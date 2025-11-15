Obavijesti

TKO IMA USNE VRELE VIŠNJE?

Zodijak otkriva: Tko se ljubi kao profesionalac, a tko je početnik?

Poljupci mogu otkriti puno o emocijama i povezanosti između dvoje ljudi. Dok neki poljupcem samo izražavaju nježnost, drugi ga pretvaraju u pravi jezik ljubavi. Prema zvijezdama, postoje znakovi koji se posebno ističu u ovoj vještini, njihovi su poljupci strastveni, iskreni i nezaboravni
The boy and the girl kissing at their first date in the light of the autumn sun. Portrait on light backdrop. Close up portrait.
U nastavku donosimo rang‑listu od znakova koji se manje vješto ljube do onih koji ostavljaju najveći dojam. | Foto: STRELCIUC
