Znate li što je oil pulling i zašto je odličan za oralno zdravlje?

Iako zvuči jednostavno, zagovornici tvrde da ova metoda može značajno poboljšati oralnu higijenu, izbijeliti zube, osvježiti dah, pa čak i doprinijeti cjelokupnom zdravlju organizma. No što je zapravo oil pulling i ima li znanstvene podloge za tvrdnje koje ga prate?

Drevna mudrost u službi modernog osmijeha

Oil pulling je tradicionalna je metoda oralne detoksikacije. Praksa uključuje energično mućkanje jestivog ulja u ustima kroz određeno vrijeme kako bi se "izvukle" štetne bakterije, toksini i ostaci hrane. Vjeruje se da ulje djeluje poput magneta na mikroorganizme koji su topivi u mastima, vežući ih na sebe. Tijekom procesa mućkanja, ulje se miješa sa slinom, emulgira i pretvara u tanku, mliječnobijelu tekućinu koja se na kraju ispljune, noseći sa sobom nakupljene nečistoće.

Tradicionalno se koristilo sezamovo ulje, bogato antioksidansima, no danas je najpopularniji izbor hladno prešano kokosovo ulje. Njegovoj popularnosti pridonosi ugodniji okus i visok udio laurinske kiseline, koja je poznata po svojim snažnim antimikrobnim i protuupalnim svojstvima. Osim njih, mogu se koristiti i suncokretovo ili maslinovo ulje, ovisno o osobnim preferencijama.

Kako se pravilno izvodi ritual

Postupak je vrlo jednostavan, ali zahtijeva dosljednost. Najbolje ga je izvoditi ujutro, odmah nakon buđenja i na prazan želudac, prije pijenja vode ili pranja zubi. Uzima se jedna jušna žlica ulja (oko 10-15 ml) i stavlja u usta. Ulje se zatim lagano mućka, provlačeći ga između zubi, preko desni i po cijeloj usnoj šupljini. Ključno je izbjegavati grgljanje ili gutanje.

Preporučeno trajanje je između petnaest i dvadeset minuta. Za početnike se savjetuje krenuti s pet minuta i postupno produživati vrijeme kako se mišići čeljusti ne bi umorili. Nakon završetka, ulje se obavezno ispljune u kantu za smeće, nikako u umivaonik, jer se, posebno kokosovo ulje, na nižim temperaturama može stvrdnuti i začepiti odvode. Na kraju je potrebno isprati usta toplom vodom i temeljito oprati zube četkicom i pastom na uobičajen način.

Što kaže znanost?

Iako ayurveda pripisuje ovoj metodi iscjeliteljsku moć za više od trideset različitih sistemskih bolesti, od glavobolje do dijabetesa, moderna znanost fokusirala se prvenstveno na njezin utjecaj na oralno zdravlje. Rezultati su zanimljivi, ali i proturječni.

Nekoliko studija pokazalo je da oil pulling može značajno smanjiti broj štetnih bakterija u ustima, posebice glavnog uzročnika karijesa. Jedna od znanstvenih analiza ističe da redovita primjena može smanjiti nakupljanje plaka i ublažiti upalu desni (gingivitis). Pokazalo se i da je u borbi protiv lošeg daha jednako učinkovit kao i neke komercijalne vodice za ispiranje usta s klorheksidinom, ali bez nuspojava poput bojenja zubi.

Međutim, novija istraživanja unose dozu opreza. Jedna klinička studija objavljena u časopisu 'Health care' usporedila je učinak mućkanja sezamovog ulja s mućkanjem destilirane vode. Zanimljivo, obje grupe ispitanika pokazale su značajno smanjenje plaka i krvarenja desni, što sugerira da velik dio učinka možda leži u samom mehaničkom činu produljenog ispiranja, a ne nužno u specifičnim svojstvima ulja. Znanstvenici stoga ističu da, iako je metoda korisna, potrebna su daljnja, robusnija istraživanja kako bi se potvrdili svi mehanizmi djelovanja.

Važna napomena: Oil pulling nije zamjena za četkicu

Stomatološki stručnjaci i udruge, poput Američke dentalne udruge, slažu se u jednom - oil pulling ne može i ne smije zamijeniti temelje oralne higijene: redovito četkanje zubi najmanje dva puta dnevno i korištenje zubnog konca. Ovu tehniku treba promatrati kao korisnu dopunu, a ne kao alternativu. Pravilno izveden, oil pulling se smatra sigurnim i bezopasnim. Ipak, prejako mućkanje može uzrokovati bol u čeljusti, a u iznimno rijetkim slučajevima, ako se ulje slučajno udahne, postoji rizik od lipoidne upale pluća.