ulo\u017eite u posao i imate ciljeve, mo\u017eete u\u010diniti sve - ka\u017ee. Iako redovito izdvaja oko 500 funti mjese\u010dno (oko 4100 kuna) za \u0161tednju, Chloe svaki mjesec potro\u0161i oko 200 funti (1600 kuna) za kozmetiku i proizvode za uljep\u0161avanje, \u010dime pomalo nagovje\u0161tava osobine\u00a0arhetipa slavnih.

- Ne bih to mijenjala. Mislim da je zaista va\u017eno svaki dan izgledati najbolje \u0161to mo\u017ee\u0161, jer to mo\u017ee\u00a0potaknuti dobro raspolo\u017eenje tijekom cijelog dana - ka\u017ee uvjereno, a prenosi portal Metro.\u00a0\u00a0

Znate li s novcem: Otkrijte koja je vaša financijska osobnost

Kroz opis nekoliko arhetipova koji određuju odnos osobe prema novcu, te pozitivne osobine, ali i izazove koje trebamo svladati, provjerite na čemu biste trebali poraditi da zadržite više novca u životu

<p>Svi znamo da ima ljudi koji i sa relativno malim prihodima uspiju uštedjeti novac, tako da gotovo ništa ne kupuju na kredit, ali i onih koji će i sa iznadprosječnim prihodima stalno biti u dugovima. Način na koji reagiramo na novac i trošimo ga odražava našu osobnost i razumijevanje motiva naših reakcija može biti vrlo korisno da bismo se riješili financijskih problema, tvrde stručnjaci. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Nakon odgode na nekoliko mjeseci, ponovo krenule ovrhe</p><p>- Razumijevanje vaše osobnosti kad je u pitanju novac može pomoći da krenete naprijed zarađujući i zadržavajući više novca nego dosad - kaže savjetnica za osobne financije Emma Maslin iz tvrtke Whisperer Money blog. Koristeći model arhetipova 'svetog novca', koji je razvio Kendall Summerhawk, Emma pomaže klijentima da postanu svjesni kako razmišljaju o novcu i kako se osjećaju bez njega ili s njim, tako da mogu promijeniti svoje nesvjesno ponašanje.</p><p>Svaki od arhetipova, objašnjenih u nastavku, ima neke jake strane i izazove s kojima se treba izboriti, a svi posjeduju jedan dominantni tip osobnosti novca, iako mogu imati i elemente drugih. </p><p>- Važno je prepoznati izazove i ne dopustiti da prevladaju vaše snage - kaže Emma.</p><p>Evo tih osobnosti i najvažnijih karakteristika koje ih obilježavaju: </p><h2>1. Akumulator </h2><p>Ovo je čovjek koji ima svog unutarnjeg bankara. Ljudi s ovom osobinom lako štede i žive u granicama svojih mogućnosti, jer im je teško potrošiti novac. Vole vidjeti novac u banci, ali mogu biti zabrinuti ako ga moraju potrošiti.</p><p>- Imati novac ovom tipu osobnosti daje osjećaj sigurnosti - objašnjava Emma. Snaga ovog arhetipa je financijska odgovornost, ali negativna strana uključuje element opsesije ili prisile oko upravljanja novcem.</p><h2>2. Alkemičar</h2><p>Ovaj arhetip govori o stvaranju nečega iz ničega i snažnoj želji za pozitivnim promjenama. Unutarnji idealist imat će odnos s novcem kao i s partnerom: između ljubavi i mržnje. Oni cijene dobro koje novac može učiniti u svijetu, ali zamjeraju to što mu se danas pridaje takva važnost. </p><p>- Ljudi koji vode socijalna poduzeća ili rade za sebe često imaju taj dominantni arhetip. Osjećaju 'ovo radim jer volim to što radim, a ne zbog novca'. Ali to može biti i način da sabotiraju sami sebe, jer nam je potreban novac da bismo preživjeli - kaže Emma. Idealist u čovjeku zaradu smatra lošim motivom za aktivnost, no trebaju imati na umu da je novac potreban. </p><h2>3. Slavne osobe </h2><p>Ovi ljudi žive u velikom unutarnjem filmskom kadru jer žele utjecaj i priznanje. Za slavnu osobu novac je alat za postizanje statusa i pažnje pokušavajući impresionirati druge.</p><p>- Slavna osoba često će izgledati samouvjereno, ali možda troši iz drugog razloga, jer se želi osjećati voljeno. Njihova bankovna bilanca možda neće odražavati dojam koji ostavljaju i često će biti dužni - kaže Emma.</p><p>Snaga ovog arhetipa su liderske osobine, ali izazov je vrednovanje statusa iznad financijske sigurnosti.</p><h2>4. Konektor</h2><p>Konektori cijene odnose više nego novac. Zrače optimizmom i nisu pod stresom zbog svojih financija.</p><p>- Konektor se ne boji novca, ali ga se može iskoristiti, jer odluke o financijama može prenijeti na druge ljude - kaže Emma. Za ovaj arhetip novac nije važan, no to može dovesti do nedostatka njihove financijske neovisnosti.</p><h2>5. Maverick</h2><p>Ovo je unutarnji buntovnik, koji uspijeva u riziku. Maverick može biti uključen u tržište dionica ili imovine i privlači ga kocka.