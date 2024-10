Znate li što sve podrazumijeva 'nježno roditeljstvo' i zašto je postalo toliko popularno?

Stručnjaci z posljednje vrijeme sve više preporučuju novi trend u roditeljstvu koji naglašava važnost njegovanja sigurnog, poticajnog okruženja koje zadovoljava emocionalne potrebe djeteta, potiče ga i hrabri, uz poštovanje i pozitivnu disciplinu. Trend je dobio naziv 'nježno roditeljstvo', ili 'roditeljstvo s poštovanjem prema djetetu' i za razliku od tradicionalnih metoda roditeljstva koje se oslanjaju na nagrade, poticaje i kazne ,nastoji riješiti temeljni uzrok lošeg ponašanja, pomažući djeci da razviju svoje vještine samoregulacije i razumiju utjecaj i posljedice svojih postupaka, piše PositivePsyhology.

Trend je već dugo prisutan na društvenim mrežama, a među poznatim zagovornicima ovog tipa roditeljstva su Becky Kennedy, autorica popularnog priručnika za roditeljstvo 'Good Inside' te Sarah Ockwell-Smith, autoricu niza knjiga o roditeljstvu. Glavna je smjernica roditeljima da se trebaju kloniti reakcija i kazni kad dijete učini nešto loše, a biti spremni na pohvale i poticaje kad primijete dobro ponašanje, kako bi dijete motivirali na to da ga ponovi.

Ideja je da roditelji prate razvoj emocija svoga djeteta i budu spremni ljubazno i toplo reagirati na njih. To ne znači da mu treba dopustiti svaki hir: Roditelj mora postaviti granice ali uz puno ljubavi, razumijevanja i prihvaćanja emocija koje dijete pokazuje. Dakle, umjesto da se ljutite što dijete plače, udara nogom u vrata ili se baca na pod i vičete zbog toga, recite mu da razumijete njegovu frustraciju, zagrlite ga i poljubite da biste ga utješili.

Takav pristup, kažu psiholozi, pomoći će da dijete počne bolje razumijevati svoje i tuđe emocije te da počne pokazivati empatiju i ljubaznije se odnositi prema drugima, jer najbolje učimo u pozitivnom okruženju. Također, pomoći će da se dijete nauči nositi s prihvaćanjem neuspjeha u životu.

Donosimo nekoliko glavnih smjernica za ovaj tip roditeljstva:

Empatija i potvrđivanje

Nježno roditeljstvo znači priznati i potvrditi osjećaje našeg djeteta, čak i one negativne. To im pomaže da se osjećaju shvaćenima i podržanima te potiče sigurnu vezu privrženosti.

Pozitivna disciplina

Koristite tehnike pozitivne discipline koje su usmjerene na ohrabrivanje, rješavanje problema, pozitivno potkrepljenje i podučavanje djece vrijednim životnim vještinama, umjesto koncentriranja na loše ponašanje i kazne.

Jasne granice s izborima

Nježno roditeljstvo ne podrazumijeva da ćete djetetu dopustiti svaki hir, ono uključuje postavljanje jasnih i dosljednih granica dok se djeci unutar tih granica nude izbori primjereni dobi. To potiče osjećaj autonomije i pomaže djeci da nauče donositi odgovorne odluke.

Usredotočite se na vezu

Izgradnja snažne i pozitivne veze s našom djecom temelj je nježnog roditeljstva. Ova veza omogućuje otvorenu komunikaciju , potiče povjerenje i pruža siguran prostor za djecu da izraze svoje emocije.

Što nije nježno roditeljstvo?

Postoji nekoliko 'zamki' u koje možete upasti ako ne razumijete dobro pojam nježnog roditeljstva.

1. Nježno roditeljstvo je popustljivo roditeljstvo?

Ovaj oblik roditeljstva ne znači da ćete dopustiti djeci da rade što god žele, kad god žele. Radi se o postavljanju jasnih granica s empatijom i pružanjem pozitivnih smjernica, uz pružanje jasnih objašnjenja oko toga zašto ste donijeli neka pravila, kako bi djeca bolje razumjela ne samo što se od njih očekuje, već i zašto se nešto od njih očekuje.

2. Ne djeluje kod djece jake volje?

Naprotiv, upravo nježno roditeljstvo može biti vrlo učinkovito kod djece koja znaju biti tvrdoglava. Povezivanjem s njihovim emocijama i nuđenjem izbora možemo im pomoći da nauče prepoznati, razumjeti i upravljati svojim snažnim osjećajima na zdrav način.

3. Vodi savršenom miru i redu?

Roditeljstvo je teško samo po sebi i čak i najstrpljiviji i najnježniji roditelji doživjet će mnoge trenutke frustracije i zbunjenosti, u kojima je teško zadržati mir u obiteljskom okruženju. No, nježno roditeljstvo pomaže u poticanju snažne veze s djetetom koja omogućava da učinkovitije prebrodimo te izazovne trenutke.

Je li to jedini dobar način odgoja djece?

Važno je znati da je nježno roditeljstvo jedan od mnogih drugih stilova roditeljstva od kojih se neki smatraju vrlo dobrima za djecu. Na primjer, autoritativno roditeljstvo također se pokazalo vrlo učinkovitim, a istraživanja su pokazala da ima različite dobrobiti za djecu. Osim toga, nedavno su se pojavile i kritike na račun nježnog roditeljstva.

