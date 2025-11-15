Zodijak otkriva: Tko se ljubi kao profesionalac, a tko je početnik?

Poljupci mogu otkriti puno o emocijama i povezanosti između dvoje ljudi. Dok neki poljupcem samo izražavaju nježnost, drugi ga pretvaraju u pravi jezik ljubavi. Prema zvijezdama, postoje znakovi koji se posebno ističu u ovoj vještini, njihovi su poljupci strastveni, iskreni i nezaboravni
U nastavku donosimo rang‑listu od znakova koji se manje vješto ljube do onih koji ostavljaju najveći dojam.
| Foto: STRELCIUC
Foto: STRELCIUC
| Foto: STRELCIUC
12. DJEVICA -
Djevice su analitične i često previše oprezne u ljubavi, pa im poljupci mogu djelovati rezervirano. Ipak, kad se opuste, pokazuju pažnju i nježnost prema partneru.
| Foto: Fotolia
11. BLIZANCI -
Blizanci su komunikativni i razigrani, ali često nemirni, pa poljupci mogu biti nepredvidivi. Njihova znatiželja znači da vole eksperimentirati, ali ponekad im nedostaje dubine.
| Foto: Fotolia
10. STRIJELAC -
Strijelci su avanturisti i vole slobodu, što se odražava i u poljupcima, puni su entuzijazma, ali rijetko ostaju dugotrajno fokusirani. Njihov pristup je brz i spontan, ali ne uvijek romantičan.
| Foto: Fotolia
9. VODENJAK -
Vodenjaci su inovativni i ponekad emocionalno udaljeni, pa poljupci mogu djelovati hladno. No, kada se povežu, znaju unijeti originalnost i zabavu u svaki dodir.
| Foto: Fotolia
8. JARAC -
Jarci su ozbiljni i tradicionalni, pa poljupci mogu biti formalni ili promišljeni. Ipak, njihova predanost i strpljenje čine poljupce s njima stabilnima i pouzdanim.
| Foto: Fotolia
7. OVAN -
Ovnovi su strastveni i energični, a njihovi poljupci puni su impulsa i žara. Ponekad mogu djelovati naglo, ali iskrenost i intenzitet nikad ne nedostaju.
| Foto: Fotolia
6. LAV -
Lavovi vole biti u centru pažnje i vole impresionirati, pa su njihovi poljupci dramatični i strastveni. U njima se osjeća toplina i samopouzdanje koje osvaja partnera.
| Foto: Fotolia
5. BIK -
Bikovi su senzualni i pažljivi, te uživaju u sporim i dubokim poljupcima. Njihova prisutnost i strpljenje čine poljupce s njima nezaboravnima.
| Foto: Fotolia
4. RIBE -
Ribe ljube s puno emocija i mašte, uranjajući u poljubac kao u svijet snova. Njihova osjetljivost i romantika čine svaki poljubac nježnim i iskrenim.
| Foto: Fotolia
3. RAK -
Poljubac je za Raka sentimentalan doživljaj cijelim tijelom. Bit će iznimno nježni i puni pažnje, koristeći ruke da vas miluju po cijelom tijelu dok vas duboko ljube. Širit će svoju pažnju na vaš vrat, uši, ključnu kost — sve što mogu kako bi osoba koju vole osjećala ljubav i zadovoljstvo.
| Foto: Fotolia
2. VAGA - Vage su fizički senzualne i vrlo prisutne u trenutku, čineći poljubac stvarno nezaboravnim iskustvom. Njihova odanost i pažnja partnera dodatno pojačavaju strast.
| Foto: Fotolia
1. ŠKORPION -
Škorpioni su znak intenziteta i strasti, a njihovi poljupci ostavljaju snažan dojam. Svaki dodir s njima djeluje magnetski i duboko emotivno.
| Foto: Fotolia