</p><p>- Oni se znaju nositi s ekstremnim financijskim rizikom, ali mogu ući u krug pobjeda-poraza. Igraju igru ​​novca - kaže Emma. Ovaj arhetip može biti nevjerojatno kreativan u stvaranju novca. Sposobni su obraćati pažnju na brojeve i financijske detalje. Međutim, skloni su riziku i kockanju te odbacuju bilo kakvu financijsku sigurnost. Oni jednostavno slijede svoj unutarnji glas. </p><h2>6. Hranitelj</h2><p>Ovo je unutarnji sponzor koji je brižan i suosjećajan i stavlja tuđe financijske potrebe ispred svojih.</p><p>- To su ljudi koje svi zovemo kad nam treba pomoć. Ne razmišljaju o posljedicama za sebe i mogu završiti u dugovima ili s malo ušteđevine - kaže Emma. Ova se osobina često može naći kod žena koje pomažu djeci ili roditeljima i često dolazi s nemogućnošću da se postave granice, zbog čega mogu ugroziti svoju financijsku stabilnost. </p><h2>7. Romantičar</h2><p>Ovo je unutarnji hedonist koji uživa u životnim užicima. Kupuju stvari kako bi osjetili zadovoljstvo, osjetilno zadovoljstvo ili zato što im se 'tako sviđa'.</p><p>- Ovo je klasični potrošač. Žive za trenutak, nikad ne kažu 'ne' i nisu motivirani za štednju. Često žive izvan svojih mogućnosti i mogu biti jako dužni na sve strane - objašnjava Emma. Romantičar može biti velikodušan, ali oni imaju tendenciju izbjegavati bilo kakve veze s financijama.</p><h2>8. Vladar</h2><p>Ovo je graditelj unutarnjeg carstva koji želi postići velike stvari i može biti samozaposlen ili poduzetnik.</p><p>- Postavljaju jasne i čvrste ciljeve i kad ih postignu, odmah postavljaju sljedeći cilj. Također, skloni su tome da prekomjerno rade - kaže Emma. Vladara će priroda jednostavno natjerati da ostvari velik utjecaj i značajan prihod, ali postoji opasnost da nećete uzeti vrijeme za uživanje u tome, niti uzeti dovoljno vremena da procijenite vrijednost svoje bankovne bilance.</p><h2>Primjer Vladara: Naomi predano štedi da bi kupila kuću</h2><p>- Vjerujem da ću uskoro moći kupiti kuću - kaže 33-godišnja Naomi. Otkako je postala majka, vrlo je usmjerena na to da izgradi svoj sigurni svijet, a dio toga je da posjeduje vlastiti dom. Radi kao poslovna savjetnica u zapadnom Londonu i imala je jasne financijske ciljeve nekoliko godina unaprijed. Od tada je štedjela baš svaki mjesec, bez obzira na sve što se događalo. </p><p>- Počela sam s izdvajanjem po 100 funti (oko 835 kuna) svakog mjeseca. Čak i kad to nije bilo lako, taj novac je jednostavno bio zabranjen. Bila sam vrlo disciplinirana i prvo bih uplatila štednju. Možda to jest žrtva, no vrlo sam ponosna na sebe - kaže. </p><p>Njen dominantni arhetip je vladar, ali pokazuje i njegovateljske osobine, jer još uvijek voli pomagati drugima. </p><p>- Nisam veliki potrošač, ali trošim na djecu. Ako mi netko ispriča dirljivu priču, ja vadim novčanik - kaže. No samohrana majka dvoje djece priznaje da nije uvijek bila tako odgovorna. Dok je bila mlada, nije toliko štedjela ni razmišljala o budućnosti. No sa dvoje djece - od 6 i od 8 godina - danas je usredotočena na svoje ciljeve, što je tipično ponašanje osobnosti vladara novca. </p><h2>Primjer Mavericka: Slijedim svoje instinkte, kaže Chloe</h2><p>Chloe Oladipo, 23-godišnja poduzetnica ima nevjerojatnu osobnost novca. Ne boji se preuzeti rizik i slijediti instinkt kad su u pitanju poslovne odluke. Nedavno je osnovala vlastitu marku luksuzne opreme za šminkanje, cc Glam Kit. Najprije je kupila dosta dionica na tržištu kapitala i to po vrlo visokoj cijeni, pa nije dobro prošla, no onda je odlučila riskirati i tako da pokrene vlastiti posao. </p><p>- Preuzimam puno više rizika od većine ljudi u mojim godinama. Vjerujem da nešto veće kontrolira mnoge stvari i da postoji neka viša sila, tako da mi sami i ne donosimo svaku odluku. Vjerujem da ako uložite u posao i imate ciljeve, možete učiniti sve - kaže. Iako redovito izdvaja oko 500 funti mjesečno (oko 4100 kuna) za štednju, Chloe svaki mjesec potroši oko 200 funti (1600 kuna) za kozmetiku i proizvode za uljepšavanje, čime pomalo nagovještava osobine arhetipa slavnih.</p><p>- Ne bih to mijenjala. Mislim da je zaista važno svaki dan izgledati najbolje što možeš, jer to može potaknuti dobro raspoloženje tijekom cijelog dana - kaže uvjereno, a prenosi portal <a href="https://metro.co.uk/2020/10/21/money-personality-guide-spending-saving-13452039/">Metro.</a> </p>