Tako voditeljica jednoga od istraživanja tog tipa roditeljstva, Annie Pezalla iznosi neke preliminarne rezultate studije koja bi uskoro trebala biti objavljena. Naime, Pezalla i njezina kolegica Alice Davidson, otkrile su da nježno roditeljstvo može uzeti danak kod roditelja, često ih ostavljajući zbunjenima i emocionalno iscrpljenima. U studiji su Pezalla i Davidson također otkrile da mnogi od onih koji biraju nježne stilove roditeljstva reagiraju na vlastiti, stroži odgoj, nastojeći činiti upravo suprotno od onoga što su radili njihovi roditelji. To bi moglo značiti da biraju vrstu odgoja suprotnu onoj koju su sami doživjeli, ponekad i bez kvalitetne procjene oko toga je li taj stil baš najprimjereniji za njihovo dijete.

Tri primjera nježnog roditeljstva iz roditeljske prakse

Izljev bijesa u trgovini

Umjesto da vičete ili pribjegavate prijetnjama, spustite se u visinu djetetovih očiju. Priznajte i potvrdite njihove osjećaje: “Vidim da si jako uzrujan jer si stvarno želio taj slatkiš. Taj slatkiš doista izgleda ukusno", recite, na primjer. Zatim ponudite objašnjenje zašto se slatkiši ne mogu kupiti i predložite alternativne izbore: „Na žalost, ovi bomboni puni su loših stvari i šećera, što ne bi bilo dobro za tebe. Hoćeš li da umjesto toga uzmemo jabuke ili banane?"

Suparništvo između braće i sestara

Pomozite djeci da nauče komunikacijske vještine kroz razgovor o njihovim osjećajima. I u ovom slučaju, potvrdite i njihove emocije: "Razumijem da si uznemiren što ti je brat uzeo igračku", na primjer. Potom ga osnažite: "Znam da ti je teško što provodim puno vremena s tvojom sestrom/tvojim bratom, ali on je mali i puno toga ne razumije, pa moram paziti na njega", pa usmjerite prema suradničkom, kreativnom rješavanju problema: "Možeš li, molim te, dopustiti da se još malo igra s tvojim autićem, da ne plače, a mi ćemo tebi pronaći nešto drugo?".

Bitke prije spavanja

Uspostavite smirujuću rutinu odlaska na spavanje koja vašem djetetu omogućuje da se opusti, a ako ne želi u krevet, pokušajte s razumijevanjem: "Znam da ne želiš da ovaj sjajan dan još završi i da bi se rado igrao cijelu noć. Ali, sutra ćeš biti stvarno umoran i mrzovoljan". Zatim dajte djetetu neki razuman izbor u okvirima postavljenih granica: "Moraš se spremiti na spavanje, no možemo se dogovoriti da ti pročitam čak i dvije priče".

Nastojte utješiti dijete ako znate da se boji ostati samo: "Znam da se ponekad bojiš mraka, i ja sam se tako osjećao kao mali, ali ostavit ćemo odškrinuta vrata i ako me budeš trebao - zovi, odmah ću doći".

Neki od alata kojima se u nježnom roditeljstvu možete poslužiti

Postavite jasna očekivanja: Jasno izrazite svoja očekivanja u vezi ponašanja i vodite računa da dijete razumije što je prihvatljivo, a što nije.

Koristite pozitivnu motivaciju: Pohvalite i nagradite svoje dijete kada pokazuje poželjno ponašanje. To mogu biti verbalne pohvale, zagrljaji, naljepnice ili druge nagrade koje vaše dijete cijeni.

Navedite logične posljedice:. Kad se vaše dijete loše ponaša, primijenite posljedice koje su logične i povezane s ponašanjem. Na primjer, ako ne pospreme svoje igračke, gube privilegiju da se igraju s njima.

Budite model dobrog ponašanja: Djeca uče na primjeru, stoga im budite pozitivan uzor. Pokažite ponašanje koje želite vidjeti pokazujući ljubaznost, empatiju i strpljenje.

Potaknite rješavanje problema: Uključite ih u rasprave o rješavanju problema. Pomozite im da razmisle o posljedicama svojih postupaka i dođu do rješenja za rješavanje sukoba.

Koristite time-in, a ne time-out: Umjesto da izolirate svoje dijete u time-outu, iskoristite time-in tako da sjedite s njim i razgovarate o njegovom ponašanju.

Ostanite mirni: Važno je ostati smiren i pribran kada se bavite ponašanjem svog djeteta. Vikanje ili ljutnja mogu spriječiti učinkovitu komunikaciju.

Ponudite izbore: Dajte djetetu izbor kad god je to moguće kako biste ga osnažili i potaknuli autonomiju. Umjesto da zahtijevate da jedu svoje povrće, pitajte žele li mrkvu ili brokulu.

Budite dosljedni: Dosljednost je ključ pozitivne discipline. Pobrinite se da dosljedno provodite pravila i posljedice kako bi vaše dijete znalo što može očekivati.

Vježbajte aktivno slušanje: Odvojite vrijeme da saslušate djetetovu perspektivu i osjećaje. Potvrdite njihove emocije i pokažite empatiju, čak i ako se ne slažete s njihovim ponašanjem.