Znate li što sve boja vaših očiju može otkriti o vašoj osobnosti?

Jantarne oči - obzirne, brižne i potpuno predane

Ljudi s jantarnim ili svjetlosmeđim očima promišljeni su i unaprijed planiraju svoje postupke te cijene pravu dubinu, a ne površnost stvari. Maštoviti su, bistri i svim svojim odnosima i odlukama pristupaju odlučno i s tihim promišljanjem.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:33 Vrlo rijetka boja očiju | Video: 24sata/pixsell

Crne oči ili tamnosmeđe - rođeni vođe

Osobe koje imaju tamne ili gotovo crno-smeđe oči imaju visoku koncentraciju melanina i često ih se opisuje kao rođene vođe. Nisu neodlučni ni nametljivi i ne prate masu; naprotiv, oni vode druge.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Plave oči - više nego što se čine

Plave oči često se pogrešno smatraju nježnima ili sramežljivima. Studije pokazuju sasvim drukčiju sliku. Ljudi s plavim očima tolerantniji su na bol, imaju izraženu moć opažanja, istinski su dobrodušni, što ih čini među najpouzdanijima i najzanimljivijima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Smeđe oči - tople, samouvjerene i vrlo karizmatične

Najčešća boja očiju na svijetu je smeđa, a nosi je oko 79 posto svjetske populacije. Ljude sa smeđim očima često se smatra toplima, prizemnima, samouvjerenima i društveno privlačnima, zbog čega često postaju središte pažnje gdje god se pojave.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Sive oči - razum, odanost i karakter

Sive oči rijetka su boja u svijetu. Ljudi koji ih imaju poznati su po dobrom logičkom zaključivanju, izraženom osjećaju za pravednost i tihoj ustrajnosti pred nedaćama. Smatra ih se jednima od najvjernijih u vezama.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Zelene oči - ljepota, rijetkost i privlačnost

Zelene oči među najrjeđima su jer ih ima samo oko dva posto svjetske populacije. Ljudima sa zelenim očima često se pripisuju kreativnost, znatiželja, neovisnost i tiha nepredvidivost koja lako privlači druge ljude.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Oči boje lješnjaka - promjenjive i jedinstvene

Oči boje lješnjaka kombinacija su smeđe i zelene na jedinstven način. Ljudi s takvim očima izrazito su neovisni, spontani, toplog srca i vrlo prilagodljivi. Dobro funkcioniraju i u društvenim situacijama i u mirnijim, osobnijim okruženjima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Prava priča o tome što oči govore

U jednoj studiji psiholog sa Sveučilišta u Edinburghu, dr. Anthony Fallone, napisao je da je oko neurološki toliko blizu mozgu da se naziva njegovim jedinim vidljivim dijelom. Boja vaših očiju ne određuje vašu sudbinu, ali može biti zanimljiva mapa za istraživanje sebe.

Znanstveni dio o boji očiju i osobnosti

Genetičari s Odjela za genetiku Sveučilišta Örebro istraživali su 458 dobrovoljaca i otkrili da geni koji određuju boju očiju također utječu na razvoj frontalnih režnjeva mozga, dijela koji je izravno povezan s osobnošću i donošenjem odluka.

Daltonizam je okvir, a ne dijagnoza

Postoje zanimljiva istraživanja koja potvrđuju da postoje određene korelacije između boje očiju i osobnosti, no osoba je mnogo složenija od svoje šarenice. Ove spoznaje shvatite kao polazište za samootkrivanje, a ne kao konačnu tvrdnju o tome tko ste ili što možete biti, piše Msn.