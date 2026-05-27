Oči otkrivaju puno o našem karakteru. Jantarne su brižne, crne vođe, plave dobrodušne, smeđe karizmatične, sive odane, zelene privlačne, a u boji lješnjaka prilagodljive
Znate li što sve boja vaših očiju može otkriti o vašoj osobnosti?
Jantarne oči - obzirne, brižne i potpuno predane
Ljudi s jantarnim ili svjetlosmeđim očima promišljeni su i unaprijed planiraju svoje postupke te cijene pravu dubinu, a ne površnost stvari. Maštoviti su, bistri i svim svojim odnosima i odlukama pristupaju odlučno i s tihim promišljanjem.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Crne oči ili tamnosmeđe - rođeni vođe
Osobe koje imaju tamne ili gotovo crno-smeđe oči imaju visoku koncentraciju melanina i često ih se opisuje kao rođene vođe. Nisu neodlučni ni nametljivi i ne prate masu; naprotiv, oni vode druge.
Plave oči - više nego što se čine
Plave oči često se pogrešno smatraju nježnima ili sramežljivima. Studije pokazuju sasvim drukčiju sliku. Ljudi s plavim očima tolerantniji su na bol, imaju izraženu moć opažanja, istinski su dobrodušni, što ih čini među najpouzdanijima i najzanimljivijima.
Smeđe oči - tople, samouvjerene i vrlo karizmatične
Najčešća boja očiju na svijetu je smeđa, a nosi je oko 79 posto svjetske populacije. Ljude sa smeđim očima često se smatra toplima, prizemnima, samouvjerenima i društveno privlačnima, zbog čega često postaju središte pažnje gdje god se pojave.
Sive oči - razum, odanost i karakter
Sive oči rijetka su boja u svijetu. Ljudi koji ih imaju poznati su po dobrom logičkom zaključivanju, izraženom osjećaju za pravednost i tihoj ustrajnosti pred nedaćama. Smatra ih se jednima od najvjernijih u vezama.
Zelene oči - ljepota, rijetkost i privlačnost
Zelene oči među najrjeđima su jer ih ima samo oko dva posto svjetske populacije. Ljudima sa zelenim očima često se pripisuju kreativnost, znatiželja, neovisnost i tiha nepredvidivost koja lako privlači druge ljude.
Oči boje lješnjaka - promjenjive i jedinstvene
Oči boje lješnjaka kombinacija su smeđe i zelene na jedinstven način. Ljudi s takvim očima izrazito su neovisni, spontani, toplog srca i vrlo prilagodljivi. Dobro funkcioniraju i u društvenim situacijama i u mirnijim, osobnijim okruženjima.
Prava priča o tome što oči govore
U jednoj studiji psiholog sa Sveučilišta u Edinburghu, dr. Anthony Fallone, napisao je da je oko neurološki toliko blizu mozgu da se naziva njegovim jedinim vidljivim dijelom. Boja vaših očiju ne određuje vašu sudbinu, ali može biti zanimljiva mapa za istraživanje sebe.
Znanstveni dio o boji očiju i osobnosti
Genetičari s Odjela za genetiku Sveučilišta Örebro istraživali su 458 dobrovoljaca i otkrili da geni koji određuju boju očiju također utječu na razvoj frontalnih režnjeva mozga, dijela koji je izravno povezan s osobnošću i donošenjem odluka.
Daltonizam je okvir, a ne dijagnoza
Postoje zanimljiva istraživanja koja potvrđuju da postoje određene korelacije između boje očiju i osobnosti, no osoba je mnogo složenija od svoje šarenice. Ove spoznaje shvatite kao polazište za samootkrivanje, a ne kao konačnu tvrdnju o tome tko ste ili što možete biti, piše Msn.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+