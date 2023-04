Znate li što je menarha? To je važan dio života svake žene

Menarha. Susrećete se s njom svaki mjesec, veliki dio života, osim u rijetkim situacijama u životu, kad se rađa novi život, ili se dogode problemi sa zdravljem, pa je red znati i što znači: sastoji se od dvije grčke riječi - riječ μήν, koja označava mjesec i ἀρχή, koja označava početak) – koje zajedno označavaju prvu epizodu krvarenja iz maternice, odnosno prvu menstruaciju. Ili početak spolne zrelosti u žene.

POGLEDAJTE VIDEO: Postoji li menstrualno siromaštvo?

Stručnjaci kažu da najčešće nastupa između 12. i 13. godine života, a to ovisi o nasljednom faktoru, stupnju razvoja djevojke, te podneblju u kojem djevojka živi, a u novije vrijeme i o kvaliteti prehrane. Tako se prva menstruacija obično ranije javlja kod djevojaka u državama u kojima se bilježi dulja izloženost sunčevim zrakama. U Hrvatskoj je to u prosjeku u dobi od 12,8 godina, no ne treba se previše zabrinuti ako to vrijeme varira, odnosno ako se prva menstruacija javi i godinu ranije, odnosno kasnije. U slučaju da se ne javi do 14 godine, preporučuje se posjet ginekologu.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Treba znati da prva menstruacija nije i prvi znak spolnog sazrijevanja djevojaka. Prije toga započinje rast dojki i javlja se pubična i pazušna dlakavost i zatim prva menstruacija. Stručnjaci kažu da proces od početka rasta dojki do prve menstruacije može trajati oko dvije godine, a te promjene prati i niz drugih: javlja se pojačano znojenje, masna kosa, izbijaju akne, rastu i zaokružuju se bokovi djevojčice i obično naglo izrastu u visinu.

Kako prva menstruacija često nije jako obilna, a one nakon nje mogu i 'kasniti', odnosno biti neredovite, jako je važno da roditelji djevojčicu pripreme na promjene koje se događaju u njenom tijelu, ističe se u blogu na stranicama ginekološke Poliklinike Mazalin, koji potpisuje ginekologinja dr. Tihana Mazalin.

Dodaje kako bi svaki roditelj prije prve menstruacije svoje kćeri trebao porazgovarati s njom o promjenama koje ju očekuju i hrabriti ih da ženama u svojoj okolini postavljaju pitanja o svemu što ih zanima.

Evo nekih stvari koje biste im svakako trebali pojasniti na vrijeme:

1. Prva menstruacija često nije obilna, već može biti poput krvavog iscjetka. I takvo oskudno krvarenje računa se kao prva menstruacija, nakon koje se sljedeći mjesec može očekivati obilnije krvarenje. Krvarenje je uglavnom obilnije drugi ili treći dan menstruacije.

Foto: Canva

2. Budući da nije moguće predvidjeti kad će se točno pojaviti prva menstruacija, bilo bi dobro pripremiti djevojčicu tako da u džep od svoje školske torbe ili torbicu spremi higijenski uložak i papirnate maramice. Može biti korisno spremiti i rezervno donje rublje. Poučite ju koliko često treba mijenjati higijenski uložak i kako ga odlagati na pravilan način. Porazgovarajte o tome i s razrednicom u školi, možda postoji mogućnost da se djevojkama osiguraju ulošci u slučaju da ih nemaju.

3. Djevojke mogu odabrati hoće li koristiti higijenske uloške, tampone ili menstrualnu čašicu, no za prvu menstruaciju većina ih zbog udobnosti odabire koristiti upravo higijenski uložak, budući da postavljanje tampona zahtijeva praksu te može biti bolno i neugodno prije započinjanja spolne aktivnosti.

4. Menstruacije u početku mogu biti neredovite. Menstruacijski ciklus se računa od prvog dana krvarenja do prvog dana krvarenje u sljedećem mjesecu i uglavnom traje 28 dana, no normalno je da ciklus traje od 21 do 35 dana. Kod nekih djevojaka proći će i nekoliko godina da se hormoni stabiliziraju, a ciklus postane redovan.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

5. Menstruaciju mogu pratiti neugodni grčeviti bolovi u donjem dijelu trbuha, koji često počinju jedan do tri dana prije početka menstruacije, a vrhunac dosežu 24 sata od početka krvarenja i potom se smiruju. Pretpostavlja se da čak 4 od 5 žena pati od bolnih menstruacija. Ponekad su bolovi praćeni mučninom, povraćanjem, proljevastim stolicama, glavoboljom i vrtoglavicom. Najbolji načini da si olakšate bolove su redovito vježbanje, tople kupke, termofor i grijane deke kojima ćete utopliti područje trbuha. No, žene s izrazito jakim bolovima i obilnim krvarenjem često ne mogu vježbati zbog bolova.

6. U slučaju da ni vježbanje ni toplina ne pomažu, ili niste u mogućnosti pokušati suzbiti bolove na takav način, možete uzeti lijekove protiv bolova (analgetike). No, vodite računa o tome da lijekovi imaju nuspojave i da ih nije dobro piti dulje od tri dana. U slučaju da bolovi ne prestaju, dogovorite posjet ginekologu.

7. Ako se jave preobilne menstruacije ili razdoblje nepravilnih menstrualnih ciklusa potraje, potaknite djevojku da ode na razgovor i pregled kod ginekologa, kako bi dobila stručan savjet. Procijenite sami hoće li djevojčici biti lakše ako je na razgovoru sama, ili joj je važna pratnja majke ili neke druge ženske osobe.

Najčitaniji članci